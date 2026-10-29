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Quem é Lara Jucá? Envolvida em polêmica sobre suposta traição de ex-Flamengo, influenciadora tem 24 anos, namorou Orochi e beijou Zé Felipe

Com quase 4 milhões de seguidores, carioca tem marca de moda praia e já revelou proposta de R$ 350 mil por mês para fingir namoro com empresário

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 09:10

Lara Jucá
Lara Jucá Crédito: Reprodução/Instagram

Lara Jucá está no centro de uma polêmica envolvendo o fim do casamento de Wesley França com Amanda Martins. Aos 24 anos, a influenciadora vem sendo acusada de ter sido amante do jogador, que já passou pelo Flamengo e atualmente atua na Roma, da Itália. Ela, porém, afirma que começou a conversar com o atleta depois de ser informada de que ele estava solteiro. Os dois dizem estar se conhecendo, mas ainda não se encontraram pessoalmente.

Mas, afinal, quem é Lara Jucá? Com quase 4 milhões de seguidores no Instagram, a influenciadora já era conhecida por sua presença nas redes sociais, pelas fotos de biquíni e por sua marca de moda praia. A vida amorosa também contribuiu para sua popularidade, especialmente o relacionamento de idas e vindas com o rapper Orochi, com quem começou a namorar em 2019.

Lara Jucá

Lara Jucá por Reprodução/Instagram
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A relação atravessou separações e reconciliações ao longo dos anos. Em maio de 2021, os dois terminaram em meio a rumores de traição atribuídos à influenciadora, que foram negados pelo cantor na época. Meses depois, reataram, mas voltaram a se separar. No início de 2023, foram vistos juntos novamente e retomaram o namoro, que seguiu marcado por idas e vindas até maio de 2026.

Ao anunciar o que aparentava ser o fim definitivo da relação, Lara afirmou que estava se diminuindo para caber no relacionamento.

Em julho deste ano, já solteira, ela voltou a repercutir ao ser flagrada aos beijos com Zé Felipe depois de um show no Rio de Janeiro. Os dois não chegaram a assumir um namoro. Antes disso, quando ainda estava com Orochi, a influenciadora também havia jantado com Virginia Fonseca e Vini Jr. durante uma viagem a Madri.

Lara Jucá

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Outra história que chamou atenção foi a proposta que Lara diz ter recebido para fingir um relacionamento com um empresário. Segundo a influenciadora, o acordo previa pagamentos mensais de R$ 350 mil. Ela afirmou ter apresentado provas da oferta, mas recusou o contrato.

Lara Jucá e Wesley França

A polêmica mais recente começou depois que Amanda Martins, ex-esposa de Wesley França e mãe da filha de 1 ano do jogador, relatou supostas traições durante o casamento. Lara negou ter se envolvido com o atleta enquanto ele ainda estava comprometido e publicou capturas de conversas para apresentar sua versão.

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Segundo a influenciadora, um amigo em comum entrou em contato em 29 de setembro, dizendo que Wesley estava solteiro e havia pedido seu número. Ela afirma que sua primeira preocupação foi confirmar se o casamento havia terminado. Dois dias depois, informações sobre a separação começaram a circular em sites e páginas de fofoca.

Lara confirmou que está conhecendo o jogador, mas destacou que os dois ainda não se encontraram pessoalmente. "Sobre a minha relação com o Wesley, nós estamos nos conhecendo. Ainda não nos vimos pessoalmente. Isso acontece todo dia, as pessoas se conhecem, conversam, mas como somos pessoas públicas isso toma proporções maiores", declarou.

Lara Jucá

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