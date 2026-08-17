Quem é Pietra Quintela? Filha de ex-Dominó e amiga de Rafa Justus estreia em novela da Globo

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 17 de agosto de 2026 às 14:11
A nova novela das sete, 'Por Você', marca a estreia de Pietra Quintela, de 18 anos, na TV Globo. Conhecida por ter atuado na novela infantil 'As Aventuras de Poliana' (2018–2020), no SBT, a atriz e influenciadora soma mais de 6,5 milhões de seguidores no Instagram.
Pietra Quintela e Rafa Justus são melhores amigas
Pietra é filha do empresário e publicitário Marcos Quintela, um dos vocalistas do grupo Dominó nos anos 1980 e 1990, responsável por hits como 'Manequim' e 'P da Vida'. Além disso, a atriz é melhor amiga de infância de Rafa Justus, filha dos apresentadores Ticiane Pinheiro e Roberto Justus.
Pietra Quintela e Rafa Justus são melhores amigas
No novo projeto da Globo, a atriz assume o papel de Hanna, uma jovem bailarina focada na carreira que enfrenta uma relação tensa e conflituosa com a mãe controladora, vivida pela atriz Fernanda de Freitas.
Além de 'As Aventuras de Poliana', Pietra retornou ao papel de Lorena D'Ávila em 'Poliana Moça' (2022–2023). No cinema, atuou em produções como 'Os Exterminadores do Além Contra a Loira do Banheiro' (2018), 'As Aventuras de Poliana - O Filme' (2020), 'Alice no Mundo da Internet' (2022), 'Uma Aventura com Einstein' (2023), 'Princesa Adormecida' (2024), 'Tudo Por Um PopStar 2' (2024) e 'Cupcake's (2024)'. Já no teatro, participou da peça 'O Finado Beta e os Irmãos Rubel (2021)'.