ROMANCE

Quem é Juliana Caetano, namorada de Margareth Menezes? Namoro veio à tona após aparição no Rock in Rio

Ministra da Cultura curtiu o feriadão no Rio de Janeiro ao lado da nova companheira

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 13:35

Juliana Caetano, namorada de Margareth Menezes, ministra da Cultura Crédito: Reprodução/Instagram

A cantora e ministra da Cultura, Margareth Menezes, de 63 anos, oficializou publicamente seu relacionamento com a acadêmica e servidora pública Juliana Caetano. O casal aproveitou o último feriadão prolongado no Rio de Janeiro, onde foram vistas em clima de romance durante eventos na capital fluminense.

Juliana Caetano, namorada de Margareth Menezes 1 de 13

As duas se conhecem desde 2023, período em que Juliana fez parte da equipe do Ministério da Cultura antes de migrar para uma função no Ministério da Educação, e a proximidade profissional evoluiu para um relacionamento.

Nascida no Rio de Janeiro e com raízes no Rio Grande do Sul, Juliana Caetano é mestre e doutora em Letras, além de falar várias línguas, incluindo inglês, francês e espanhol, atuando nos bastidores de políticas educacionais e culturais da Esplanada dos Ministérios.

O casal começou o roteiro do feriadão no sábado (5), na tradicional quadra da Estação Primeira de Mangueira, acompanhado por Daniela Mercury e Malu Verçosa. No início da semana, Margareth e Juliana marcaram presença na grade do Palco Mundo no Rock in Rio para acompanhar o show do cantor Elton John.