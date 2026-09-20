SUCESSO NA INTERNET

Quem é Maria Clara? Youtuber que encantou filha de Neymar celebra 15 anos com luxo e joias de lembrancinha

Com mais de 50 milhões de inscritos, irmã de JP faz sucesso com Mavie

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 20 de setembro de 2026 às 13:26

Maria Clara, dupla de JP, fez festão de 15 anos Crédito: Reprodução/Instagram

A youtuber Maria Clara, que faz sucesso na internet ao lado do irmão JP, comemorou seus 15 anos na última sexta-feira (18), em São Paulo. O evento de alto padrão com capacidade para 250 convidados, foi marcado por ostentação, atrações de rap e trap, e vestidos exclusivos.

Maria Clara, dupla de JP, fez 15 anos 1 de 7

Nascida em agosto de 2011, Maria Clara literalmente cresceu na frente das telas. Ela começou a gravar vídeos para a internet aos quatro anos de idade. Hoje, acumula mais de 50 milhões de inscritos no YouTube. O canal dos irmãos foca em brincadeiras, músicas e desafios diários voltado para o público infantil.

A popularidade dos influenciadores é tão grande que até filhos de celebridades viraram fãs. Mavie, filha de Neymar e Bruna Biancardi, é uma grande admiradora da dupla. O jogador já chegou a mandar um helicóptero para levar os irmãos até sua mansão em Santos, apenas para realizar o sonho da filha de conhecê-los. Mavie também ganhou um convite especial para a festa de debutante.

Maria Clara e JP conheceram mansão de Neymar 1 de 13

Para a comemoração, a adolescente não economizou nos looks. Ela usou três peças criadas pelo estilista Israel Valentim, que já assinou produções de nomes como Anitta. Dois dos vestidos foram totalmente bordados com cristais Swarovski. Durante o evento, Maria Clara cumpriu a tradição e dançou a valsa com o irmão e o pai, Gibson.