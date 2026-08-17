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Quem é Pietra Quintela? Filha de ex-Dominó e amiga de Rafa Justus estreia em novela da Globo

Aos 18 anos, Pietra Quintela integra o elenco de 'Por Você'

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 17 de agosto de 2026 às 14:11

A atriz Pietra Quintela Crédito: Reprodução/Instagram

A nova novela das sete, 'Por Você', marca a estreia de Pietra Quintela, de 18 anos, na TV Globo. Conhecida por ter atuado na novela infantil 'As Aventuras de Poliana' (2018–2020), no SBT, a atriz e influenciadora soma mais de 6,5 milhões de seguidores no Instagram.

Pietra Quintela e Rafa Justus são melhores amigas 1 de 11

Pietra é filha do empresário e publicitário Marcos Quintela, um dos vocalistas do grupo Dominó nos anos 1980 e 1990, responsável por hits como 'Manequim' e 'P da Vida'. Além disso, a atriz é melhor amiga de infância de Rafa Justus, filha dos apresentadores Ticiane Pinheiro e Roberto Justus.

Pietra Quintela e Rafa Justus são melhores amigas 1 de 11

No novo projeto da Globo, a atriz assume o papel de Hanna, uma jovem bailarina focada na carreira que enfrenta uma relação tensa e conflituosa com a mãe controladora, vivida pela atriz Fernanda de Freitas.