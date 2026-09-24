Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Quem é Naty Potira, influenciadora que enfrenta tratamento contra o câncer e recebeu homenagem de Neymar

Torcedora do Santos ganhou apoio do clube e dos fãs em uma corrente de orações após piora no estado de saúde

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 15:15

Naty Potira
Naty Potira Crédito: Reprodução

A influenciadora Naty Potira, conhecida nas redes sociais pela paixão pelo Santos e pelos conteúdos sobre futebol, vive um momento delicado de saúde. Diagnosticada com câncer no colo do útero em setembro de 2023, ela chegou a anunciar que estava curada em março de 2024, mas, nos últimos meses, passou a relatar de forma discreta um novo tratamento.

Nesta quarta-feira (23), o Santos mobilizou os torcedores em uma corrente de orações pela recuperação da influenciadora. “Nossa querida torcedora Naty Potira está enfrentando um momento muito delicado, e o Santos Futebol Clube convoca toda a nação santista para uma grande corrente de orações e energias positivas pela sua recuperação”, afirmou o clube nas redes sociais.

Naty Potira

Naty Potira por Reprodução
Naty Potira por Reprodução
Naty Potira por Reprodução
Naty Potira por Reprodução
Naty Potira por Reprodução
1 de 5
Naty Potira por Reprodução

Quem é Naty Potira?

Naty ganhou espaço na internet produzindo conteúdo sobre futebol. Santista fanática, ela costuma acompanhar o dia a dia do clube, mostrar bastidores e compartilhar suas reações às partidas.

Em 2026, a influenciadora também acompanhou de perto a Seleção Brasileira durante a Copa do Mundo, disputada nos Estados Unidos, México e Canadá. O trabalho no esporte proporcionou encontros com nomes como Romário e Ronaldo Fenômeno.

Leia mais

Imagem - Tomorrowland Brasil 2027 abre venda de ingressos com preços até R$ 9.715; veja todos os detalhes

Tomorrowland Brasil 2027 abre venda de ingressos com preços até R$ 9.715; veja todos os detalhes

Imagem - Bolo de liquidificador fica super fofinho e só leva ingredientes que você tem em casa

Bolo de liquidificador fica super fofinho e só leva ingredientes que você tem em casa

Imagem - Frase do dia da Psicologia: 'Nem toda reconciliação significa que a violência terminou; o carinho depois da agressão é justamente uma das etapas desse ciclo' - a reflexão inspirada em Lenore E. Walker

Frase do dia da Psicologia: 'Nem toda reconciliação significa que a violência terminou; o carinho depois da agressão é justamente uma das etapas desse ciclo' - a reflexão inspirada em Lenore E. Walker

Naty também se aproximou de Neymar. Em maio, ela ganhou uma camisa do jogador depois de uma partida do Santos. Ao compartilhar o encontro, contou que havia passado por semanas difíceis por causa do tratamento.“Eu passei por dias muito difíceis recentemente. Fiquei longe dos jogos por quase três meses, entre tratamento, consultas e internação hospitalar”, relatou.

Na mesma publicação, Naty contou o que ouviu do camisa 10 durante o encontro: “O Ney me falou: ‘Que Deus te abençoe, vai dar tudo certo, força’”.

Leia mais

Imagem - Por que Paolla Oliveira saiu da Grande Rio? Atriz anunciou volta ao Carnaval como rainha de outra escola de samba

Por que Paolla Oliveira saiu da Grande Rio? Atriz anunciou volta ao Carnaval como rainha de outra escola de samba

Imagem - Frase do dia da Psicologia: 'Quando você precisa esconder uma proximidade do seu parceiro, talvez já saiba que ultrapassou um limite' - a reflexão inspirada em Shirley Glass sobre traição emocional

Frase do dia da Psicologia: 'Quando você precisa esconder uma proximidade do seu parceiro, talvez já saiba que ultrapassou um limite' - a reflexão inspirada em Shirley Glass sobre traição emocional

Imagem - Frase do dia da Literatura: 'Você não pode escolher se vai ou não se ferir neste mundo, mas pode escolher quem vai feri-lo' - a reflexão de 'A Culpa é das Estrelas' sobre o risco de amar alguém

Frase do dia da Literatura: 'Você não pode escolher se vai ou não se ferir neste mundo, mas pode escolher quem vai feri-lo' - a reflexão de 'A Culpa é das Estrelas' sobre o risco de amar alguém

Vitória dedicada por Neymar

A influenciadora voltou a receber uma homenagem do jogador em 30 de agosto, depois da vitória do Santos por 1 a 0 sobre o Corinthians.

No vestiário, Neymar gravou um vídeo especialmente para Naty e dedicou o resultado à torcedora. “Espero que tenha visto, que tenha gostado. Essa vitória é para você”, afirmou.

Naty e Neymar também participaram de uma campanha publicitária juntos. Agora, diante da piora no quadro de saúde informada pelo Santos, torcedores passaram a compartilhar mensagens de apoio e orações pela recuperação da influenciadora.

Mais recentes

Imagem - Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)

Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)
Imagem - Relógio Rolex de R$ 183 mil e passeio de helicóptero: Davi Brito ostenta durante lua de mel em Dubai

Relógio Rolex de R$ 183 mil e passeio de helicóptero: Davi Brito ostenta durante lua de mel em Dubai
Imagem - Enterrada viva: ex-namorado acusado de matar influenciadora Stefanie Pieper vai a julgamento

Enterrada viva: ex-namorado acusado de matar influenciadora Stefanie Pieper vai a julgamento