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Quem é o sabidão? Ciência revela qual filho tem o maior QI entre os irmãos: o mais velho, o do meio ou o caçula

Pesquisadores ressaltam que resultado não indica vantagem biológica e pode estar relacionado principalmente à forma como cada criança é criada

  • Foto do(a) author(a) Luiz Dias
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Luiz Dias

  • Agência Correio

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 23:23

Ordem de nascimento pode estar associada a pequenas diferenças de desempenho cognitivo e a características de personalidade
Ordem de nascimento pode estar associada a pequenas diferenças de desempenho cognitivo e a características de personalidade Crédito: Nguyễn Quốc Thái / Pexels

A discussão sobre qual irmão é mais inteligente é comum em muitas famílias, mas a ordem de nascimento pode realmente afetar o coeficiente intelectual (QI). Pesquisas analisadas ao longo dos anos encontraram diferenças pequenas, porém mensuráveis.

Pesquisadores destacam que fatores ligados à criação e ao ambiente familiar ajudam a explicar as diferenças, enquanto diversas outras condições também interferem no desenvolvimento cognitivo.

O que diz a psicologia?

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Primogênitos lideram média

Um estudo realizado pela Universidade de Oslo e publicado na revista Science encontrou pontuações médias ligeiramente superiores entre os filhos mais velhos. A análise utilizou dados acadêmicos da instrução militar de aproximadamente 240 mil homens noruegueses.

Entre os participantes, os primogênitos registraram QI médio de 103,2 pontos. Homens que eram os filhos do meio apresentaram média de 101,2, enquanto os caçulas chegaram a 100 pontos.

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Petter Kristensen e Tor Bjerkedal, responsáveis pela pesquisa, ressaltaram que a diferença não teria origem biológica. A explicação estaria relacionada principalmente a como cada filho foi educado e às posições que assumem dentro da família.

Personalidade também muda

Outra pesquisa, conduzida na Universidade de Illinois e divulgada pela plataforma ScienceDirect, avaliou 377 mil estudantes do ensino médio dos Estados Unidos, reunindo participantes de diferentes contextos sociais e étnicos.

Rodica Ioana Damian e Brent W. Roberts identificaram algumas associações entre a posição na família e determinados traços. Primogênitos apareceram com maior tendência à extroversão, simpatia e força de vontade, além de uma predisposição maior a tomar iniciativa.

Responsabilidades assumidas dentro da família podem contribuir para diferenças de comportamento entre irmãos mais velhos e mais novos
Responsabilidades assumidas dentro da família podem contribuir para diferenças de comportamento entre irmãos mais velhos e mais novos Crédito: Irem Dülek / Pexels

Segundo o estudo, esse comportamento pode estar ligado à responsabilidade que frequentemente recai sobre o filho mais velho. A forma como os pais lidam com a primeira criança também pode contribuir para algumas dessas características.

Já os filhos do meio tendem a desenvolver um papel diferente. Por estarem entre o mais velho e o caçula, podem funcionar como negociadores dentro da família e, em determinados casos, receber menos atenção, situação associada a maior independência.

E os caçulas?

Os filhos mais novos foram relacionados a características como descontração, curiosidade, diversão e comportamento mais relaxado. A pesquisa também apontou maior tendência à aventura e à rebeldia, acompanhada de menor apego às regras.

Isso não significa que todos os caçulas apresentem esse perfil. Assim como ocorre com o QI, a posição entre os irmãos representa apenas uma das muitas influências possíveis sobre o desenvolvimento de uma pessoa.

Caçulas foram associados no estudo à maior curiosidade, descontração e tendência a comportamentos mais aventureiros
Caçulas foram associados no estudo à maior curiosidade, descontração e tendência a comportamentos mais aventureiros Crédito: Andy / Pexels

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Família Irmãos Estudo Ciência Psicologia

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