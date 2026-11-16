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Quem é Gabriela de Chevalier, enteada de Lulu Santos presa após acusação de injúria racial

Gabriela teria feito ofensas relacionadas à cor da pele de trabalhadores de um posto em Santa Teresa; caso foi encaminhado à Justiça para audiência de custódia

Heider Sacramento

Publicado em 16 de novembro de 2026 às 17:52

Gabriela de Chevalier, filha da jornalista Scarlet Moon e enteada de Lulu Santos, foi presa no Rio de Janeiro Crédito: Reprodução

Gabriela de Chevalier, que ganhou destaque nesta segunda-feira (16) após ser presa no Rio de Janeiro sob suspeita de injúria racial, é filha da jornalista, atriz e escritora Scarlet Moon e enteada do cantor Lulu Santos. Embora tenha ligação com dois nomes conhecidos da cultura brasileira, Gabriela mantém uma vida longe dos holofotes e há poucas informações públicas sobre sua trajetória.

A relação familiar com o músico começou durante o casamento dele com Scarlet Moon, que durou cerca de 28 anos. Os dois se separaram em 2006. Durante esse período, Lulu também participou da criação dos filhos da jornalista, entre eles Gabriela, Christovam e Theodora. A informação foi publicada pelo portal Metrópoles ao noticiar a prisão.

Lulu Santos 1 de 8

A mãe de Gabriela teve uma trajetória ligada ao jornalismo, à televisão e à literatura. Scarlet Moon trabalhou em veículos de comunicação, participou de programas como Fantástico e Jornal Hoje, na década de 1970, e apresentou o programa Noites Cariocas, da TV Record, ao lado de Nelson Motta, nos anos 1980. A jornalista também assinou, a partir de 1996, a coluna de variedades Abalo, no jornal O Globo.

Como escritora, lançou os livros Areias Escaldantes e Dr. Roni e Mr. Quito: A Vida do Amado e Temido Boêmio de Ipanema. Scarlet morreu em junho de 2013, aos 62 anos, no Rio de Janeiro.

Informações acadêmicas associadas ao nome de Gabriela de Chevalier indicam que ela se formou em História pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), em 1997. O registro também relaciona seu nome a uma atividade na Fundação Biblioteca Nacional e a trabalhos de pesquisa iconográfica, incluindo um projeto para o site de Lulu Santos. Os dados disponíveis, no entanto, não permitem traçar um perfil profissional mais amplo ou confirmar sua atuação atual.

Prisão no Rio de Janeiro

Gabriela foi presa em flagrante nesta segunda-feira (16), após uma ocorrência no Centro Municipal de Saúde Ernani Agrícola, em Santa Teresa, na região central do Rio. Segundo relatos atribuídos a funcionários e divulgados pela imprensa, ela teria feito comentários ofensivos relacionados à cor da pele de trabalhadores da unidade.