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Quem é quem na treta de Marina Ruy Barbosa? Veja os famosos envolvidos na polêmica

Rompimento com Luma Costa, mensagens envolvendo Nati Vozza e críticas de Lala Rudge ampliaram a discussão nas redes sociais; João Vicente de Castro saiu em defesa da atriz

Heider Sacramento

Publicado em 3 de novembro de 2026 às 19:05

Uma briga entre Marina Ruy Barbosa e antigas amigas ganhou novos capítulos e envolveu outros famosos Crédito: Reprodução

Uma amizade de mais de 20 anos chegou ao fim, conversas privadas vieram a público e uma discussão que começou nos bastidores da vida pessoal de Marina Ruy Barbosa ganhou novos personagens. Nos últimos dias, a atriz passou a ocupar o centro de uma polêmica que envolve artistas, empresárias e influenciadoras conhecidas do público.

O episódio ganhou força após o rompimento entre Marina e Luma Costa, com quem a ruiva mantinha uma relação próxima desde 2004. A situação, que movimentou as redes sociais, ganhou outros desdobramentos com a circulação de mensagens atribuídas a uma conversa entre Marina e Nati Vozza, além de críticas públicas de Lala Rudge.

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A discussão também provocou manifestações de apoio à atriz. O ator João Vicente de Castro saiu em defesa de Marina e classificou a repercussão como uma tentativa de cancelamento. Já outras personalidades acabaram associadas à história após movimentações nas redes sociais e declarações públicas.

As versões sobre o motivo do afastamento entre Marina e Luma não são exatamente as mesmas. Enquanto especulações relacionaram o rompimento a divergências políticas, Luma negou que a diferença de posicionamento eleitoral tenha sido a razão para o fim da amizade. Em declaração recente, ela falou sobre os conflitos vividos ao longo da relação e afirmou que decidiu encerrar aquele ciclo.