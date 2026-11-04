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Quem é quem em 'Lá na Minha Terra', substituta de 'A Nobreza do Amor' na Globo

Com Dira Paes e Mateus Solano, folhetim de Mário Teixeira vai ao ar na próxima segunda-feira (9)

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 4 de novembro de 2026 às 10:21

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Daniel de Oliveira, Dira Paes e Mateus Solano reunidos para a divulgação de 'Lá na Minha Terra' Crédito: Divulgação 

A TV Globo reuniu atrizes e atores nos Estúdios Globo, na zona oeste do Rio de Janeiro, na noite de terça-feira (3), para comemorar o início das gravações e apresentar as primeiras cenas de ‘Lá na Minha Terra’. A nova novela da faixa das seis estreia na próxima segunda-feira, 9 de novembro, entrando no lugar de ‘A Nobreza do Amor’, que chega ao fim nesta sexta (6).

Elenco se reúne em festa de lançamento da novela 'Lá na Minha Terra'

Vicenthe Delgado, Jessica Marques, Dira Paes, Miguel Rômulo e Arianne Botelho em festa de lançamento da novela 'Lá na Minha Terra' por Globo/Beatriz Damy
Elenco se reúne em festa de lançamento da novela 'Lá na Minha Terra' por Globo/Beatriz Damy
Julia Dalavia na festa de lançamento da novela 'Lá na Minha Terra' por Globo/Beatriz Damy
Gustavo Vaz na festa de lançamento da novela 'Lá na Minha Terra' por Globo/Beatriz Damy
Gustavo Falcão na festa de lançamento da novela 'Lá na Minha Terra' por Globo/Beatriz Damy
Leandro Daniel na festa de lançamento da novela 'Lá na Minha Terra' por Globo/Beatriz Damy
Dira Paes na festa de lançamento da novela 'Lá na Minha Terra' por Globo/Beatriz Damy
Lucy Alves na festa de lançamento da novela 'Lá na Minha Terra' por Globo/Beatriz Damy
Lilia Cabrial na festa de lançamento da novela 'Lá na Minha Terra' por Globo/Beatriz Damy
Débora Nascimento na festa de lançamento da novela 'Lá na Minha Terra' por Globo/Beatriz Damy
Miguel Rômulo na festa de lançamento da novela 'Lá na Minha Terra' por Globo/Beatriz Damy
Luis Miranda na festa de lançamento da novela 'Lá na Minha Terra' por Globo/Beatriz Damy
Castorine na festa de lançamento da novela 'Lá na Minha Terra' por Globo/Beatriz Damy
Thiago Brianti na festa de lançamento da novela 'Lá na Minha Terra' por Globo/Beatriz Damy
Jéssica Marques na festa de lançamento da novela 'Lá na Minha Terra' por Globo/Beatriz Damy
Elenco se reúne em festa de lançamento da novela 'Lá na Minha Terra' por Globo/Beatriz Damy
Letícia Vieira na festa de lançamento da novela 'Lá na Minha Terra' por Globo/Beatriz Damy
Gabriela Loran na festa de lançamento da novela 'Lá na Minha Terra' por Globo/Beatriz Damy
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Vicenthe Delgado, Jessica Marques, Dira Paes, Miguel Rômulo e Arianne Botelho em festa de lançamento da novela 'Lá na Minha Terra' por Globo/Beatriz Damy

Escrita por Mário Teixeira, a história se passa na cidadezinha sertaneja fictícia de Lavra Seca e na capital paulista. A protagonista é Rosenda, vivida por Dira Paes, uma mulher forte que cria cinco filhos sozinha e vive da criação de cabras e ovelhas desde que o marido sumiu do mapa, há 15 anos.

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Cansada da falta de notícias, Rosenda junta as economias e viaja para São Paulo com o objetivo de descobrir o paradeiro do companheiro. Ao chegar à capital, ela descobre que Severino, interpretado por Daniel de Oliveira, adotou o nome de Cesário Ávila e virou um empresário rico. Casado com Ismália, papel de Camila Morgado, ele construiu outra família e finge que o passado nunca existiu.

Camila Morgado é Ismália em 'Lá na Minha Terra'

Camila Morgado é Ismália em Lá na Minha Terra por Globo/Beatriz Damy
Daniel de Oliveira, Camila Morgado, Jesuíta Barbosa e Giulia Benite em Lá na Minha Terra por Globo/Beatriz Damy
Camila Morgado é Ismália em Lá na Minha Terra por Globo/Beatriz Damy
Workshop com autores, diretores, elenco de 'Lá na Minha Terra' por Globo/ Beatriz Damy
‘Lá na Minha Terra’ tem cenas gravadas na Chapada Diamantina por Divulgação/TV Globo/Beatriz Damy
‘Lá na Minha Terra’ tem cenas gravadas na Chapada Diamantina por Divulgação/TV Globo/Beatriz Damy
‘Lá na Minha Terra’ tem cenas gravadas na Chapada Diamantina por Divulgação/TV Globo/Beatriz Damy
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Camila Morgado é Ismália em Lá na Minha Terra por Globo/Beatriz Damy

Além de esconder a família do sertão, Cesário se envolve em negócios ilícitos na empresa Veredon. O executivo vive em pé de guerra com o sócio Aluísio (Gustavo Vaz) e mantém um romance secreto com a esposa do colega de trabalho, a advogada Delfina, vivida por Débora Nascimento. O empresário é pai de Alice (Giulia Benite) no casamento atual e também lida com o filho Daniel (Jesuíta Barbosa).

Lá na Minha Terra, nova novela da Globo

‘Lá na Minha Terra’ tem cenas gravadas na Chapada Diamantina por Divulgação/TV Globo/Beatriz Damy
‘Lá na Minha Terra’ tem cenas gravadas na Chapada Diamantina por Divulgação/TV Globo/Beatriz Damy
‘Lá na Minha Terra’ tem cenas gravadas na Chapada Diamantina por Divulgação/TV Globo/Beatriz Damy
Cap2 - cena 5 Rosenda (Dira Paes) e Damaso (Miguel RÃ´mulo) sobem uma picada e ouvem gritos de socorro. Rosenda manda Damaso procurar a irmÃ£, enquanto ela segue na direÃ§Ã£o dos gritos para ajudar. por Divulgação/TV Globo/Beatriz Damy
‘Lá na Minha Terra’ tem cenas gravadas na Chapada Diamantina por Divulgação/TV Globo/Beatriz Damy
‘Lá na Minha Terra’ tem cenas gravadas na Chapada Diamantina por Divulgação/TV Globo/Beatriz Damy
Lucy Alves e Danilo Mesquita no treinamento pa por Reprodução/Instagram
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‘Lá na Minha Terra’ tem cenas gravadas na Chapada Diamantina por Divulgação/TV Globo/Beatriz Damy

Enquanto a mãe viaja, os cinco filhos de Rosenda cuidam da casa em Lavra Seca: Maria Lina (Arianne Botelho), Damaso (Miguel Rômulo), Brícia (Jessica Marques), Dodô (Vicenthe Delgado) e Águeda (Carol Pinheiro). A ausência do pai e a batalha diária da mãe marcam o rumo de cada um dos jovens.

Na região, Rosenda ainda lida com a pressão de Almerindo Mourão, fazendeiro rico interpretado por Mateus Solano. Dono das terras vizinhas, o pecuarista insiste em conquistá-la, mas a sertaneja recusa qualquer aproximação. A rotina da fazenda envolve a governanta Natércia (Clarissa Pinheiro), a cunhada Jacinta (Mariana Lima) e trabalhadores como o vaqueiro Raimundo Gerardo (Danilo Mesquita), o violeiro Biró (Thardelly Lima) e Socorro (Lucy Alves), peoa conhecida pela habilidade com o laço e o gado.

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