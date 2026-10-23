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Quem é Juliane Carvalho, influenciadora que se casou no civil com Felipe Neto

Estudante de Psicologia, ela tem 24 anos, torce para o Botafogo e soma quase 800 mil seguidores nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 23 de outubro de 2026 às 18:51

Felipe Neto e Juliane Carvalho estão em um relacionamento desde 2023
Felipe Neto e Juliane Carvalho estão em um relacionamento desde 2023 Crédito: Reprodução/Instagram

Felipe Neto anunciou que se casou oficialmente no civil com Juliane Carvalho nesta quinta-feira (22). A cerimônia, realizada de forma intimista na residência da mãe do youtuber, antecede uma celebração festiva cuja data e local ainda não foram divulgados. Com a união, Juliane passou a adotar o sobrenome do marido, o famoso “Neto”.

"Enfim, Sr. e Sra. Neto. Oficialmente casados. Mas… A cerimônia e a festa ainda vêm aí!”, escreveu o casal na legenda da publicação em que anunciaram o casamento.

Felipe Neto abriu o álbum de fotos do casamento com Juliane Carvalho

Felipe Neto abriu o álbum de fotos do casamento com Juliane Carvalho e celebrou a nova fase com a frase “Mr. and Mrs. Neto” por Reprodução/Instagram
Felipe Neto abriu o álbum de fotos do casamento com Juliane Carvalho e celebrou a nova fase com a frase “Mr. and Mrs. Neto” por Reprodução/Instagram
Felipe Neto abriu o álbum de fotos do casamento com Juliane Carvalho e celebrou a nova fase com a frase “Mr. and Mrs. Neto” por Reprodução/Instagram
Felipe Neto abriu o álbum de fotos do casamento com Juliane Carvalho e celebrou a nova fase com a frase “Mr. and Mrs. Neto” por Reprodução/Instagram
Felipe Neto abriu o álbum de fotos do casamento com Juliane Carvalho e celebrou a nova fase com a frase “Mr. and Mrs. Neto” por Reprodução/Instagram
Felipe Neto abriu o álbum de fotos do casamento com Juliane Carvalho e celebrou a nova fase com a frase “Mr. and Mrs. Neto” por Reprodução/Instagram
Felipe Neto abriu o álbum de fotos do casamento com Juliane Carvalho e celebrou a nova fase com a frase “Mr. and Mrs. Neto” por Reprodução/Instagram
Felipe Neto abriu o álbum de fotos do casamento com Juliane Carvalho e celebrou a nova fase com a frase “Mr. and Mrs. Neto” por Reprodução/Instagram
Felipe Neto abriu o álbum de fotos do casamento com Juliane Carvalho e celebrou a nova fase com a frase “Mr. and Mrs. Neto” por Reprodução/Instagram
Felipe Neto abriu o álbum de fotos do casamento com Juliane Carvalho e celebrou a nova fase com a frase “Mr. and Mrs. Neto” por Reprodução/Instagram
Felipe Neto abriu o álbum de fotos do casamento com Juliane Carvalho e celebrou a nova fase com a frase “Mr. and Mrs. Neto” por Reprodução/Instagram
Felipe Neto abriu o álbum de fotos do casamento com Juliane Carvalho e celebrou a nova fase com a frase “Mr. and Mrs. Neto” por Reprodução/Instagram
Felipe Neto abriu o álbum de fotos do casamento com Juliane Carvalho e celebrou a nova fase com a frase “Mr. and Mrs. Neto” por Reprodução/Instagram
Felipe Neto abriu o álbum de fotos do casamento com Juliane Carvalho e celebrou a nova fase com a frase “Mr. and Mrs. Neto” por Reprodução/Instagram
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Felipe Neto abriu o álbum de fotos do casamento com Juliane Carvalho e celebrou a nova fase com a frase “Mr. and Mrs. Neto” por Reprodução/Instagram

Quem é Juliane Carvalho?

Estudante de Psicologia e influenciadora digital, Juliane Carvalho tem 24 anos e é natural do Rio de Janeiro. Nas redes sociais, acumula mais de 790 mil seguidores.

Torcedora declarada do Botafogo, assim como o companheiro, costuma compartilhar registros em jogos do clube no Estádio Nilton Santos, além de viagens internacionais e momentos da rotina a dois.

As primeiras interações públicas entre os dois ocorreram em maio de 2022, quando o youtuber começou a curtir e comentar as publicações de Juliane. Em uma postagem posterior, ela contou que conheceu Felipe em abril daquele ano. O relacionamento se tornou público em 2023.

Em julho de 2026, o casal ficou noivo durante uma viagem a Santorini, na Grécia. Mais recentemente, em setembro, Juliane anunciou nas redes sociais que eles haviam adotado dois cachorros.

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Tags:

Felipe Neto

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