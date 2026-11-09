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Quem é Jon Vlogs, influenciador que preparou pedido de namoro para Ana Castela e tem passado polêmico

Jon Vlogs teve desentendimento com Ana Castela em festa promovida pelo filho de Faustão

Felipe Sena

Publicado em 9 de novembro de 2026 às 18:16

Jon Vlogs ficou decepcionado com influenciadora Crédito: Reprodução | Instagram

O influenciador Jon Vlogs, de 27 anos, ganhou os holofotes mais uma vez após rumores de um desentendimento com a cantora Ana Castela, de 22 anos.

Apontado como affair da cantora, o influenciador estava na festa organizada por João Silva após o Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1. Ana Castela também estava no evento.

Jon Vlogs 1 de 12

Antes de deixar a festa, Jon teria mostrado um quarto com belas, pétalas de rosa, balões e flores, mas excluiu as publicações e teria deixado de seguir a cantora, após um desentendimento na festa.

O influenciador teria visto uma notificação no celular da cantora, que teria o desagradado, segundo o jornal O Globo. Após a situação, Jon deixou a festa sozinho, gravou Stories lamentando e exibindo a decoração que havia preparado, além de fazer desabafo nas redes sociais, embora depois tenha conversado com ela e voltado a segui-la.

Quem é Jon Vlogs?

Jon Vlogs é o nome artístico de Luan Kovarik. Nascido em Macaé, no Rio de Janeiro, o influenciador viveu parte da infância e da adolescência nos Estados Unidos e começou a produzir vídeos para mostrar sua rotina aos avós que moravam no Brasil.

O viral veio quando, em 2016, Jon publicou sua ida à escola em um ônibus amarelo típico dos Estados Unidos. Segundo o influenciador, o vídeo levou mais de 10 mil pessoas ao canal em apenas um dia.

Depois disso, o influenciador passou a investir em transmissões ao vivo sobre viagens, festas e momentos pessoais. Em 2020, ingressou no mundo dos negócios.

Em 2021, fundou a agência Hypebud ao lado de Gabriel Moraes, conhecido como SemNick. Segundo o empresário, a companhia teria faturado mais de R$ 100 milhões no primeiro ano e chegou a movimentar quase R$ 300 milhões, segundo o Terra.

Polêmicas e vida amorosa

O término do influenciador com Emily Garcia, em 2023, gerou controvérsias, envolvendo indiretas e troca pública de acusações. Na época, pessoas ligadas à influenciadora apresentaram relatos sobre o comportamento do empresário, enquanto ele expôs sua própria versão sobre o rompimento.

Ana Castela 1 de 28

Emily e Jon tinham reatado o namoro após ficarem cinco anos separados, mas o romance durou cerca de um mês. O influenciador anunciou o fim da relação alegando que a confiança tinha sido quebrada, e o descontentamento começou após a Emily jantar com amigos em um grupo que supostamente incluía um ex-ficante.

Após o unfollow mútuo, Jon fez publicações enigmáticas nas redes sociais, enquanto Emily também se pronunciou sobre o fim do relacionamento.

Rumores com Ana Castela

Os rumores de romance entre Jon Vlogs e Ana Castela começaram em fevereiro de 2026, quando os dois apareceram juntos nos Ensaios da Anitta.

Novas aparições aumentaram os comentários. Em maio deste ano, seguidores relacionam um casaco no carro de Jon a uma peça usada por Ana Castela. Dias depois, a cantora comentou “Vem logo, meu” em uma publicação do influenciador e o convidou para uma audição do álbum “Fire Arena”.