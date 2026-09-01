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Quem é Flavinha Correia, nova namorada de Giovani? Affair veio à tona em meio a divórcio polêmico

Profissional de comunicação e marketing tem pouco mais de 4,7 mil seguidores e passou a chamar atenção após ser vista com o cantor

Giuliana Mancini

Publicado em 1 de setembro de 2026 às 09:58

Flavinha Correia, a nova namorada do cantor Giovani Crédito: Reprodução/Instagram

Flavinha Correia chamou a atenção nos últimos dias após ser confirmada como a nova namorada de Giovani, da dupla com Gian. O relacionamento com o cantor sertanejo, de 56 anos, ganhou destaque por vir à tona em meio ao processo polêmico de divórcio dele de Anna Carolina Morais, com quem foi casado por 26 anos.

Apesar da repercussão, Flavinha mantém um perfil relativamente discreto nas redes sociais. Ela tem pouco mais de 4,7 mil seguidores e não costuma expor detalhes da vida pessoal na internet.

Giovani e Flavinha Correia 1 de 14

Na biografia do Instagram, a profissional se apresenta como "Marketing; Coordenadora de Conteúdo e Parcerias; Redatora Publicitária; Escritora". A descrição revela uma trajetória ligada às áreas de comunicação, produção de conteúdo e marketing.

Quem é Flavinha Correia?

Flávia Correia, conhecida nas redes sociais como Flavinha Correia, trabalha com comunicação e marketing. Além de atuar na área corporativa, ela também se apresenta como redatora publicitária e escritora.

Seu perfil no Instagram reúne atualmente cerca de 4,7 mil seguidores e tem um número relativamente pequeno de publicações. Ao todo, são 29 posts, sendo o mais antigo de 22 de fevereiro.

Uma das publicações mais recentes foi feita em 20 de julho e mostra registros de um jantar acompanhado de flores. As imagens, assim como as demais publicações do perfil, receberam curtida de Giovani.

Flavinha Correia, a nova namorada do cantor Giovani 1 de 16

A presença do cantor nas interações do perfil chama atenção justamente pela discrição de Flavinha, que passou a ser acompanhada de perto pelos fãs após a repercussão do novo relacionamento.

A primeira aparição dos dois foi publicada na sexta-feira (27) pelo dono de um bar, que disse que o estabelecimento recebeu "uma visita muito especial: o cantor Giovani e sua amada Flávia".

Já no domingo, Flávia e Giovani chegaram juntos ao aniversário do cantor. Eles andaram de mãos dadas, dançaram e posaram para diversos registros juntos.

Em meio à repercussão do romance, Flávia se pronunciou nas redes sociais. Sem citar nomes, ela falou sobre vidas de aparências, versões contadas na internet e um suposto "discurso mentiroso".

"Internet parece ser uma terra sem lei. Pessoas falam com convicção sobre coisas que, na realidade, não têm a menor noção", iniciou. "Não acreditem em tudo que é postado. Muitas vezes a ‘vida perfeita’ é somente uma vida editada (e muito!)", seguiu.

Ela também falou sobre a importância de observar possíveis contradições nas versões que circulam na internet. "Se analisarem de forma prática e inteligente, verão as incoerências e o discurso mentiroso. A verdade é uma só... e é bem diferente do que está sendo dito por aí", escreveu Flávia, que encerrou: "Pensem... pensem".

Flavinha Correia, a nova namorada do cantor Giovani Crédito: Reprodução/Instagram

Separação

Giovani está em processo de divórcio de Anna Carolina Morais, de 43 anos, após 26 anos de relacionamento. A separação foi confirmada pela assessoria do cantor na última segunda-feira (31).

Segundo a equipe do sertanejo, a decisão de deixar definitivamente a residência onde vivia com a ex-mulher não aconteceu de forma inesperada. Giovani já havia tomado essa decisão há algum tempo.

Cantor Giovani abandonou a esposa 1 de 11