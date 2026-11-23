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Heider Sacramento
Publicado em 23 de novembro de 2026 às 18:21
O futebol acabou invadindo a programação da GloboNews de uma maneira inesperada. Durante uma participação ao vivo no Edição das 18h, no último fim de semana, Flávia Oliveira precisou lidar com uma comemoração que veio de dentro de casa. O responsável foi seu marido, o jornalista esportivo Aydano André Motta, que não conseguiu conter a empolgação durante o jogo entre Flamengo e Palmeiras.
O grito de gol atravessou o ambiente e chegou aos microfones da emissora. Sem esconder o constrangimento, mas levando a situação com bom humor, Flávia explicou aos colegas o motivo da interrupção. “Desculpa, gente, meu marido é flamenguista. [...] Meu marido e meu neto, eu tenho que explicar para vocês”, justificou.
A cena ganhou um tom ainda mais descontraído quando Elisabete Pacheco, que também estava na transmissão, aproveitou para provocar a colega sobre sua preferência no futebol. “Você não é flamenguista? Você é Vasco, né, Flávia?”, brincou.
A situação circulou nas redes sociais e colocou em evidência um detalhe da vida pessoal da comentarista: seu casamento com um profissional conhecido nos bastidores da imprensa esportiva.
Marido de Flávia Oliveira tem carreira no jornalismo esportivo
Embora tenha chamado atenção pela torcida apaixonada, Aydano André Motta construiu uma trajetória que vai além das arquibancadas. Formado em Jornalismo pela Universidade Federal Fluminense (UFF), ele acumula passagens por redações de veículos como O Dia, Veja, IstoÉ e O Globo.
Flávia Oliveira
Atualmente, trabalha como comentarista do SporTV. Entre os reconhecimentos de sua carreira está o Prêmio Esso de Melhor Contribuição à Imprensa, recebido em 2012.
Aydano também se dedica à literatura. É autor de Da Minha Porta, Vejo o Mundo, obra que apresenta relatos de porteiros migrantes que trabalham em prédios do Rio de Janeiro.
Na vida pessoal, o jornalista divide uma história de quase três décadas com Flávia Oliveira. Desta vez, porém, foi a paixão pelo Flamengo que acabou levando o nome dele para além das transmissões esportivas.