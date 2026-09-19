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Quem é Michael Polansky, noivo de Lady Gaga e pai da primeira filha da artista

Aos 43 anos, o executivo de Harvard acumula atuação em empresas de tecnologia, filantropia e colaborações musicais com a artista

Kamila Macedo

Publicado em 19 de setembro de 2026 às 11:00

Lady Gaga e Michael Polansky começaram o namoro em 2020 Crédito: Reprodução/Instagram

O casal Lady Gaga e Michael Polansky foi visto recentemente em público acompanhado de um bebê. Conforme divulgado pelo portal norte-americano TMZ, a criança é filha dos dois, nasceu por meio de barriga de aluguel em 9 de junho, em Los Angeles, nos Estados Unidos, e recebeu o nome de Rose Bean.

Noivo de Lady Gaga, Michael Polansky tem 42 anos e é executivo e investidor, de acordo com sua página no LinkedIn. Ele concluiu sua formação em Matemática Aplicada e Ciência da Computação na Universidade de Harvard e gerencia diferentes companhias e uma organização sem fins lucrativos.

O portfólio de empresas associadas ao seu nome inclui a Outer Biosciences, voltada para o desenvolvimento de cosméticos para a pele no setor de biotecnologia; a Hawktail, empresa de capital de risco com foco em startups; a Avos Capital Management, direcionada à gestão de investimentos; e a Bursen, empresa de design focada em marcas de tecnologia.

Lady Gaga e Michael Polansky 1 de 4

Na área filantrópica, Polansky exerce funções de diretor-executivo e conselheiro na Parker Foundation Institute for Cancer Immunotherapy (Instituto Parker de Imunoterapia contra o Câncer). A instituição dedicada à pesquisa oncológica foi fundada por Sean Parker, cofundador e primeiro presidente do Facebook, além de amigo do empresário.

O envolvimento com a caridade foi o ponto de partida para a aproximação com a artista. Conforme relatado por Gaga à revista Vogue, sua mãe, Cynthia Germanotta – que atua na organização filantrópica Born This Way –, conheceu Polansky por meio de pautas beneficentes e foi a responsável por apresentá-los.

O primeiro encontro ocorreu em dezembro de 2019, durante a festa de aniversário de Sean Parker. De acordo com a revista People, o alinhamento de interesses em ações filantrópicas acelerou a conexão entre ambos.

O namoro teve início em 2020. Eles passaram o período de isolamento da pandemia de Covid-19 juntos na residência da artista em Malibu, na Califórnia. O noivado foi anunciado publicamente pela cantora quatro anos mais tarde, em julho de 2024.

Gaga chegou a mostrar o anel de noivado aos fotógrafos durante o Festival de Veneza, em setembro do mesmo ano.

Nessa fase, Gaga externou o desejo pela maternidade em entrevista ao New York Times, publicada em março de 2025, afirmando que estava animada para a vivência, embora tivesse receios anteriores: "Estou animada para me tornar mãe. Eu costumava ter muito receio em relação a isso".