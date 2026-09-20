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Quem é Maria Clara? Youtuber que encantou filha de Neymar celebra 15 anos com luxo e joias de lembrancinha

Com mais de 50 milhões de inscritos, irmã de JP faz sucesso com Mavie

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 20 de setembro de 2026 às 13:26

Maria Clara, dupla de JP, fez festão de 15 anos Crédito: Reprodução/Instagram

A youtuber Maria Clara, que faz sucesso na internet ao lado do irmão JP, comemorou seus 15 anos na última sexta-feira (18), em São Paulo. O evento de alto padrão com capacidade para 250 convidados, foi marcado por ostentação, atrações de rap e trap, e vestidos exclusivos.

Maria Clara, dupla de JP, fez 15 anos

Maria Clara, dupla de JP, fez 15 anos por Reprodução/Instagram
Maria Clara, dupla de JP, faz festão de 15 anos em SP por Reprodução/Instagram
Maria Clara, dupla de JP, faz festão de 15 anos em SP por Reprodução/Instagram
Maria Clara, dupla de JP, faz festão de 15 anos em SP por Reprodução/Instagram
Maria Clara, dupla de JP, faz festão de 15 anos em SP por Reprodução/Instagram
Maria Clara, dupla de JP, fez 15 anos por Reprodução/Instagram
Maria Clara, dupla de JP, fez 15 anos por Reprodução/Instagram
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Maria Clara, dupla de JP, fez 15 anos por Reprodução/Instagram

Nascida em agosto de 2011, Maria Clara literalmente cresceu na frente das telas. Ela começou a gravar vídeos para a internet aos quatro anos de idade. Hoje, acumula mais de 50 milhões de inscritos no YouTube. O canal dos irmãos foca em brincadeiras, músicas e desafios diários voltado para o público infantil.

A popularidade dos influenciadores é tão grande que até filhos de celebridades viraram fãs. Mavie, filha de Neymar e Bruna Biancardi, é uma grande admiradora da dupla. O jogador já chegou a mandar um helicóptero para levar os irmãos até sua mansão em Santos, apenas para realizar o sonho da filha de conhecê-los. Mavie também ganhou um convite especial para a festa de debutante.

Maria Clara e JP conheceram mansão de Neymar

Maria Clara e JP conheceram mansão de Neymar por Reprodução/Instagram
Maria Clara e JP conheceram mansão de Neymar por Reprodução/Instagram
Maria Clara e JP conheceram mansão de Neymar por Reprodução/Instagram
Maria Clara e JP conheceram mansão de Neymar por Reprodução/Instagram
Maria Clara e JP conheceram mansão de Neymar por Reprodução/Instagram
Maria Clara e JP conheceram mansão de Neymar por Reprodução/Instagram
A dupla infantil Maria Clara e JP no SBT por Reprodução/Instagram
A dupla infantil Maria Clara e JP no SBT por Reprodução/Instagram
A dupla infantil Maria Clara e JP no SBT por Reprodução/Instagram
Maria Clara & JP com Patrícia Abravanel e Viih Tube e Eliezer no Dia das Crianças do Programa Silvio Santos por Reprodução/Instagram
A dupla infantil Maria Clara e JP por Reprodução/Instagram
A dupla infantil Maria Clara e JP por Reprodução/Instagram
A dupla infantil Maria Clara e JP por Reprodução/Instagram
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Maria Clara e JP conheceram mansão de Neymar por Reprodução/Instagram

Para a comemoração, a adolescente não economizou nos looks. Ela usou três peças criadas pelo estilista Israel Valentim, que já assinou produções de nomes como Anitta. Dois dos vestidos foram totalmente bordados com cristais Swarovski. Durante o evento, Maria Clara cumpriu a tradição e dançou a valsa com o irmão e o pai, Gibson.

A decoração do espaço mesclou tons de azul e prata, além de contar com um ambiente dedicado à trajetória da dupla no YouTube. Os brindes entregues no final da festa também chamaram atenção da web. Além de doces e produtos da dupla, cada convidado levou para casa uma joia exclusiva.

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Tags:

Festa Neymar Mavie Filha de Neymar 15 Anos Youtuber Maria Clara E jp

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