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Quem é Luma Costa? Atriz envolvida em briga com Marina Ruy Barbosa está longe da TV e se dedica à maternidade e aos negócios

Artista começou a carreira ainda criança, participou de novelas da Globo e está grávida do terceiro filho com Leonardo Martins

Giuliana Mancini

Publicado em 3 de novembro de 2026 às 10:31

Luma Costa Crédito: Reprodução/Instagram

Luma Costa ganhou destaque nos últimos dias após vir à tona o afastamento de Marina Ruy Barbosa, com quem manteve uma amizade por mais de duas décadas. As duas se conheceram ainda crianças, nos bastidores de uma novela da TV Globo, e construíram uma relação que ultrapassou os trabalhos na televisão. Mas, afinal, quem é a atriz que agora está no centro da repercussão?

Nascida no Rio de Janeiro em 5 de julho de 1988, Luma Costa Bastos começou a carreira artística ainda criança, no início dos anos 2000. Entre seus primeiros trabalhos, estão participações em produções como "Sítio do Picapau Amarelo" e "Carga Pesada".

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Foi em "Começar de Novo", novela exibida pela Globo em 2004, que ela conheceu Marina Ruy Barbosa, que tinha apenas 9 anos na época. A parceria nos bastidores deu início a uma amizade que durou cerca de 20 anos.

Ao longo da carreira, Luma também passou pela Record, onde ganhou destaque na novela "Luz do Sol", de 2007. Depois, voltou à Globo para interpretar a surfista Nanda em "Fina Estampa", em 2011. Seu último trabalho em novelas foi em "Sol Nascente", exibida em 2016.

A atriz chegou a ser escalada para "Verão 90", mas deixou a produção após engravidar do segundo filho. Desde então, não voltou a atuar em novelas e passou a se dedicar à maternidade e aos negócios.

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Luma Costa é casada e mãe de três filhos

Longe da televisão há cerca de dez anos, Luma também construiu uma trajetória como empresária no setor de decoração, à frente da marca Casa Costa. Ela é casada desde junho de 2012 com Leonardo Martins, com quem tem dois filhos, Antônio, nascido em 2014, e Eduardo, em 2019.

Na última segunda-feira (2), a atriz confirmou que está grávida do terceiro filho. A gestação está no quarto mês. Ao anunciar a novidade, ela brincou que em breve vai "encher o feed de bebês lindos".

A ligação de Luma com Marina também se estendeu à vida pessoal. A atriz foi madrinha do casamento da ruiva com Alexandre Negrão, em 2017. Marina, por sua vez, é madrinha de Eduardo.

Como começou o afastamento entre Luma Costa e Marina Ruy Barbosa?

Os rumores sobre o fim da amizade começaram quando internautas perceberam que Luma e Marina deixaram de se seguir no Instagram. Uma das primeiras hipóteses levantadas foi a de que divergências políticas teriam motivado o distanciamento, mas Luma negou essa versão.

Em publicações nas redes sociais, a empresária afirmou que foi removida por Marina e descreveu o episódio como "mais um dos incontáveis surtos com os quais precisei conviver durante anos". Ela também disse que tentou preservar a amizade por muito tempo, mas que decidiu se afastar para cuidar de si mesma e da família.

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