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Quem é Felipe Carneiro? Conheça goleiro pernambucano que vive romance com a ginasta Flávia Saraiva

Atleta pernambucano completa 23 anos nesta segunda-feira (21), passou pela base do São Paulo e também já atuou nos Estados Unidos e em Portugal

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 14:00

Flávia Saraiva e Felipe
Flávia Saraiva e Felipe Crédito: Reprodução

O novo namorado de Flávia Saraiva também vive do esporte. Felipe Carneiro, de 23 anos, é goleiro e atualmente joga no Real Murcia, da Espanha. O relacionamento com a ginasta de 26 anos ganhou repercussão após o casal trocar declarações de amor nas redes sociais.

Nascido em Recife, Pernambuco, Felipe passou pelas categorias de base do São Paulo e acumulou títulos ainda durante a formação no futebol. Ele foi campeão Paulista Sub-15, do Torneio Brasil-Japão Sub-15, da Copa do Brasil Sub-17 e da Supercopa Sub-17.

Flavia Saraiva está namorando com goleiro

Flavinha Saraiva está namorando com goleiro por Reprodução
Flavinha Saraiva está namorando com goleiro por Reprodução
Flavinha Saraiva está namorando com goleiro por Reprodução
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Flavinha Saraiva está namorando com goleiro por Reprodução

A carreira também levou o goleiro para fora do Brasil. Em 2022, Felipe atuou pelo North Texas FC, nos Estados Unidos. Posteriormente, passou pelo Académica Vitória e pelo Valadares EC, em Portugal.

Em fevereiro de 2026, o jogador chegou ao Real Murcia, clube espanhol.

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Namoro com Flávia Saraiva

A assessoria de Flávia confirmou nesta segunda-feira (21) que a ginasta e Felipe estão namorando. No mesmo dia, ela publicou fotos dos dois juntos para celebrar o aniversário de 23 anos do jogador.

“Feliz aniversário, meu amor! Espero que você aproveite muito seu dia. Sou muito feliz por ter você na minha vida. Você é muito especial para mim. Te amo”, escreveu Flávia.

Felipe também já havia tornado público o carinho pela atleta. Após Flávia conquistar o ouro nas barras assimétricas na etapa da Copa do Mundo de Ginástica em Szombathely, na Hungria, ele publicou uma declaração para a namorada. “Você é a melhor do mundo, te amo!”, escreveu.

As publicações aumentaram a curiosidade sobre o relacionamento até a confirmação de que os dois estão juntos.

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