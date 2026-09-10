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Quem é Juliana Caetano, namorada de Margareth Menezes? Namoro veio à tona após aparição no Rock in Rio

Ministra da Cultura curtiu o feriadão no Rio de Janeiro ao lado da nova companheira

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 13:35

Juliana Caetano, namorada de Margareth Menezes, ministra da Cultura
Juliana Caetano, namorada de Margareth Menezes, ministra da Cultura Crédito: Reprodução/Instagram

A cantora e ministra da Cultura, Margareth Menezes, de 63 anos, oficializou publicamente seu relacionamento com a acadêmica e servidora pública Juliana Caetano. O casal aproveitou o último feriadão prolongado no Rio de Janeiro, onde foram vistas em clima de romance durante eventos na capital fluminense.

Juliana Caetano, namorada de Margareth Menezes

Juliana Caetano, namorada de Margareth Menezes, ministra da Cultura por Reprodução/Instagram
Margareth Menezes com a namorada, Juliana Caetano, Daniela Mercury e a mulher, Malu Malu Verçosa, na quadra da Mangueira por Reprodução/Instagram
Juliana Caetano e Margareth Menezes no Ministério da Cultura em 2023 por Reprodução/Instagram @filipearaujo
Juliana Caetano, namorada de Margareth Menezes, ministra da Cultura, com Lula por Reprodução/Instagram
Juliana Caetano, namorada de Margareth Menezes, ministra da Cultura por Reprodução/Instagram
Juliana Caetano, namorada de Margareth Menezes, ministra da Cultura por Reprodução/Instagram
Juliana Caetano trabalhou ao lado de Margareth Menezes no Ministério da Cultura por Reprodução/Instagram
Juliana Caetano, namorada de Margareth Menezes, ministra da Cultura por Reprodução/Instagram
Juliana Caetano, namorada de Margareth Menezes, ministra da Cultura por Reprodução/Instagram
Juliana Caetano, namorada de Margareth Menezes, ministra da Cultura por Reprodução/Instagram
Juliana Caetano, namorada de Margareth Menezes, ministra da Cultura por Reprodução/Instagram
Juliana Caetano, namorada de Margareth Menezes, ministra da Cultura por Reprodução/Instagram
Margareth Menezes com a namorada no Rock in Rio  por Reprodução/Instagram
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Juliana Caetano, namorada de Margareth Menezes, ministra da Cultura por Reprodução/Instagram

As duas se conhecem desde 2023, período em que Juliana fez parte da equipe do Ministério da Cultura antes de migrar para uma função no Ministério da Educação, e a proximidade profissional evoluiu para um relacionamento.

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Nascida no Rio de Janeiro e com raízes no Rio Grande do Sul, Juliana Caetano é mestre e doutora em Letras, além de falar várias línguas, incluindo inglês, francês e espanhol, atuando nos bastidores de políticas educacionais e culturais da Esplanada dos Ministérios.

O casal começou o roteiro do feriadão no sábado (5), na tradicional quadra da Estação Primeira de Mangueira, acompanhado por Daniela Mercury e Malu Verçosa. No início da semana, Margareth e Juliana marcaram presença na grade do Palco Mundo no Rock in Rio para acompanhar o show do cantor Elton John.

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Tags:

Rock in rio Rock in rio 2026 Margareth Menezes Juliana Caetano

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