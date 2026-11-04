Quem é quem em 'Lá na Minha Terra', substituta de 'A Nobreza do Amor' na Globo

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 4 de novembro de 2026 às 10:21
A TV Globo reuniu atrizes e atores nos Estúdios Globo, na zona oeste do Rio de Janeiro, na noite de terça-feira (3), para comemorar o início das gravações e apresentar as primeiras cenas de ‘Lá na Minha Terra’. A nova novela da faixa das seis estreia na próxima segunda-feira, 9 de novembro, entrando no lugar de ‘A Nobreza do Amor’, que chega ao fim nesta sexta (6).
Elenco se reúne em festa de lançamento da novela 'Lá na Minha Terra'
Escrita por Mário Teixeira, a história se passa na cidadezinha sertaneja fictícia de Lavra Seca e na capital paulista. A protagonista é Rosenda, vivida por Dira Paes, uma mulher forte que cria cinco filhos sozinha e vive da criação de cabras e ovelhas desde que o marido sumiu do mapa, há 15 anos.
Cansada da falta de notícias, Rosenda junta as economias e viaja para São Paulo com o objetivo de descobrir o paradeiro do companheiro. Ao chegar à capital, ela descobre que Severino, interpretado por Daniel de Oliveira, adotou o nome de Cesário Ávila e virou um empresário rico. Casado com Ismália, papel de Camila Morgado, ele construiu outra família e finge que o passado nunca existiu.
Camila Morgado é Ismália em 'Lá na Minha Terra'
Além de esconder a família do sertão, Cesário se envolve em negócios ilícitos na empresa Veredon. O executivo vive em pé de guerra com o sócio Aluísio (Gustavo Vaz) e mantém um romance secreto com a esposa do colega de trabalho, a advogada Delfina, vivida por Débora Nascimento. O empresário é pai de Alice (Giulia Benite) no casamento atual e também lida com o filho Daniel (Jesuíta Barbosa).
Lá na Minha Terra, nova novela da Globo
Enquanto a mãe viaja, os cinco filhos de Rosenda cuidam da casa em Lavra Seca: Maria Lina (Arianne Botelho), Damaso (Miguel Rômulo), Brícia (Jessica Marques), Dodô (Vicenthe Delgado) e Águeda (Carol Pinheiro). A ausência do pai e a batalha diária da mãe marcam o rumo de cada um dos jovens.
Na região, Rosenda ainda lida com a pressão de Almerindo Mourão, fazendeiro rico interpretado por Mateus Solano. Dono das terras vizinhas, o pecuarista insiste em conquistá-la, mas a sertaneja recusa qualquer aproximação. A rotina da fazenda envolve a governanta Natércia (Clarissa Pinheiro), a cunhada Jacinta (Mariana Lima) e trabalhadores como o vaqueiro Raimundo Gerardo (Danilo Mesquita), o violeiro Biró (Thardelly Lima) e Socorro (Lucy Alves), peoa conhecida pela habilidade com o laço e o gado.