FUTEBOL

Quem é Naty Potira, influenciadora que enfrenta tratamento contra o câncer e recebeu homenagem de Neymar

Torcedora do Santos ganhou apoio do clube e dos fãs em uma corrente de orações após piora no estado de saúde

Fernanda Varela

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 15:15

Naty Potira Crédito: Reprodução

A influenciadora Naty Potira, conhecida nas redes sociais pela paixão pelo Santos e pelos conteúdos sobre futebol, vive um momento delicado de saúde. Diagnosticada com câncer no colo do útero em setembro de 2023, ela chegou a anunciar que estava curada em março de 2024, mas, nos últimos meses, passou a relatar de forma discreta um novo tratamento.

Nesta quarta-feira (23), o Santos mobilizou os torcedores em uma corrente de orações pela recuperação da influenciadora. “Nossa querida torcedora Naty Potira está enfrentando um momento muito delicado, e o Santos Futebol Clube convoca toda a nação santista para uma grande corrente de orações e energias positivas pela sua recuperação”, afirmou o clube nas redes sociais.

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Quem é Naty Potira?

Naty ganhou espaço na internet produzindo conteúdo sobre futebol. Santista fanática, ela costuma acompanhar o dia a dia do clube, mostrar bastidores e compartilhar suas reações às partidas.

Em 2026, a influenciadora também acompanhou de perto a Seleção Brasileira durante a Copa do Mundo, disputada nos Estados Unidos, México e Canadá. O trabalho no esporte proporcionou encontros com nomes como Romário e Ronaldo Fenômeno.

Naty também se aproximou de Neymar. Em maio, ela ganhou uma camisa do jogador depois de uma partida do Santos. Ao compartilhar o encontro, contou que havia passado por semanas difíceis por causa do tratamento.“Eu passei por dias muito difíceis recentemente. Fiquei longe dos jogos por quase três meses, entre tratamento, consultas e internação hospitalar”, relatou.

Na mesma publicação, Naty contou o que ouviu do camisa 10 durante o encontro: “O Ney me falou: ‘Que Deus te abençoe, vai dar tudo certo, força’”.

Vitória dedicada por Neymar

A influenciadora voltou a receber uma homenagem do jogador em 30 de agosto, depois da vitória do Santos por 1 a 0 sobre o Corinthians.

No vestiário, Neymar gravou um vídeo especialmente para Naty e dedicou o resultado à torcedora. “Espero que tenha visto, que tenha gostado. Essa vitória é para você”, afirmou.