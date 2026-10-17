INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Quem é Jéssica Fazendeira? Conheça a mulher criada por IA que promete 'bancar companheiro' e levou pedreiro a viajar 2,1 mil km

Personagem virtual acumula mais de 300 mil seguidores, publica vídeos com propostas de uma vida no campo e divulga produtos na internet

Giuliana Mancini

Publicado em 17 de outubro de 2026 às 09:43

Jéssica Fazendeira, mulher criada por IA Crédito: Reprodução

Jéssica Fazendeira é uma personagem criada por inteligência artificial (IA) que ganhou popularidade nas redes sociais com vídeos em que aparece como uma mulher à procura de um companheiro para dividir a vida em uma fazenda. Com aparência e voz realistas, ela faz promessas como sustentar o futuro parceiro e oferecer a ele uma vida sem preocupações financeiras.

O perfil ganhou repercussão após o pedreiro Edimar Rocha Martins, de 49 anos, viajar cerca de 2.100 km, de Imperatriz (MA) a Belo Horizonte (MG), para encontrar a mulher com quem acreditava conversar pela internet.

Jéssica Fazendeira, mulher criada por IA 1 de 6

Apresentada também como Jéssica Oliveira, a personagem acumula mais de 300 mil seguidores no TikTok e publica conteúdo em plataformas como Kwai e Facebook. Nas gravações, aparece em cenários rurais, cercada por animais e plantações, enquanto convida homens a se mudarem para sua suposta propriedade no interior.

"Eu quero que você venha pra cá pra viver vida de rei. Olha o tamanho dessa fazenda que vai ser sua", diz em um dos vídeos. Em outra publicação, afirma: "Eu quero te bancar. Quero que você pare de trabalhar pra ficar só tranquilo".

A personagem também apresenta uma história pessoal para justificar a busca por um novo relacionamento. Em uma das gravações, diz ser viúva há quatro anos e afirma que deseja seguir em frente após um período de tristeza. Em outros vídeos, fala sobre morar sozinha e sentir falta de alguém para conversar e compartilhar a rotina.

"Sou viúva há quatro anos e acho que tem que seguir em frente. Eu parei minha vida por causa da tristeza, mas agora quero novas emoções. Queria um homem que não tenha medo de mudança", fala em uma das publicações. "Eu moro sozinha aqui na minha fazenda e sinto falta de ter companhia pra conversar e dividir a vida. Alguém que queira somar comigo, sabe?".

Pedreiro viaja para conhecer "namorada" de IA 1 de 4

A personagem de IA também fala que pretende sustentar o homem: "Algumas pessoas falam que eu sou besta, mas eu amo trabalhar e deixar o homem deitado".

Perfil também é usado para divulgar produtos

Apesar da aparência realista, Jéssica não é uma pessoa de verdade. Após a repercussão do caso envolvendo Edimar Rocha Martins, o administrador do perfil publicou um vídeo em que a personagem explica que foi criada por inteligência artificial.

"Sou feita de inteligência artificial. Nunca conversei com ninguém nesse perfil. O intuito foi ganhar engajamento para vendas", diz a gravação. A pessoa responsável pelo conteúdo, que não teve a identidade divulgada, também contestou a versão de Edimar e afirmou que não convidou ninguém pessoalmente para ir a Belo Horizonte.

Além dos vídeos sobre relacionamentos e vida no campo, a conta divulga produtos comercializados pela internet, incluindo itens vendidos no Mercado Livre. Em uma das publicações, a personagem faz propaganda de uma marca peruana.