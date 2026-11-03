Quem é quem na treta de Marina Ruy Barbosa? Veja os famosos envolvidos na polêmica

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 3 de novembro de 2026 às 19:05
Uma amizade de mais de 20 anos chegou ao fim, conversas privadas vieram a público e uma discussão que começou nos bastidores da vida pessoal de Marina Ruy Barbosa ganhou novos personagens. Nos últimos dias, a atriz passou a ocupar o centro de uma polêmica que envolve artistas, empresárias e influenciadoras conhecidas do público.
O episódio ganhou força após o rompimento entre Marina e Luma Costa, com quem a ruiva mantinha uma relação próxima desde 2004. A situação, que movimentou as redes sociais, ganhou outros desdobramentos com a circulação de mensagens atribuídas a uma conversa entre Marina e Nati Vozza, além de críticas públicas de Lala Rudge.
Quem é quem na treta de Marina Ruy Barbosa
A discussão também provocou manifestações de apoio à atriz. O ator João Vicente de Castro saiu em defesa de Marina e classificou a repercussão como uma tentativa de cancelamento. Já outras personalidades acabaram associadas à história após movimentações nas redes sociais e declarações públicas.
As versões sobre o motivo do afastamento entre Marina e Luma não são exatamente as mesmas. Enquanto especulações relacionaram o rompimento a divergências políticas, Luma negou que a diferença de posicionamento eleitoral tenha sido a razão para o fim da amizade. Em declaração recente, ela falou sobre os conflitos vividos ao longo da relação e afirmou que decidiu encerrar aquele ciclo.
A mãe da atriz, Gio Ruy Barbosa, também se manifestou e pediu paz para as famílias envolvidas. Com diferentes versões, mensagens expostas e declarações que ampliaram a repercussão do caso, a polêmica reuniu uma série de nomes conhecidos do entretenimento e do universo digital.