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Quem é Juarez Machado, um dos maiores artistas plásticos do Brasil, que morreu aos 85 anos

Ao longo de mais de 60 anos de carreira, foi pintor, escultor, desenhista, caricaturista, ilustrador e cartunista

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 6 de outubro de 2026 às 21:28

Juarez Machado
Juarez Machado Crédito: Divulgação

Morreu aos 85 anos, nesta terça-feira (6), o artista plástico Juarez Machado, em Vassouras, no interior do Rio de Janeiro. O comunicado foi feito pelo Instituto Internacional Juarez Machado (IIJM), mas a causa da morte não foi divulgada.

Com uma vasta carreira nas artes, Juarez é uma das maiores referências das artes plásticas no Brasil. Ao longo de mais de 60 anos de carreira, foi pintor, escultor, desenhista, caricaturista, ilustrador e cartunista. O artista ficou internacionalmente reconhecido, com inúmeras exposições espalhadas pelo mundo.

Juarez Machado

Artista plástico Juarez Machado por Reprodução | Instagram
Artista plástico Juarez Machado por Reprodução | Instagram
Artista plástico Juarez Machado por Reprodução | Instagram
Artista plástico Juarez Machado por Reprodução | Instagram
Artista plástico Juarez Machado por Divulgação
Artista plástico Juarez Machado por Reprodução | NSC TV
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Artista plástico Juarez Machado por Reprodução | Instagram

Juarez ainda foi pioneiro do desenho de humor na TV brasileira. Na década de 1970, marcou história no Fantástico, da Rede Globo, onde teve um quadro em que atuava como mímico e interagia com seus próprios desenhos.

Na década de 1980, se mudou para Paris, onde montou um ateliê internacional e consolidou seu reconhecimento no cenário artístico europeu. Juarez começou a pintar em 1960 e, em 1964, realizou sua primeira mostra individual.

Ainda nos anos 1960, montou um ateliê no Rio de Janeiro, participando ativamente do movimento artístico da cidade. Foi chargista dos principais jornais do país, entre eles, o Jornal do Brasil.

Em 1998, inaugurou o Centreventos Cau Hansen, em Joinville, mostrando ao mundo uma de suas principais obras, o mural cerâmico “O Grande Circo”, que estampa a entrada do prédio que, ao longo dos anos, se tornou um dos principais pontos turísticos da cidade.

Ainda em sua terra natal, Juarez inaugurou, em 2014, o Instituto Internacional Juarez Machado, instituição sem fins lucrativos que se dedica à difusão da arte no Norte catarinense.

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Juarez Machado

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