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Quem é Jaderson Lopez, nutricionista que afirma ter vivido romance com Reynaldo Gianecchini

Profissional diz que conheceu o ator pelas redes sociais e que os dois mantiveram um relacionamento entre 2023 e 2025

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 28 de agosto de 2026 às 18:53

Jaderson Lopez afirma ter vivido romance com Reynaldo Gianecchini entre 2023 e 2025.
Jaderson Lopez afirma ter vivido romance com Reynaldo Gianecchini entre 2023 e 2025. Crédito: Reprodução

Jaderson Lopez ganhou destaque após afirmar que viveu um relacionamento com o ator Reynaldo Gianecchini entre o fim de 2023 e 2025. Nutricionista, ele contou detalhes da aproximação em entrevista à coluna de Fábia Oliveira, do Metrópoles.

Segundo Jaderson, os dois se conheceram pelo Instagram e começaram a conversar pela rede social. Poucos dias depois, ele teria viajado para outro estado para encontrar Gianecchini pessoalmente. A partir daí, os dois passaram a se aproximar e a se encontrar.

O nutricionista afirmou que manter a relação longe dos holofotes foi um dos principais desafios. A exposição envolvendo o nome do ator fazia com que situações comuns de um relacionamento precisassem ser preservadas.

Reynaldo Gianecchini muda visual para novo personagem

Reynaldo Gianecchini passa por transformação no visual para filme por Reprodução/Redes Sociais
Reynaldo Gianecchini passa por transformação no visual para filme por Reprodução/Redes Sociais
Reynaldo Gianecchini passa por transformação no visual para filme por Reprodução/Redes Sociais
Reynaldo Gianecchini passa por transformação no visual para filme por Reprodução/Redes Sociais
Reynaldo Gianecchini passa por transformação no visual para filme por Reprodução/Redes Sociais
Reynaldo Gianecchini passa por transformação no visual para filme por Reprodução/Redes Sociais
Reynaldo Gianecchini platinado por Reprodução/Redes Sociais
Reynaldo Gianecchini passa por transformação no visual para filme por Reprodução/Redes Sociais
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Reynaldo Gianecchini passa por transformação no visual para filme por Reprodução/Redes Sociais

Na época, Jaderson também participava da seletiva do MasterChef e contou que tinha preocupação com uma possível exposição de sua vida pessoal enquanto buscava novas oportunidades profissionais.

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Apesar de falar sobre o relacionamento atualmente, o nutricionista afirmou que não pretende revelar detalhes da intimidade do ator. Para ele, o episódio também ajuda a mostrar os desafios de se relacionar com alguém que possui uma vida pública.

Quem é Jaderson Lopez?

Além da formação em Nutrição, Jaderson também tentou uma oportunidade na televisão ao participar da seletiva do MasterChef. Foi justamente durante esse período que ele teria vivido parte da relação com Gianecchini.

Atualmente, ele mantém perfil ativo nas redes sociais. Gianecchini ainda segue Jaderson no Instagram, segundo a publicação.

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