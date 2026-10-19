Quem é Luíza Perote, modelo que viralizou no TikTok e fez 1ª participação no Victoria’s Secret

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Felipe Sena
Publicado em 19 de outubro de 2026 às 19:12
A modelo Luíza Perote, de apenas 21 anos, ganhou os holofotes mais uma vez, após aparecer deslumbrante com uma lingerie preta durante o Victoria’s Secret Fashion 2026, realizado neste domingo (18), em Los Angeles, na Califórnia (Estados Unidos).
Desde quando começou a gravar vídeo no TikTok, por volta de 2020, durante a pandemia de Covid-19, a modelo começou a chamar atenção no mundo da moda. Em pouco tempo, viralizou com os vídeos nas redes sociais simulando desfiles nos corredores de sua casa.
Luiza Perote
Aos 17 anos, se mudou para São Paulo para assinar contrato com a agência EVOL MGMT. Daí começou a despontar na moda, e realizou dezenas de desfiles para grifes de alto padrão como Chanel, Pucci, Prada, Fendi, Versace, Schiaparelli e Balenciaga, integrando o prestigiado Top 50 do portal Models.com.
Ao lado das grandes modelos Sheila Bawar e Carol Monteiro, foi capa da Vogue de novembro de 2025, quando também estampou a capa solo.
Nascida em Humaitá, no Amazonas, construiu uma ascensão rápida na moda internacional, tornando-se a primeira amazonense a desfilar no Victoria’s Secret. Começou a carreira aos 13 anos após vencer o concurso de modelos Backstage Model Amazônia, em Manaus.