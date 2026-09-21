LUTO

Quem é Presley Gerber, filho de Cindy Crawford que morreu aos 27 anos

Modelo construiu carreira de destaque na moda e atuou ao lado da irmã Kaia

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 08:09

Cindy Crawford e o filho, Presley Gerber Crédito: Reprodução/Instagram

Presley Gerber, que morreu aos 27 anos neste domingo (20) em uma clínica de reabilitação em Los Angeles, construiu um nome próprio na moda internacional. Filho da supermodelo Cindy Crawford e do empresário Rande Gerber, ele fez parte de uma das famílias mais influentes da moda global.

Presley Gerber 1 de 13

A causa do óbito não foi detalhada pelo instituto médico-legal local, e a família pediu privacidade diante da perda. Além de Presley, o casal de empresários é pai da modelo e atriz Kaia Gerber, de 25 anos.

A Estreia de Presley no mundo fashion aconteceu cedo, aos 16 anos, em um desfile da grife italiana Moschino. A facilidade com as câmeras rendeu contratos milionários com grifes europeias.

No portfólio, acumulou campanhas para Burberry, Dolce & Gabbana e Bottega Veneta. Em 2018, dividiu holofotes com a mãe recriando o clássico comercial da Pepsi e estrelou um ensaio duplo da Calvin Klein com Kaia.

LEIA MAIS SOBRE O CASO Morre Presley Gerber, modelo e filho de Cindy Crawford, aos 27 anos

Fora a prestigiada carreira, Presley tinha uma imagem de irmão protetor, chegando a tatuar o nome de Kaia no braço e celebrava as viagens de trabalho compartilhadas com a caçula.