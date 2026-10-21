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Quem é Malévola Alves, influenciadora trans presa no Egito que já se envolveu em polêmicas no Brasil

Aos 22 anos, Mariana Alves acumula centenas de milhares de seguidores nas redes sociais e ficou conhecida por vídeos de humor e estilo de vida

Giuliana Mancini

Publicado em 21 de outubro de 2026 às 09:34

Influenciadora Malévola Alves no Egito Crédito: Reprodução/Instagram

Conhecida pelo nome artístico, Mariana Alves Gadelha Pereira ganhou popularidade nas redes sociais com vídeos de humor, comentários ácidos e conteúdos sobre moda e estilo de vida. Ela também compartilha momentos da rotina e viagens, além de falar publicamente sobre sua transição de gênero.

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A influenciadora reúne centenas de milhares de seguidores no Instagram e no TikTok. Ao longo dos últimos anos, também ganhou destaque na imprensa por episódios envolvendo acusações de transfobia, discussões com outras personalidades da internet e uma prisão em São Paulo.

Prisão após confusão em festa em São Paulo

Em agosto de 2026, Malévola foi presa em flagrante após uma briga em um camarote de uma festa em São Paulo. Segundo a Secretaria da Segurança Pública do estado, ela foi autuada por suspeita de lesão corporal e desacato contra uma policial civil. A influenciadora foi liberada após pagar fiança.

Na ocasião, a defesa afirmou que Malévola e os amigos tinham autorização para permanecer no camarote, mas que outro funcionário pediu que o grupo deixasse o local de maneira agressiva. Segundo os advogados, a situação evoluiu para uma confusão, e a influenciadora teria tentado defender os amigos.

Após ser liberada, Malévola criticou a repercussão do episódio nas redes sociais e afirmou que as informações haviam sido distorcidas. "É tanta coisa que a gente vê nessa internet, gente. Nossa, estou com a garganta rouca. Fico chocada o quanto a internet é um telefone sem fio", declarou.

Malévola Alves foi detida no Egito 1 de 8

Denúncia de transfobia durante musical Wicked

Em março de 2025, a influenciadora afirmou ter sido vítima de transfobia durante uma sessão do musical Wicked, no Teatro Renault, no centro de São Paulo.

Segundo Malévola, a confusão começou na fila do caixa, quando ela pediu uma nota fiscal e uma mulher reclamou da demora no atendimento. A influenciadora afirmou que a mulher questionou sua identidade de gênero e passou a tratá-la no masculino.

"Ela falou: isso é homem ou mulher? Me tratou no masculino. Ela perguntou se eu era homem ou mulher, me tratando com transfobia", relatou ao g1 na época.

Após a denúncia, a mulher deixou o teatro sob vaias do público. O episódio repercutiu nas redes sociais, e a produção do musical divulgou uma nota repudiando a transfobia e outras formas de discriminação.

Discussão com Jojo Todynho

Malévola também protagonizou uma troca pública de críticas com a cantora Jojo Todynho em abril de 2026. A discussão começou após uma reclamação da influenciadora sobre o valor cobrado por um serviço de cabeleireiro.

Malévola Alves 1 de 16

Jojo entrou na polêmica para defender o profissional e afirmou que cabelo era um "artigo de luxo". A situação ganhou novos contornos quando a cantora se referiu a Malévola como "mulher que não gesta".

A influenciadora interpretou a declaração como um ataque à sua identidade de gênero, acusou Jojo de transfobia e ameaçou recorrer à Justiça. As duas trocaram críticas e ofensas em publicações nas redes sociais.

Por que Malévola foi presa no Egito?

A detenção mais recente ocorreu em Alexandria, onde Malévola estava com a amiga Bruna Tivo. Em comunicado divulgado nesta terça-feira (20), o Ministério do Interior egípcio afirmou que as duas foram detidas após a circulação de vídeos que mostrariam gestos e insinuações sexuais, além de assédio a pessoas nas ruas.

As autoridades classificaram as imagens como "exibição pornográfica" e disseram que as brasileiras admitiram ter gravado e publicado o conteúdo para aumentar o número de visualizações nas redes sociais.

Antes do comunicado oficial, Malévola relatou nas redes sociais que ela e a amiga haviam sido levadas a uma delegacia e que seus passaportes foram retidos. A influenciadora também afirmou que policiais fizeram perguntas sobre a identidade de gênero das duas.