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Quem é Renato Cariani? Conheça o influenciador fitness que pode pegar até 51 anos de prisão

Empresário, fisiculturista e professor, ele conquistou milhões de seguidores com vídeos sobre musculação e alimentação, mas se tornou alvo de uma investigação da Polícia Federal

Fernanda Varela

Publicado em 28 de outubro de 2026 às 17:35

Renato Cariani Crédito: Reprodução

Renato Cariani, de 50 anos, é um dos nomes mais conhecidos do universo fitness brasileiro. Empresário, fisiculturista e influenciador digital, ele conquistou milhões de seguidores ao compartilhar conteúdos sobre musculação, alimentação, exercícios físicos e transformação corporal. Nesta quarta-feira (28), voltou ao centro das atenções após a repercussão do pedido de condenação apresentado pelo Ministério Público de São Paulo (MP-SP) em um processo por tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro.

Com mais de 11 milhões de seguidores no Instagram e cerca de 8 milhões de inscritos no YouTube, Cariani construiu uma carreira que ultrapassou o ambiente das academias. Seus vídeos, que acumulam aproximadamente 1 bilhão de visualizações, abordam desde técnicas de treinamento até orientações sobre hábitos alimentares e o cotidiano de atletas.

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Nas redes sociais, ele se apresenta como professor de química, professor de educação física, atleta profissional, empresário e criador de conteúdo. Também é conhecido por incentivar a prática da musculação e divulgar o fisiculturismo brasileiro.

Casado com Tatiane Martines Cariani, o influenciador transformou sua experiência com o esporte em uma marca pessoal, tornando-se uma figura popular entre pessoas que buscam ganhar massa muscular, emagrecer ou adotar uma rotina de exercícios.

Além da atuação na internet, Cariani é sócio da Anidrol Produtos para Laboratórios, empresa localizada em Diadema, na Grande São Paulo. Foi justamente a atividade empresarial que o colocou no centro de uma investigação conduzida pela Polícia Federal. O caso começou a ser investigado em 2019, depois que a farmacêutica AstraZeneca identificou notas fiscais emitidas pela Anidrol referentes a operações comerciais que não reconhecia.

Segundo os investigadores, a empresa teria sido utilizada em um esquema de desvio de produtos químicos destinados à fabricação de drogas, especialmente cocaína e crack. Em dezembro de 2023, Cariani foi um dos alvos da Operação Hinsberg, deflagrada pela Polícia Federal. Ele foi indiciado naquele mês e se tornou réu em fevereiro de 2024.

O Ministério Público sustenta que o influenciador e outros investigados participaram de operações fraudulentas envolvendo a comercialização de substâncias químicas. A acusação também aponta suspeitas de lavagem de dinheiro para ocultar recursos provenientes das atividades ilícitas.

Nas alegações finais apresentadas na quarta-feira (21), o MP-SP pediu a condenação de Cariani e de outros dois empresários. Caso a Justiça acolha integralmente as acusações, a soma das penas poderá chegar a 51 anos e oito meses de prisão. O limite legal de cumprimento efetivo da pena, entretanto, é de 40 anos.

A defesa do influenciador nega as acusações e afirma que demonstrará a improcedência das teses apresentadas pelo Ministério Público. O advogado Aldo Romani Netto declarou ao g1 que confia na absolvição do empresário após a análise das provas.