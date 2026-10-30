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Quem é o influenciador de conteúdo fitness ligado a carro de luxo conversível sem placas onde a PM encontrou R$ 100 mil

Veículo era ocupado por dois jovens apontados como funcionários do criador de conteúdo; Polícia Civil vai apurar a origem do dinheiro

  • Foto do(a) author(a) Jean Candido
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Jean Candido

  • Agência Correio

Publicado em 30 de outubro de 2026 às 22:22

Toguro aparece no 4º Distrito Policial de Guarulhos; ele não estava no Mercedes abordado pela PM
Toguro aparece no 4º Distrito Policial de Guarulhos; ele não estava no Mercedes abordado pela PM Crédito: Reprodução

A Polícia Militar apreendeu, na noite de quinta-feira (29), um Mercedes-Benz ligado ao influenciador Tiago Ribeiro de Lima, conhecido como Toguro, e encontrou R$ 100 mil em espécie dentro do veículo, em Guarulhos, na Grande São Paulo. O carro circulava sem placas e era ocupado por dois jovens identificados pela polícia como funcionários do influenciador.

A quantia estava dentro de uma caixa de sapatos, colocada em uma sacola plástica, conforme as informações divulgadas sobre a ocorrência. Um dos ocupantes disse aos policiais que levaria o dinheiro até Arujá, também na região metropolitana de São Paulo.

De acordo com o relato atribuído ao ocupante, o valor seria entregue ao influenciador Lúcio dos Santos Lima, conhecido como Cerol, como parte de uma negociação envolvendo um Cadillac Escalade. A Polícia Civil deve investigar a origem do dinheiro. Toguro não estava no carro no momento da abordagem, segundo as informações disponíveis sobre o caso.

Toguro

Mercedes-Benz foi apreendido após ser abordado pela Polícia Militar em Guarulhos; o veículo circulava sem placas por Reprodução
Toguro ganhou notoriedade nas redes sociais com vídeos sobre musculação e treinamento físico por Reprodução
O influenciador aparece em uma academia, cenário frequente de seus conteúdos fitness por Reprodução
Toguro aparece no 4º Distrito Policial de Guarulhos; ele não estava no Mercedes abordado pela PM por Reprodução
Mansão Maromba, projeto criado por Toguro e associado à série “Em Busca do Shape Inexplicável” por Reprodução
Polícia encontrou R$ 100 mil em espécie dentro do carro; a origem do dinheiro será investigada por Reprodução
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Mercedes-Benz foi apreendido após ser abordado pela Polícia Militar em Guarulhos; o veículo circulava sem placas por Reprodução

Quem é Toguro

Aos 37 anos, Toguro trabalha como professor de educação física, influenciador digital e empresário. Seus perfis no Instagram, TikTok e YouTube somam mais de 20 milhões de seguidores, segundo o texto publicado pelo BPMoney.

O influenciador ganhou projeção com vídeos sobre musculação e treinamento físico. Entre os projetos associados a sua trajetória está a série “Em Busca do Shape Inexplicável”, publicada no canal Mansão Maromba, marca criada por ele.

A popularidade de Toguro também cresceu fora do conteúdo fitness. Em 2022, vídeos motivacionais e de humor ajudaram a popularizar o bordão “Em pleno 2022, ano da Copa, ano da tecnologia”, que passou a circular amplamente nas redes sociais.

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Carreira e repercussões

Em março de 2023, Toguro foi indiciado por homicídio culposo após um acidente na Linha Amarela, no Rio de Janeiro. O caso envolveu a morte do motociclista Jonny Vieira da Silva, de 30 anos. Indiciamento é uma etapa da investigação policial e não significa condenação.

Mais recentemente, o influenciador firmou uma parceria com a farmacêutica Cimed e publicou conteúdos relacionados à Copa do Mundo de 2026. A apreensão do Mercedes e do dinheiro, por sua vez, ainda deve ser apurada pela Polícia Civil, inclusive quanto à origem da quantia e às circunstâncias da negociação mencionada pelos ocupantes do veículo.

Tags:

Brasil Academia são Paulo Fitness Toguro

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