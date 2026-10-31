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Quem é Kauã Elias, jogador de 20 anos que fez comentário apaixonado em foto de Virginia e está à espera da primeira filha

Nascido em Uberlândia, interior de Minas Gerais, o atleta revelado pelo Fluminense ganhou destaque ainda nas categorias de base

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 31 de outubro de 2026 às 14:23

Interação de Kauã Elias em publicação de Virginia chamou atenção de seguidores
Interação de Kauã Elias em publicação de Virginia chamou atenção de seguidores Crédito: Reprodução | Instagram

O jogador de futebol Kauã Elias chamou atenção dos seguidores ao comentar em uma publicação de Virginia nesta sexta-feira (30).

À espera da primeira filha com a influenciadora Bruna Rotta, o jogador deixou um emoji apaixonado na publicação da loira, que posou com uma fantasia de coelhinha para o Halloween, em Nova York, nos Estados Unidos.

Kauã Elias

Jogador Kauã Elias por Reprodução | Instagram
Jogador Kauã Elias por Reprodução | Instagram
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A interação que não passou despercebida pelos seguidores, gerou a curiosidade de quem se tratava o jogador. Kauã Elias, de 20 anos, é um jogador de futebol brasileiro que atua como atacante do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia.

Nascido em Uberlândia, interior de Minas Gerais, o atleta revelado pelo Fluminense ganhou destaque ainda nas categorias de base, chegando a defender a Seleção Brasileira Sub-17 no Campeonato Sul-Americano de 2023.

Em sua passagem pelo time profissional do Fluminense, disputou 47 partidas e marcou oito gols. O desempenho chamou a atenção do futebol europeu e, no início de 2025, ele foi contratado pelo Shaktar Donetsk por aproximadamente R$ 101 milhões.

Na Europa, o atacante continuou se destacando. Em agosto de 2026, foi noticiado que o Arsenal e Manchester United, da Inglaterra, tinham enviado observadores para acompanhar o jogador, avaliado a época em cerca de 30 milhões de libras, aproximadamente R$ 218 milhões.

Kauã ainda virou assunto por causa de seu relacionamento com a influenciadora Bruna Rotta. Os dois anunciaram o término do namoro um dia após realizarem o chá revelação da filha que esperam.

O fato do jogador estar à espera da primeira filha Helena, fez com que ele fosse criticado nos comentários da publicação de Virginia.

"Esse gosta das exs do Real Madrid", alfinetou uma pessoa em referência ao namoro que Virginia teve com Vini Jr, atleta do time espanhol. "Vixe! Não estava voltando com a Bruna Rotta?", comentou outra pessoa.

"E a mulher grávida. Desse jeito ela não volta nunca para você e não julgo", criticou outra pessoa. "Vaza daqui que o amor da vida dela é o Zé Felipe", pediu uma que torce para a volta de Virginia com o pai dos seus três filhos.

Tags:

Virginia Kauã Elias

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