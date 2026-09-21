Quem é Felipe Carneiro? Conheça goleiro pernambucano que vive romance com a ginasta Flávia Saraiva

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Fernanda Varela
Publicado em 21 de setembro de 2026 às 14:00
O novo namorado de Flávia Saraiva também vive do esporte. Felipe Carneiro, de 23 anos, é goleiro e atualmente joga no Real Murcia, da Espanha. O relacionamento com a ginasta de 26 anos ganhou repercussão após o casal trocar declarações de amor nas redes sociais.
Nascido em Recife, Pernambuco, Felipe passou pelas categorias de base do São Paulo e acumulou títulos ainda durante a formação no futebol. Ele foi campeão Paulista Sub-15, do Torneio Brasil-Japão Sub-15, da Copa do Brasil Sub-17 e da Supercopa Sub-17.
Flavia Saraiva está namorando com goleiro
A carreira também levou o goleiro para fora do Brasil. Em 2022, Felipe atuou pelo North Texas FC, nos Estados Unidos. Posteriormente, passou pelo Académica Vitória e pelo Valadares EC, em Portugal.
Em fevereiro de 2026, o jogador chegou ao Real Murcia, clube espanhol.
Namoro com Flávia Saraiva
A assessoria de Flávia confirmou nesta segunda-feira (21) que a ginasta e Felipe estão namorando. No mesmo dia, ela publicou fotos dos dois juntos para celebrar o aniversário de 23 anos do jogador.
“Feliz aniversário, meu amor! Espero que você aproveite muito seu dia. Sou muito feliz por ter você na minha vida. Você é muito especial para mim. Te amo”, escreveu Flávia.
Felipe também já havia tornado público o carinho pela atleta. Após Flávia conquistar o ouro nas barras assimétricas na etapa da Copa do Mundo de Ginástica em Szombathely, na Hungria, ele publicou uma declaração para a namorada. “Você é a melhor do mundo, te amo!”, escreveu.
As publicações aumentaram a curiosidade sobre o relacionamento até a confirmação de que os dois estão juntos.