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Quem é Felipe Aranda, empresário baiano apontado como novo affair de Karoline Lima

Aos 34 anos, administrador foi flagrado de mãos dadas com a influenciadora em Salvador, cinco dias após ela anunciar o fim do noivado com o jogador Léo Pereira

Felipe Sena

Publicado em 11 de novembro de 2026 às 15:42

Influenciadora estaria vivendo um affair com empresário baiano Crédito: Reprodução | Instagram

Felipe Aranda se tornou um dos nomes mais buscados nesta quarta-feira (11). O empresário baiano é apontado como o homem flagrado de mãos dadas com Karoline Lima em Salvador, na Bahia. Segundo o perfil Daily do Garotinho, os dois estariam vivendo um affair e chegaram a jantar juntos na capital baiana.

O registro, divulgado nas redes sociais, aconteceu cinco dias após a influenciadora confirmar o fim do noivado com Léo Pereira, zagueiro do Flamengo. A informação sobre o flagra também foi publicada pela revista Quem.

Quem é Felipe Aranda?

Aos 34 anos, Felipe nasceu em Salvador, onde vive atualmente. Administrador de formação, ele trabalha como empresário e costuma compartilhar nas redes sociais registros de viagens e atividades esportivas.

Felipe Aranda 1 de 12

O baiano ganhou projeção em 2022, quando integrou o elenco da primeira temporada do Túnel do Amor, reality show de relacionamentos exibido pelo Multishow e apresentado por Ana Clara.

Em fevereiro deste ano, Felipe voltou a chamar atenção ao aparecer ao lado da apresentadora durante o Carnaval de Salvador. Posteriormente, os dois também foram fotografados juntos no Desfile das Campeãs, na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro. Na ocasião, nenhum deles confirmou publicamente um possível relacionamento.

Karoline Lima está solteira

Aos 30 anos, Karoline desembarcou em Salvador na noite de terça-feira (10). A influenciadora anunciou o fim do noivado com Léo Pereira no dia 6 de novembro, após um relacionamento marcado por idas e vindas.

Na ocasião, ela afirmou que a decisão de deixar a casa onde vivia com o jogador partiu dela e negou que o término tivesse sido motivado por uma traição.