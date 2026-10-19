TRAGÉIA FAMILIAR

Quem é Gisele Nascimento? Estrela da música gospel amarga ao ver o filho como suspeito de matar o próprio tio após briga familiar

Artista de 43 anos pertence a uma das famílias mais conhecidas da música evangélica brasileira; crime aconteceu após uma discussão familiar

Fernanda Varela

Publicado em 19 de outubro de 2026 às 08:00

Gisele Nascimento é estrela da música gospel Crédito: Reprodução

A cantora gospel Gisele Nascimento, de 43 anos, viu uma tragédia familiar colocar seu nome no centro das atenções neste fim de semana. Seu filho, Israel Nascimento Teixeira, de 21 anos, é apontado como autor dos tiros que mataram o próprio tio, Thiago de Mattos Teixeira, no sábado (17), em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A defesa da artista afirma que o jovem tentou proteger a mãe de agressões cometidas pela vítima.

Gisele é conhecida no meio evangélico por uma carreira de mais de 20 anos e por pertencer a uma das famílias tradicionais da música gospel brasileira. Filha do cantor e produtor musical Tuca Nascimento, ela cresceu cercada por artistas e começou a trabalhar como backing vocal ainda na adolescência.

Gisele Nascimento é estrela da música gospel 1 de 11

Seu nome completo é Gisele Santos do Nascimento Teixeira. Nascida no Rio de Janeiro, a artista é sobrinha dos cantores Rose Nascimento e Mattos Nascimento, irmã de Michelle Nascimento e prima de Wilian Nascimento, com quem também dividiu projetos musicais.

Aos 15 anos, Gisele já participava de gravações como backing vocal. Dois anos depois, lançou o primeiro álbum, incentivada pelo pai, que acompanhou sua formação artística e participou da produção de diferentes trabalhos.

A carreira ganhou projeção com músicas como “Minha Herança”, “Transforma-me”, “O Sonho Não Acabou” e “Janelas da Alma”. Em 2012, ela assinou contrato com a gravadora MK Music e, no ano seguinte, lançou o álbum “O Sonho Não Acabou”.

A cantora também integrou o Trio Nascimento, formado com a irmã Michelle e o primo Wilian. O projeto reuniu três integrantes da família em apresentações e gravações voltadas ao público cristão. Nas comemorações de seus 20 anos de carreira, Gisele voltou a dividir os vocais com Tuca Nascimento. Pai e filha gravaram um medley com as canções “Sistemas”, “Diante de Deus” e “Vida de Oração”, retomando músicas que marcaram sua trajetória.

Da música gospel à política

Além dos palcos, Gisele tentou conquistar espaço na política fluminense. A primeira candidatura ocorreu em 2022, quando disputou uma vaga de deputada federal pelo União Brasil. Recebeu 28.088 votos, mas não foi eleita.

Em 2024, concorreu ao cargo de vereadora do Rio de Janeiro pelo Republicanos e obteve 3.265 votos. Dois anos depois, voltou às urnas como candidata a deputada estadual pelo Solidariedade, recebendo 5.453 votos. Também não conseguiu se eleger.

Na vida pessoal, a cantora foi casada por mais de duas décadas com o pastor Rogério Gentil, com quem teve dois filhos, Israel e Isabela. O casal anunciou a separação em junho de 2025. Atualmente, Gisele é casada com Allan Oliveira, vereador de Seropédica, município da Região Metropolitana do Rio.

Filho é acusado de matar o tio após discussão familiar

O episódio que envolve a família aconteceu na casa de parentes de Rogério Gentil, ex-marido da cantora. Segundo o advogado Max da Costa, Gisele havia ido ao imóvel buscar os filhos, que passaram o dia com o pai, e entrou para cumprimentar a ex-sogra.

A defesa relata que Thiago, irmão de Rogério, chegou à residência e começou a agredir a artista. Familiares teriam tentado interromper a discussão, mas não conseguiram conter o homem, descrito pelo advogado como praticante de muay thai e com quase dois metros de altura.

Ao presenciar a situação, Israel teria pegado a arma do pai, um policial civil aposentado, e atirado contra o tio. Thiago foi socorrido e encaminhado ao Hospital Oeste D'Or, mas não resistiu.

A versão de que o jovem agiu para defender a mãe foi apresentada pelo advogado e reforçada por familiares. Isabela Nascimento, irmã de Israel, afirmou nas redes sociais que testemunhou o episódio. “O meu irmão só estava defendendo a minha mãe. Eu estou muito mal pelo meu tio. Foi uma fatalidade e uma tragédia, mas foi legítima defesa”, escreveu.



Ana Rocha, sobrinha de consideração e assessora de Gisele, também relatou ter sido ferida ao tentar separar a briga. Já Michelle Nascimento, irmã da cantora, afirmou que as mulheres procuraram o Instituto Médico Legal (IML) para realizar exames de corpo de delito.

Gisele não apresentou publicamente um relato detalhado sobre o ocorrido. Nas redes sociais, compartilhou uma publicação com a frase “Israel, você é o herói da sua mãe”.

Família da vítima contesta versão

A morte de Thiago provocou uma troca de acusações entre os familiares. Deborah William, irmã da vítima e ex-cunhada de Gisele, criticou a presença da cantora na residência e afirmou que não deseja manter contato com ela. “Definitivamente ela veio aqui hoje, no nosso santo canto, pra semear a discórdia e trazer a desgraça pra nossa família! Fique longe de nós! Não queremos você aqui!”, publicou.

Deborah também lamentou o sofrimento da mãe e disse que o vínculo familiar com Gisele terminou após a separação da cantora e de Rogério Gentil.