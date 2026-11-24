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Quem é Parastoo Ahmadi, cantora de 29 anos que recebeu 74 chibatadas após cantar sem hijab?

Artista de 29 anos ganhou projeção durante protestos no Irã e desafiou regras do país ao publicar apresentação musical sem o véu obrigatório

Giuliana Mancini

Publicado em 24 de novembro de 2026 às 09:30

A cantora iraniana Parastoo Ahmadi Crédito: Reprodução

Parastoo Ahmadi, de 29 anos, é uma cantora iraniana que ganhou notoriedade por desafiar as restrições impostas às mulheres no país. Nesta segunda-feira (23), a artista recebeu 74 chibatadas como punição por uma apresentação musical gravada sem o hijab, véu obrigatório para mulheres no Irã. Quatro integrantes de sua equipe também foram submetidos à mesma pena.

Nascida em 1997, na cidade de Nowshahr, no norte do país, Parastoo estudou direção de cinema na Universidade Sooreh, em Teerã. Além da formação acadêmica, aprendeu a tocar piano ainda na adolescência e construiu sua trajetória artística em torno da música persa.

Parastoo Ahmadi 1 de 8

A cantora ganhou projeção nacional em 2022, durante os protestos desencadeados pela morte de Mahsa Amini. A jovem morreu sob custódia policial depois de ser detida por supostamente não utilizar o véu de maneira adequada, episódio que provocou manifestações contra as regras de vestimenta e a repressão às mulheres no Irã.

Naquele período, Parastoo interpretou uma das canções que se tornaram símbolos dos protestos. Segundo informações do canal Iran International, a apresentação chamou a atenção das autoridades, que intimaram a artista. Sua residência também teria sido revistada.

Apresentação sem hijab provocou condenação

Em dezembro de 2024, Parastoo voltou a desafiar as restrições do país ao publicar no YouTube uma apresentação musical gravada sem o véu islâmico. No vídeo, a cantora aparece usando um vestido preto sem mangas e com os cabelos descobertos, acompanhada por músicos homens.

A gravação, realizada no histórico Caravançarai de Deir-e Gachin, próximo à cidade de Qom, não teve público presencial, mas alcançou milhões de visualizações na internet.

A repercussão levou à abertura de um processo judicial contra a cantora e integrantes da equipe responsável pela produção. Em junho de 2026, um tribunal criminal de Qom condenou os envolvidos por "ofender a decência pública" por meio da divulgação de material considerado obsceno e indecente pelas autoridades iranianas.

Além das 74 chibatadas, os condenados receberam proibição de exercer atividades artísticas e de deixar o país por dois anos. A sentença foi mantida em segunda instância no fim de setembro.

Segundo a defesa de Parastoo, houve diversas tentativas de anular, reduzir ou adiar a execução da pena, mas todas foram rejeitadas pelo órgão responsável.