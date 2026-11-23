VIRALIZOU

Quem é o marido de Flávia Oliveira? Jornalista da GloboNews é casada com comentarista esportivo há quase 30 anos

Aydano André Motta virou assunto após comemorar um gol do Flamengo enquanto a esposa participava de uma transmissão ao vivo

Heider Sacramento

Publicado em 23 de novembro de 2026 às 18:21

Flávia Oliveira e Aydano André Motta estão juntos há quase 30 anos; jornalista esportivo é torcedor do Flamengo Crédito: Reprodução

O futebol acabou invadindo a programação da GloboNews de uma maneira inesperada. Durante uma participação ao vivo no Edição das 18h, no último fim de semana, Flávia Oliveira precisou lidar com uma comemoração que veio de dentro de casa. O responsável foi seu marido, o jornalista esportivo Aydano André Motta, que não conseguiu conter a empolgação durante o jogo entre Flamengo e Palmeiras.

O grito de gol atravessou o ambiente e chegou aos microfones da emissora. Sem esconder o constrangimento, mas levando a situação com bom humor, Flávia explicou aos colegas o motivo da interrupção. “Desculpa, gente, meu marido é flamenguista. [...] Meu marido e meu neto, eu tenho que explicar para vocês”, justificou.

Meu Deus, a Flávia Oliveira ao vivo na GloboNews e, do nada, o marido e o neto comemorando o gol de empate do Flamengo contra o Palmeiras! A gritaria foi tanta que interrompeu até a participação dela ? https://t.co/r6qHyjaONh — Guzzo Informa (@guzzoinforma) November 21, 2026

A cena ganhou um tom ainda mais descontraído quando Elisabete Pacheco, que também estava na transmissão, aproveitou para provocar a colega sobre sua preferência no futebol. “Você não é flamenguista? Você é Vasco, né, Flávia?”, brincou.

A situação circulou nas redes sociais e colocou em evidência um detalhe da vida pessoal da comentarista: seu casamento com um profissional conhecido nos bastidores da imprensa esportiva.

Marido de Flávia Oliveira tem carreira no jornalismo esportivo

Embora tenha chamado atenção pela torcida apaixonada, Aydano André Motta construiu uma trajetória que vai além das arquibancadas. Formado em Jornalismo pela Universidade Federal Fluminense (UFF), ele acumula passagens por redações de veículos como O Dia, Veja, IstoÉ e O Globo.

Flávia Oliveira 1 de 3

Atualmente, trabalha como comentarista do SporTV. Entre os reconhecimentos de sua carreira está o Prêmio Esso de Melhor Contribuição à Imprensa, recebido em 2012.

Aydano também se dedica à literatura. É autor de Da Minha Porta, Vejo o Mundo, obra que apresenta relatos de porteiros migrantes que trabalham em prédios do Rio de Janeiro.