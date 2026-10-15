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Quem é o marido de Regina Casé? Casados há 26 anos, atriz e diretor superaram período difícil

Em 2008, Estêvão sofreu um grave acidente enquanto andava a cavalo

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 15 de outubro de 2026 às 19:55

Regina Casé e Estêvão Ciavatta
Regina Casé e Estêvão Ciavatta Crédito: Reprodução | Instagram

Conhecida na TV e no teatro como um dos maiores nomes na atuação, Regina Casé costuma manter a vida pessoal longe dos holofotes.

Casada há 26 anos, a atriz é esposa do diretor, roteirista e produtor Estêvão Ciavatta. A união dos dois foi oficializada no dia 30 de outubro de 1999.

Estêvão Ciavatta é casado com Regina Casé

Estêvão Ciavatta é casado com Regina Casé por Reprodução
Estêvão Ciavatta é casado com Regina Casé por Reprodução
Estêvão Ciavatta é casado com Regina Casé por Reprodução
Estêvão Ciavatta é casado com Regina Casé por Reprodução
Estêvão Ciavatta é casado com Regina Casé por Reprodução
Estêvão Ciavatta é casado com Regina Casé por Reprodução
Estêvão Ciavatta é casado com Regina Casé por Reprodução
Estêvão Ciavatta é casado com Regina Casé por Reprodução
Estêvão Ciavatta é casado com Regina Casé por Reprodução
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Estêvão Ciavatta é casado com Regina Casé por Reprodução

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Ao longo da vida, o casal enfrentou momentos delicados. Em 2008, Estêvão sofreu um grave acidente enquanto andava a cavalo e chegou a correr o risco de ficar tetraplégico.

O acidente aconteceu no condomínio onde Ciavatta tem residência em Mangaratiba, na Costa Verde do Rio de Janeiro. Ao tentar se equilibrar durante pinotes do animal, ele ‘voou’ por cima da cabeça do cavalo e caiu no chão. O impacto provocou a perda imediata dos movimentos.

Imobilizado, o diretor orientou as pessoas a não tocarem nele, seguindo recomendações médicas para esse tipo de ocorrência. Por causa da demora, ele pediu que avisasse Regina Casé.

O administrador limpou a poça de sangue e areia para liberar sua respiração e colocou o telefone perto de sua boca. A ambulância chegou 50 minutos após a queda.

“Eu consegui falar para ela: ‘Sofri um acidente, caí do cavalo, alguma coisa nas vértebras cervicais. Não estou mexendo nada. Mas estou bem’. Regina depois me contou da importância desse telefonema, pois, assim que ela me viu estirado no chão, envolvido por uma poça de sangue, não conseguiu fazer mais nada”, contou.

Ciavatta passou por cirurgia e ficou três semanas internado no hospital. A perda total dos movimentos durou cerca de seis meses. Até hoje, o diretor lida com os impactos do acidente.

No livro “No passo da cobra”, o roteirista detalha os desdobramentos do grave acidente que sofreu em 2008. A obra tem lançamento previsto para novembro, com trechos divulgados pela coluna Play do jornal “O Globo” nesta quinta-feira (15).

Formado em Cinema pela Universidade Federal Fluminense (UFF), acredita que as histórias têm o poder de mobilizar pessoas e transformar realidades.

Ele é sócio-fundador da produtora de audiovisual Pindorama Filmes, a primeira empresa brasileira Carbono Neutro na indústria do audiovisual e referência em questões sociais e ambientais.

Ciavatta já dirigiu dezenas de filmes e programas de televisão, destacando-se: a campanha Árvore Refugiada (Leão de Ouro Cannes 2022); o longa-metragem Amazônia Sociedade Anônima (One World Media Award 2021 e Melhor Filme no Festival Internacional De Cinema De Alter Do Chão 2020); as séries de ficção para HBO Latam Santos Dumont (vencedor do Telly Awards Entretenimento e Cinematografia 2019), e Preamar (seleção oficial do Festival de Biarritz 2013); a série educativa Um Pé de Que? (Melhor Programa de Televisão – Nature Conseracy) e SOS Mata Atlântica 2009; além do programa semanal Central da Periferia (Melhor Programa de Televisão – APCA 2007).

Estêvão também liderou a campanha de crowdfunding "Dá Pé", uma das 10 maiores do Brasil, que mobilizou 7 milhões de pessoas para plantar 36 mil árvores e ganhou o Prêmio Hugo Werneck de Sustentabilidade pela restauração de nascentes e matas ciliares da Mata Atlântica.

Tags:

Regina Casé Estêvão Ciavatta

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