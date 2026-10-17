Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Quem é Jéssica Fazendeira? Conheça a mulher criada por IA que promete 'bancar companheiro' e levou pedreiro a viajar 2,1 mil km

Personagem virtual acumula mais de 300 mil seguidores, publica vídeos com propostas de uma vida no campo e divulga produtos na internet

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 17 de outubro de 2026 às 09:43

Jéssica Fazendeira, mulher criada por IA
Jéssica Fazendeira, mulher criada por IA Crédito: Reprodução

Jéssica Fazendeira é uma personagem criada por inteligência artificial (IA) que ganhou popularidade nas redes sociais com vídeos em que aparece como uma mulher à procura de um companheiro para dividir a vida em uma fazenda. Com aparência e voz realistas, ela faz promessas como sustentar o futuro parceiro e oferecer a ele uma vida sem preocupações financeiras.

O perfil ganhou repercussão após o pedreiro Edimar Rocha Martins, de 49 anos, viajar cerca de 2.100 km, de Imperatriz (MA) a Belo Horizonte (MG), para encontrar a mulher com quem acreditava conversar pela internet.

Jéssica Fazendeira, mulher criada por IA

Jéssica Fazendeira, mulher criada por IA por Reprodução
Jéssica Fazendeira, mulher criada por IA por Reprodução
Jéssica Fazendeira, mulher criada por IA por Reprodução
Jéssica Fazendeira, mulher criada por IA por Reprodução
Jéssica Fazendeira, mulher criada por IA por Reprodução
Jéssica Fazendeira, mulher criada por IA por Reprodução
1 de 6
Jéssica Fazendeira, mulher criada por IA por Reprodução

Apresentada também como Jéssica Oliveira, a personagem acumula mais de 300 mil seguidores no TikTok e publica conteúdo em plataformas como Kwai e Facebook. Nas gravações, aparece em cenários rurais, cercada por animais e plantações, enquanto convida homens a se mudarem para sua suposta propriedade no interior.

"Eu quero que você venha pra cá pra viver vida de rei. Olha o tamanho dessa fazenda que vai ser sua", diz em um dos vídeos. Em outra publicação, afirma: "Eu quero te bancar. Quero que você pare de trabalhar pra ficar só tranquilo".

A personagem também apresenta uma história pessoal para justificar a busca por um novo relacionamento. Em uma das gravações, diz ser viúva há quatro anos e afirma que deseja seguir em frente após um período de tristeza. Em outros vídeos, fala sobre morar sozinha e sentir falta de alguém para conversar e compartilhar a rotina.

"Sou viúva há quatro anos e acho que tem que seguir em frente. Eu parei minha vida por causa da tristeza, mas agora quero novas emoções. Queria um homem que não tenha medo de mudança", fala em uma das publicações. "Eu moro sozinha aqui na minha fazenda e sinto falta de ter companhia pra conversar e dividir a vida. Alguém que queira somar comigo, sabe?".

Pedreiro viaja para conhecer "namorada" de IA

Edimar viajou mais de mil km para encontrar "namorada" por Reprodução
Personagem foi criada com uso de IA  por Reprodução
Edimar precisou de ajuda para voltar para casa por Reprodução/TV Globo
Falsa mulher tem mais de 300 mil seguidores por Reprodução
1 de 4
Edimar viajou mais de mil km para encontrar "namorada" por Reprodução

A personagem de IA também fala que pretende sustentar o homem: "Algumas pessoas falam que eu sou besta, mas eu amo trabalhar e deixar o homem deitado".

Perfil também é usado para divulgar produtos

Apesar da aparência realista, Jéssica não é uma pessoa de verdade. Após a repercussão do caso envolvendo Edimar Rocha Martins, o administrador do perfil publicou um vídeo em que a personagem explica que foi criada por inteligência artificial.

"Sou feita de inteligência artificial. Nunca conversei com ninguém nesse perfil. O intuito foi ganhar engajamento para vendas", diz a gravação. A pessoa responsável pelo conteúdo, que não teve a identidade divulgada, também contestou a versão de Edimar e afirmou que não convidou ninguém pessoalmente para ir a Belo Horizonte.

Além dos vídeos sobre relacionamentos e vida no campo, a conta divulga produtos comercializados pela internet, incluindo itens vendidos no Mercado Livre. Em uma das publicações, a personagem faz propaganda de uma marca peruana.

"Quando eu vejo os homens tomando essa marca peruana, o meu interesse já aumenta demais", diz em um dos vídeos.

Leia mais

Imagem - Hipnose, farinha láctea e treino 6x1: como Ruivinha de Marte ganhou mais de 20 kg e ficou com corpo 'irreconhecível'

Hipnose, farinha láctea e treino 6x1: como Ruivinha de Marte ganhou mais de 20 kg e ficou com corpo 'irreconhecível'

Imagem - Globo pode demitir Paulo Vieira após críticas a almoço com Flávio Bolsonaro

Globo pode demitir Paulo Vieira após críticas a almoço com Flávio Bolsonaro

Imagem - Ana Maria Braga já experimentou maconha, teve efeito curioso e surpreendeu com confissão

Ana Maria Braga já experimentou maconha, teve efeito curioso e surpreendeu com confissão

Tags:

Jéssica Fazendeira

Mais recentes

Imagem - Treina pesado e não consegue ganhar massa muscular? Personal revela 5 erros comuns que travam seus resultados e você nem percebe

Treina pesado e não consegue ganhar massa muscular? Personal revela 5 erros comuns que travam seus resultados e você nem percebe
Imagem - Frase do dia da Psicologia: 'O que mais sufoca uma mãe é a sensação de que, se ela parar um segundo, tudo ao seu redor vai desmoronar' - a reflexão inspirada em Donald Winnicott sobre sobrecarga materna

Frase do dia da Psicologia: 'O que mais sufoca uma mãe é a sensação de que, se ela parar um segundo, tudo ao seu redor vai desmoronar' - a reflexão inspirada em Donald Winnicott sobre sobrecarga materna
Imagem - Cor e número da sorte de hoje (17 de outubro): organize prioridades e abra espaço para novas possibilidades

Cor e número da sorte de hoje (17 de outubro): organize prioridades e abra espaço para novas possibilidades