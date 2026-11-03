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Quem é quem na treta de Marina Ruy Barbosa? Veja os famosos envolvidos na polêmica

Rompimento com Luma Costa, mensagens envolvendo Nati Vozza e críticas de Lala Rudge ampliaram a discussão nas redes sociais; João Vicente de Castro saiu em defesa da atriz

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 3 de novembro de 2026 às 19:05

Uma briga entre Marina Ruy Barbosa e antigas amigas ganhou novos capítulos e envolveu outros famosos
Uma briga entre Marina Ruy Barbosa e antigas amigas ganhou novos capítulos e envolveu outros famosos Crédito: Reprodução

Uma amizade de mais de 20 anos chegou ao fim, conversas privadas vieram a público e uma discussão que começou nos bastidores da vida pessoal de Marina Ruy Barbosa ganhou novos personagens. Nos últimos dias, a atriz passou a ocupar o centro de uma polêmica que envolve artistas, empresárias e influenciadoras conhecidas do público.

O episódio ganhou força após o rompimento entre Marina e Luma Costa, com quem a ruiva mantinha uma relação próxima desde 2004. A situação, que movimentou as redes sociais, ganhou outros desdobramentos com a circulação de mensagens atribuídas a uma conversa entre Marina e Nati Vozza, além de críticas públicas de Lala Rudge.

Quem é quem na treta de Marina Ruy Barbosa

Marina Ruy Barbosa - Atriz e protagonista da polêmica após o rompimento de uma amizade de mais de 20 anos com Luma Costa por Reprodução/Instagram
Luma Costa - Atriz e empresária, foi amiga de Marina por duas décadas e confirmou publicamente o fim da relação por Reprodução/Instagram
Lala Rudge — Empresária e influenciadora de moda, criticou publicamente a postura de Marina durante a repercussão do caso por Reprodução
Shantal — Influenciadora digital, demonstrou apoio às críticas feitas por Lala Rudge à atriz por Reprodução
Nati Vozza — Empresária e influenciadora, teve mensagens privadas atribuídas a uma conversa com Marina divulgadas nas redes sociais. por Reprodução
Camila Queiroz - Atriz que entrou na conversa após deixar de seguir Marina nas redes sociais, mas negou envolvimento na briga com Luma Costa por Reprodução
João Vicente de Castro - Ator e apresentador, saiu em defesa de Marina e classificou a repercussão como uma tentativa de cancelamento por Reprodução/Instagram @guilhermeerrocha
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Marina Ruy Barbosa - Atriz e protagonista da polêmica após o rompimento de uma amizade de mais de 20 anos com Luma Costa por Reprodução/Instagram

A discussão também provocou manifestações de apoio à atriz. O ator João Vicente de Castro saiu em defesa de Marina e classificou a repercussão como uma tentativa de cancelamento. Já outras personalidades acabaram associadas à história após movimentações nas redes sociais e declarações públicas.

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As versões sobre o motivo do afastamento entre Marina e Luma não são exatamente as mesmas. Enquanto especulações relacionaram o rompimento a divergências políticas, Luma negou que a diferença de posicionamento eleitoral tenha sido a razão para o fim da amizade. Em declaração recente, ela falou sobre os conflitos vividos ao longo da relação e afirmou que decidiu encerrar aquele ciclo.

A mãe da atriz, Gio Ruy Barbosa, também se manifestou e pediu paz para as famílias envolvidas. Com diferentes versões, mensagens expostas e declarações que ampliaram a repercussão do caso, a polêmica reuniu uma série de nomes conhecidos do entretenimento e do universo digital.

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