Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Quem é Presley Gerber, filho de Cindy Crawford que morreu aos 27 anos

Modelo construiu carreira de destaque na moda e atuou ao lado da irmã Kaia

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 08:09

Cindy Crawford e o filho, Presley Gerber   Crédito: Reprodução/Instagram

Presley Gerber, que morreu aos 27 anos neste domingo (20) em uma clínica de reabilitação em Los Angeles, construiu um nome próprio na moda internacional. Filho da supermodelo Cindy Crawford e do empresário Rande Gerber, ele fez parte de uma das famílias mais influentes da moda global. 

Presley Gerber

Presley Gerber por Reprodução/Instagram
Kaia Gerber, Cindy Crawford, Rande Gerber e Presley Gerber por Reprodução/Instagram
Cindy Crawford e o filho, Presley Gerber por Reprodução/Instagram
Rande Gerber e o filho, Presley Gerber por Reprodução/Instagram
Rande Gerber, Cindy Crawford, Kaia Gerber e Presley Gerber por Reprodução/Getty Images
Cindy Crawford e o filho, Presley Gerber por Reprodução/Instagram
Presley Gerber por Reprodução/Instagram
Presley Gerber por Reprodução/Instagram
Presley e a irmã, Kaia Gerber por Reprodução/Instagram
Presley Gerber por Reprodução/Instagram
Presley Gerber por Reprodução/Instagram
Presley Gerber por Reprodução/Instagram
Cindy Crawford e o filho, Presley Gerber por Reprodução/Instagram
1 de 13
Presley Gerber por Reprodução/Instagram

A causa do óbito não foi detalhada pelo instituto médico-legal local, e a família pediu privacidade diante da perda. Além de Presley, o casal de empresários é pai da modelo e atriz Kaia Gerber, de 25 anos.

A Estreia de Presley no mundo fashion aconteceu cedo, aos 16 anos, em um desfile da grife italiana Moschino. A facilidade com as câmeras rendeu contratos milionários com grifes europeias. 

No portfólio, acumulou campanhas para Burberry, Dolce & Gabbana e Bottega Veneta. Em 2018, dividiu holofotes com a mãe recriando o clássico comercial da Pepsi e estrelou um ensaio duplo da Calvin Klein com Kaia.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Morre Presley Gerber, modelo e filho de Cindy Crawford, aos 27 anos

Fora a prestigiada carreira, Presley tinha uma imagem de irmão protetor, chegando a tatuar o nome de Kaia no braço e celebrava as viagens de trabalho compartilhadas com a caçula.

Nos últimos anos, o modelo falou sobre o combate a depressão e dependência química. No podcast Studio 22, em 2023, afirmou que seu propósito era estender a mão para quem estivesse passando pelo mesmo. A dor do vício também foi abordada por Kaia em uma entrevista recente à Vogue norte-americana.

Leia mais

Imagem - Quem é Sofia Pitta, baiana que abriu o show de Melly e acaba de lançar seu primeiro álbum

Quem é Sofia Pitta, baiana que abriu o show de Melly e acaba de lançar seu primeiro álbum

Imagem - Frase do dia do Estoicismo: 'Se você cumprir o dever com dor, a dor passa e o dever permanece...'- a lição para quem empurra os problemas com a barriga

Frase do dia do Estoicismo: 'Se você cumprir o dever com dor, a dor passa e o dever permanece...'- a lição para quem empurra os problemas com a barriga

Imagem - Resumo de 'A Nobreza do Amor' nesta segunda (21 de setembro): veja tudo o que vai acontecer no capítulo de hoje

Resumo de 'A Nobreza do Amor' nesta segunda (21 de setembro): veja tudo o que vai acontecer no capítulo de hoje

Tags:

Morre Morte Luto Modelo Presley Gerber Cindy Crawford

Mais recentes

Imagem - Ary Mirelle fala sobre terceiro filho com João Gomes e escolhe nome do bebê

Ary Mirelle fala sobre terceiro filho com João Gomes e escolhe nome do bebê
Imagem - Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)

Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)
Imagem - Morre Presley Gerber, modelo e filho de Cindy Crawford, aos 27 anos

Morre Presley Gerber, modelo e filho de Cindy Crawford, aos 27 anos