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Quem é Noah Wyle, ator de 'The Pitt' eleito o homem mais sexy do mundo em 2026

Astro de 55 anos revelou ter achado que a homenagem da publicação norte-americana era uma pegadinha

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 27 de outubro de 2026 às 20:07

Noah Wyle como Dr. Michael
Noah Wyle como Dr. Michael "Robby" Robinavitch em "The Pitt" Crédito: Divulgação

A revista People anunciou a escolha do ator Noah Wyle, de 55 anos, como o homem mais sexy do mundo em 2026. A honraria, concedida anualmente desde 1985 pelo veículo, foi publicada nesta terça-feira (27).

A notícia surpreendeu o próprio artista. "Achei que fosse uma pegadinha. Nunca, nem em um milhão de anos, imaginei que receberia uma homenagem dessas", disse ele.

Wyle contou que precisou ser convencido pela esposa, Sara, de que a notícia era real. "Ela acha que sou um cara legal e que o tipo de pessoa que sou, o pai que sou e o marido que sou merecem ser valorizados", declarou em entrevista à People.

Noah Wyle

Noah Wyle e a esposa, Sara Wells por Reprodução/Instagram
Noah Wyle em "The Pitt" por Divulgação/HBO Max
Noah Wyle por Reprodução/Instagram
Noah Wyle em "The Pitt" por Imagem: Reprodução digital | Max
Noah Wyle e a esposa, Sara Wells por Reprodução/Instagram
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Noah Wyle e a esposa, Sara Wells por Reprodução/Instagram

Nascido em Hollywood, nos Estados Unidos, o ator consolidou uma carreira de destaque na televisão e no cinema ao longo de décadas. Sua projeção internacional ocorreu principalmente por sua atuação na série “ER (Plantão Médico)” (1994), na qual interpretou o Dr. John Carter. O currículo do artista também inclui participações em produções de relevância, como “Donnie Darko” (2001) e “Questão de Honra” (1992).

Ele ganhou ainda mais projeção ao integrar o elenco da série “The Pitt” (2025), onde interpreta o Dr. Michael "Robby" Robinavitch, papel que lhe rendeu duas vitórias consecutivas como Melhor Ator em Série Dramática no Emmy, em 2025 e 2026. A produção é um grande sucesso e está renovada para a terceira temporada.

Wyle é casado com a atriz Sara Wyle desde junho de 2014, com quem tem uma filha, Frances Harper. O ator já era pai de Owen e Auden, frutos de seu relacionamento anterior com a produtora Tracy Warbin.

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