Quem é Presley Gerber, filho de Cindy Crawford que morreu aos 27 anos

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 21 de setembro de 2026 às 08:09
Presley Gerber, que morreu aos 27 anos neste domingo (20) em uma clínica de reabilitação em Los Angeles, construiu um nome próprio na moda internacional. Filho da supermodelo Cindy Crawford e do empresário Rande Gerber, ele fez parte de uma das famílias mais influentes da moda global.
Presley Gerber
A causa do óbito não foi detalhada pelo instituto médico-legal local, e a família pediu privacidade diante da perda. Além de Presley, o casal de empresários é pai da modelo e atriz Kaia Gerber, de 25 anos.
A Estreia de Presley no mundo fashion aconteceu cedo, aos 16 anos, em um desfile da grife italiana Moschino. A facilidade com as câmeras rendeu contratos milionários com grifes europeias.
No portfólio, acumulou campanhas para Burberry, Dolce & Gabbana e Bottega Veneta. Em 2018, dividiu holofotes com a mãe recriando o clássico comercial da Pepsi e estrelou um ensaio duplo da Calvin Klein com Kaia.
Fora a prestigiada carreira, Presley tinha uma imagem de irmão protetor, chegando a tatuar o nome de Kaia no braço e celebrava as viagens de trabalho compartilhadas com a caçula.
Nos últimos anos, o modelo falou sobre o combate a depressão e dependência química. No podcast Studio 22, em 2023, afirmou que seu propósito era estender a mão para quem estivesse passando pelo mesmo. A dor do vício também foi abordada por Kaia em uma entrevista recente à Vogue norte-americana.