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Quem é o ator mirim de série com estrela de 'Harry Potter' que morreu após entrar em recinto de tigre em zoológico

William Chapman, de 23 anos, participou de produções da TV britânica na infância e chegou a publicar um vídeo caminhando em direção ao felino pouco antes do ataque fatal na Inglaterra

Giuliana Mancini

Publicado em 14 de outubro de 2026 às 09:09

William Chapman morreu ao entrar em recinto de tigre em zoo na Inglaterra Crédito: Reprodução

O britânico William Chapman, de 23 anos, morreu após entrar no recinto de um tigre-siberiano no Yorkshire Wildlife Park, na Inglaterra, no último sábado (10). Ex-ator mirim, ele participou de produções da televisão britânica quando criança, entre elas uma série estrelada por Shirley Henderson, atriz conhecida por interpretar a Murta Que Geme nos filmes da franquia "Harry Potter".

O caso aconteceu no parque de vida selvagem localizado perto de Doncaster, no norte da Inglaterra. Segundo informações divulgadas pela imprensa britânica, William entrou na área onde vivia o tigre Altai, de aproximadamente 190 quilos, e foi atacado pelo animal. A Polícia de South Yorkshire confirmou a morte.

William Chapman morreu ao entrar em recinto de tigre em zoo na Inglaterra 1 de 10

O episódio chamou a atenção também porque o jovem publicou um vídeo nas redes sociais em que aparece dentro do recinto, caminhando calmamente em direção ao felino. As imagens, compartilhadas no Instagram minutos antes de sua morte, registraram a aproximação de William enquanto Altai estava deitado em uma plataforma de madeira.

Ao fundo, é possível ouvir visitantes reagindo à cena e pedindo que o jovem voltasse. "Meu Deus!", diz uma pessoa. Registros feitos por testemunhas mostram William sendo cercado e mordido pelo tigre. Em um momento, ele chega a levantar o dedo para o animal, como se o estivesse repreendendo durante uma pausa no ataque mortal. A polícia, porém, pediu que o público não compartilhe as imagens do ataque.

?BREAKING: Man attacked by tiger at Yorkshire Wildlife Park after entering enclosure. • Yorkshire Wildlife Park in Doncaster has confirmed a “serious incident” at its tiger enclosure on Saturday afternoon. • Yorkshire Ambulance Service was called at 1.33pm, dispatching two ambulances, Yorkshire Air Ambulance and a doctor. • The park has activated its emergency procedures and is working with authorities to establish what happened. Witness says that "shots were fired." • The wildlife park has closed and will remain shut tomorrow. https://t.co/NNW8EuIbqS — The Mercian (@TheMercianNews) October 10, 2026

Carreira na televisão começou na infância

Antes de o caso ganhar repercussão, William havia trabalhado como ator mirim. Ele estudou na Jackie Palmer Stage School, instituição de formação artística localizada em High Wycombe, a cerca de 47 quilômetros de Londres.

Em 2009, participou de "May Contain Nuts", produção da emissora britânica ITV protagonizada por Shirley Henderson. A atriz ficou conhecida internacionalmente por viver a Murta Que Geme na franquia "Harry Potter". Na série, William interpretou Alfie Chaplin.

Três anos depois, em 2012, ele interpretou Edward Jenner em um episódio de "True Stories", produção educativa da BBC que apresentava, em episódios curtos, histórias de personalidades importantes. Jenner foi um médico pioneiro no desenvolvimento da vacinação contra a varíola.

Jovem teria pedido para tirar foto com o tigre

Segundo relatos de visitantes, William foi visto no parque antes do ataque e teria pedido a uma mulher que tirasse fotos dele com o tigre ao fundo. Em uma gravação feita por uma testemunha, ele aparece agradecendo à visitante e pedindo novas fotos.

As circunstâncias exatas de sua entrada no recinto ainda são objeto de investigação. Relatos divulgados pela imprensa indicam que o jovem teria escalado uma cerca ou saltado de uma plataforma de observação para chegar à área dos animais.

? Este video mostraría los momentos previos al ataque de un tigre contra William Chapman, el hombre que murió tras ingresar al recinto del animal en el Yorkshire Wildlife Park en Inglaterra. La grabación, publicada en una cuenta que según medios ingleses pertenecía a Chapman, muestra cómo se acerca al felino, que estaba sobre una plataforma de madera, mientras se escuchan voces que le piden salir del lugar. Según la Policía de South Yorkshire, Chapman ingresó al recinto poco después de las 13:30 (hora local) del sábado y fue declarado muerto en el lugar. Las autoridades confirmaron que visitaba el parque sin compañía. Un testigo aseguró haberlo visto con audífonos y caminando repetidamente cerca del recinto antes de entrar y ser atacado por el tigre. La grabación termina antes de mostrar el desenlace y la cuenta en la que fue publicada fue eliminada posteriormente. — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) October 13, 2026

Depois de entrar no espaço, William caminhou na direção de Altai, que permanecia sobre uma estrutura elevada. O tigre se aproximou e o atacou. Visitantes tentaram chamar a atenção do animal enquanto funcionários do parque acionavam os procedimentos de emergência.

A polícia recebeu o chamado por volta das 13h35. Duas ambulâncias terrestres e uma aérea foram enviadas ao local, mas as equipes médicas não conseguiram salvar o jovem. A morte foi constatada no próprio parque.

As autoridades descreveram o jovem como uma pessoa vulnerável. O caso mobilizou equipes de emergência e levou à evacuação do zoológico, que permaneceu fechado durante o restante do fim de semana.

Família relata doença mental e pede esclarecimentos

Em declaração publicada pelo jornal britânico "The Independent", a família de William falou sobre a dificuldade de lidar com a morte do jovem e mencionou o histórico de saúde dele.

"A família está totalmente devastada pela perda e tem dificuldade em assimilar o que aconteceu", disseram os parentes.

Na mesma manifestação, a família afirmou que William convivia havia vários anos com uma doença mental grave e que, por esse motivo, havia recebido prescrição de medicamentos fortes. Os parentes também expressaram a expectativa de que as autoridades esclareçam as circunstâncias do episódio.

"A família tem esperança de que as autoridades competentes façam todo o possível para esclarecer por que nosso filho incrível fez o que fez", acrescentaram.

A polícia não divulgou, nas informações fornecidas sobre o caso, uma conclusão sobre os motivos que levaram o jovem a entrar no recinto.

Quem é Altai, o tigre envolvido no ataque

O animal envolvido no episódio é um tigre-siberiano chamado Altai, que pesa aproximadamente 190 quilos. Ele chegou ao Yorkshire Wildlife Park em fevereiro de 2025, vindo do zoológico Dyreparken, na Noruega, onde nasceu.

O felino vive na área Land of the Tigers, espaço inaugurado em 2011 e projetado para abrigar tigres-siberianos. A reserva ocupa cerca de dois acres e foi desenvolvida para oferecer um ambiente adequado aos animais, pertencentes a uma espécie ameaçada de extinção.

Quando chegou ao parque britânico, Altai foi descrito por representantes do zoológico como um animal calmo, que gostava de atividades de treinamento, alimentação e brincadeiras na água. Na ocasião, Charlotte MacDonald, diretora de Animais da instituição, afirmou que a equipe esperava que ele se adaptasse gradualmente ao novo ambiente.

Segundo informações divulgadas após a morte de William, os tratadores não haviam identificado mudanças relevantes no comportamento do tigre. A direção do parque também afirmou que o animal não sofreu ferimentos no episódio.

Após o ataque, a administração informou que trabalhava em conjunto com as autoridades para esclarecer o ocorrido e reforçou que a segurança dos visitantes, dos funcionários e dos animais era uma prioridade.

Zoológico não pretende sacrificar o animal

A morte de William provocou discussões nas redes sociais sobre o destino de Altai. Enquanto alguns usuários sugeriram que o tigre fosse sacrificado, a direção do parque indicou que não pretende submetê-lo à eutanásia.

A ativista pelos direitos dos animais Carole Baskin, conhecida pela participação na série documental de true crime "Tiger King", também defendeu a decisão de manter o felino vivo. Para ela, o animal não deveria ser responsabilizado por agir de acordo com seus instintos.

O especialista em animais e tratador de zoológico licenciado Reece Oliver explicou à Sky News que grandes felinos são condicionados a reconhecer os elementos que costumam entrar em seus recintos, como alimentos e brinquedos usados para enriquecimento ambiental.