Quem é Juliane Carvalho, influenciadora que se casou no civil com Felipe Neto

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Kamila Macedo
Publicado em 23 de outubro de 2026 às 18:51
Felipe Neto anunciou que se casou oficialmente no civil com Juliane Carvalho nesta quinta-feira (22). A cerimônia, realizada de forma intimista na residência da mãe do youtuber, antecede uma celebração festiva cuja data e local ainda não foram divulgados. Com a união, Juliane passou a adotar o sobrenome do marido, o famoso “Neto”.
"Enfim, Sr. e Sra. Neto. Oficialmente casados. Mas… A cerimônia e a festa ainda vêm aí!”, escreveu o casal na legenda da publicação em que anunciaram o casamento.
Felipe Neto abriu o álbum de fotos do casamento com Juliane Carvalho
Quem é Juliane Carvalho?
Estudante de Psicologia e influenciadora digital, Juliane Carvalho tem 24 anos e é natural do Rio de Janeiro. Nas redes sociais, acumula mais de 790 mil seguidores.
Torcedora declarada do Botafogo, assim como o companheiro, costuma compartilhar registros em jogos do clube no Estádio Nilton Santos, além de viagens internacionais e momentos da rotina a dois.
As primeiras interações públicas entre os dois ocorreram em maio de 2022, quando o youtuber começou a curtir e comentar as publicações de Juliane. Em uma postagem posterior, ela contou que conheceu Felipe em abril daquele ano. O relacionamento se tornou público em 2023.
Em julho de 2026, o casal ficou noivo durante uma viagem a Santorini, na Grécia. Mais recentemente, em setembro, Juliane anunciou nas redes sociais que eles haviam adotado dois cachorros.