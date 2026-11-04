NOVELA DAS SEIS

Quem é quem em 'Lá na Minha Terra', substituta de 'A Nobreza do Amor' na Globo

Com Dira Paes e Mateus Solano, folhetim de Mário Teixeira vai ao ar na próxima segunda-feira (9)

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 4 de novembro de 2026 às 10:21

Daniel de Oliveira, Dira Paes e Mateus Solano reunidos para a divulgação de 'Lá na Minha Terra' Crédito: Divulgação

A TV Globo reuniu atrizes e atores nos Estúdios Globo, na zona oeste do Rio de Janeiro, na noite de terça-feira (3), para comemorar o início das gravações e apresentar as primeiras cenas de ‘Lá na Minha Terra’. A nova novela da faixa das seis estreia na próxima segunda-feira, 9 de novembro, entrando no lugar de ‘A Nobreza do Amor’, que chega ao fim nesta sexta (6).

Elenco se reúne em festa de lançamento da novela 'Lá na Minha Terra' 1 de 18

Escrita por Mário Teixeira, a história se passa na cidadezinha sertaneja fictícia de Lavra Seca e na capital paulista. A protagonista é Rosenda, vivida por Dira Paes, uma mulher forte que cria cinco filhos sozinha e vive da criação de cabras e ovelhas desde que o marido sumiu do mapa, há 15 anos.

Cansada da falta de notícias, Rosenda junta as economias e viaja para São Paulo com o objetivo de descobrir o paradeiro do companheiro. Ao chegar à capital, ela descobre que Severino, interpretado por Daniel de Oliveira, adotou o nome de Cesário Ávila e virou um empresário rico. Casado com Ismália, papel de Camila Morgado, ele construiu outra família e finge que o passado nunca existiu.

Camila Morgado é Ismália em 'Lá na Minha Terra' 1 de 7

Além de esconder a família do sertão, Cesário se envolve em negócios ilícitos na empresa Veredon. O executivo vive em pé de guerra com o sócio Aluísio (Gustavo Vaz) e mantém um romance secreto com a esposa do colega de trabalho, a advogada Delfina, vivida por Débora Nascimento. O empresário é pai de Alice (Giulia Benite) no casamento atual e também lida com o filho Daniel (Jesuíta Barbosa).

Lá na Minha Terra, nova novela da Globo 1 de 7

Enquanto a mãe viaja, os cinco filhos de Rosenda cuidam da casa em Lavra Seca: Maria Lina (Arianne Botelho), Damaso (Miguel Rômulo), Brícia (Jessica Marques), Dodô (Vicenthe Delgado) e Águeda (Carol Pinheiro). A ausência do pai e a batalha diária da mãe marcam o rumo de cada um dos jovens.