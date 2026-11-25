DENÚNCIAS NAS REDES SOCIAIS

Quem é Rafa Te Conta? Influenciador com mais de 1 milhão de seguidores é acusado de agredir ex

Rafael Aguiar ficou conhecido por dar conselhos amorosos e falar sobre autoestima feminina

Giuliana Mancini

Publicado em 25 de novembro de 2026 às 10:56

Rafa Te Conta Crédito: Reprodução/Instagram

Com mais de 1,2 milhão de seguidores no Instagram, Rafael Aguiar, conhecido como Rafa Te Conta, ganhou popularidade nas redes sociais ao compartilhar conselhos amorosos e conteúdos voltados principalmente ao público feminino. O influenciador aborda temas como autoestima, dependência emocional, superação de términos e conquista, além de ensinar mulheres a identificar comportamentos masculinos e reconhecer características de um parceiro ideal.

Rafael Aguiar, conhecido como Rafa Te Conta 1 de 14

Da venda de picolés à fama na internet

Antes de conquistar espaço nas redes sociais, Rafael exerceu diferentes atividades profissionais. Em uma publicação feita em 26 de outubro, data de seu aniversário, ele relembrou parte da trajetória e contou que já vendeu picolés nas ruas e trabalhou com carteira assinada.

Para complementar a renda, também comercializou salgados, brigadeiros e camisetas. Posteriormente, o influenciador passou a investir em diferentes empreendimentos, que também fizeram parte de sua trajetória profissional.

Giovanna Oliveira 1 de 14

Segundo Giovanna, as oportunidades de trabalho de Rafael motivaram mudanças de cidade durante o relacionamento. Os dois chegaram a morar em São Paulo, Goiânia e Campinas.

Entenda as acusações da ex-namorada

Giovanna conheceu Rafael em maio de 2023, por meio do aplicativo Tinder. No mês seguinte, os dois começaram a namorar e, em julho, passaram a morar juntos. Segundo a jovem, o influenciador a convenceu a abandonar o emprego para trabalhar com ele.

Em seu relato nas redes sociais, ela afirmou ter sofrido agressões físicas, manipulação psicológica, ciúmes excessivos e controle durante a relação. Também disse que foi desencorajada a cursar uma faculdade e a retomar a carreira profissional, além de relatar uma dívida de quase R$ 30 mil relacionada a um apartamento alugado em seu nome.

Giovanna Oliveira publicou fotos, vídeos e áudios para sustentar denúncias de violência física e psicológica contra Rafael Aguiar, o Rafa Te Conta 1 de 24

Ao relembrar o primeiro episódio de suposta violência física, ocorrido em outubro de 2023, Giovanna contou que foi agredida depois de confrontar Rafael por mensagens que ele teria trocado com uma ex-companheira.

"Ele me prensava na parede, ele me prendia, ele me apertava, ele me jogava no chão quando eu tentava fazer força para ir embora", relatou.

Além do vídeo de desabafo, a jovem publicou imagens de lesões pelo corpo, conversas atribuídas ao influenciador e outros registros que, segundo ela, documentam situações vividas durante o namoro.

Após a repercussão, Rafael Aguiar se manifestou nas redes sociais e negou as acusações de violência doméstica. Ele afirmou estar à disposição da Justiça para prestar esclarecimentos e disse que pretende colaborar com as investigações.