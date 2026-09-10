Quem é Juliana Caetano, namorada de Margareth Menezes? Namoro veio à tona após aparição no Rock in Rio

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 10 de setembro de 2026 às 13:35
A cantora e ministra da Cultura, Margareth Menezes, de 63 anos, oficializou publicamente seu relacionamento com a acadêmica e servidora pública Juliana Caetano. O casal aproveitou o último feriadão prolongado no Rio de Janeiro, onde foram vistas em clima de romance durante eventos na capital fluminense.
Juliana Caetano, namorada de Margareth Menezes
As duas se conhecem desde 2023, período em que Juliana fez parte da equipe do Ministério da Cultura antes de migrar para uma função no Ministério da Educação, e a proximidade profissional evoluiu para um relacionamento.
Nascida no Rio de Janeiro e com raízes no Rio Grande do Sul, Juliana Caetano é mestre e doutora em Letras, além de falar várias línguas, incluindo inglês, francês e espanhol, atuando nos bastidores de políticas educacionais e culturais da Esplanada dos Ministérios.
O casal começou o roteiro do feriadão no sábado (5), na tradicional quadra da Estação Primeira de Mangueira, acompanhado por Daniela Mercury e Malu Verçosa. No início da semana, Margareth e Juliana marcaram presença na grade do Palco Mundo no Rock in Rio para acompanhar o show do cantor Elton John.