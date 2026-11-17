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Quem é o médico que enfrentou a própria família para casar com Suzane von Richthofen

Felipe Zecchini Muniz, de 42 anos, mora com a ex-detenta no interior de São Paulo

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 17 de novembro de 2026 às 13:03

Felipe Zecchini Muniz, marido de Suzane Von Richthofen Crédito: Reprodução/Instagram

Suzane von Richthofen, que cumpre pena fora da cadeia desde 2023 após passar cerca de 20 anos presa pela morte dos pais, é casada com o médico paulista Felipe Zecchini Muniz, de 42 anos. Os dois moram juntos em Bragança Paulista, no interior de São Paulo, e têm um filho que nasceu em janeiro de 2024.

Felipe Zecchini Muniz, marido de Suzane Von Richthofen 1 de 7

Formado em medicina pela Unesp em 2007, Felipe trabalha como clínico geral e atua como empresário na região, segundo informações publicadas pelo portal Metrópoles. Antes de começar a namorar Suzane, ele viveu durante dez anos, entre 2009 e 2019, com a médica Silvia Constantino Franco.

Desse antigo relacionamento, nasceram três filhas, que hoje têm 9, 14 e 15 anos. Felipe tem a guarda unilateral das meninas, ou seja, apenas ele decide sobre a criação delas na Justiça, mas o namoro com Suzane causou um grande desentendimento na família.

A ex-mulher de Felipe teria pedido que as filhas não chegassem perto de Suzane. Mesmo com as críticas dos parentes e a confusão envolvendo as crianças, o médico decidiu seguir com o namoro e se casou com ela.

Pais de Suzane von Richthofen 1 de 3

Depois do casamento, Suzane mudou de nome e passou a assinar como Suzane Louise Magnani Muniz, pegando o sobrenome do marido. Quando o filho do casal nasceu, em janeiro de 2024, os pais registraram o menino com o mesmo nome do pai e deixaram de fora o sobrenome von Richthofen.