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Quem é Rick, da dupla com Rick & Renner, que está desaparecido após sumiço de helicóptero

Aeronave saiu de Porto Belo, em Santa Catarina, e não chegou ao destino, mas bombeiros e FAB fazem buscas; dupla sertaneja formada em 1980 é conhecida pelo sucesso ‘Ela é Demais’

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 19:54

Rick, da dupla Rick & Rener
Rick, da dupla Rick & Rener Crédito: Reprodução | Instagram

O cantor Rick, da dupla Rick & Renner, embarcou em helicóptero que desapareceu nesta segunda-feira (21) em Santa Catarina, segundo a assessoria do artista. A procura é feita na região de Urubici, na Serra do estado.

O cantor Rick, da dupla Rick & Renner, embarcou em um helicóptero que desapareceu em Santa Catarina nesta segunda-feira (21). A informação foi divulgada pela assessoria do artista.

Rick Sollo

Rick, da dupla com Renner, está em helicóptero que perdeu contato em Santa Catarina por Reprodução
Rick, da dupla com Renner, está em helicóptero que perdeu contato em Santa Catarina por Reprodução
Rick, da dupla com Renner, está em helicóptero que perdeu contato em Santa Catarina por Reprodução
Rick, da dupla com Renner, está em helicóptero que perdeu contato em Santa Catarina por Reprodução
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Rick, da dupla com Renner, está em helicóptero que perdeu contato em Santa Catarina por Reprodução

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Imagem - Helicóptero que desapareceu com Rick, da dupla com Renner, pertence a empresa ligada a Neymar

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Rick, da dupla com Renner, está em helicóptero que desapareceu em Santa Catarina

Nesta segunda, a Força Aérea Brasileira (FAB) se juntou ao Corpo de Bombeiros Militar e a Polícia Militar de Santa Catarina nas buscas pelo helicóptero em que estava o cantor.

Ainda nesta segunda, Rick publicou um vídeo nas redes sociais em frente a uma aeronave. O empresário Bruno Avelar aparece nas imagens.

Geraldo Antonio de Carvalho, o Rick, nasceu em Porto Nacional, cidade do Tocantins, no dia 5 de dezembro de 1966, e se mudou com a família para Brasília aos seis anos e começou a cantar em bares aos nove, ao lado de uma das irmãs.

A dupla Rick e Renner foi formada em 1980, em Brasília, quando os dois se conheceram. Os dois começaram a fazer sucesso em 1990, antes da explosão do sertanejo universitário. Entre os principais sucessos da dupla estão “Ela é demais”, conhecida pelo refrão “uma deusa, uma louca, uma feiticeira”.

Até hoje a música é a mais tocada da dupla nas plataformas de streaming. Além de ter sido conhecida também na voz de outros artistas do sertanejo. Outra canção muito conhecida da dupla é “Nos Bares da Cidade”.

Ivair Reis Gonçalves, o Renner, nasceu em 19 de novembro de 1971, em Brasília. Renner começou a cantar rock aos 14 anos, e aos 16, tornou-se pai e passou a ajudar a sustentar a família com o dinheiro que ganhava com a música.

Rick e Renner começaram a carreira se apresentando em bares e chegaram a gravar um LP independente. Os dois receberam ajuda de Zezé Di Camargo e Luciano, que os apresentaram ao produtor Manoel Nenzinho Pinto.

Assim, a dupla conseguiu a gravação do primeiro disco pela gravadora Continental, com músicas como “Preciso te Encontrar”, “Você Decide”, Olhando nos Teus Olhos”, “Mal de Amor” e “A Gente Sempre se Entende”. Em seguida, os dois se mudaram para São Paulo para dar continuidade à carreira artística.

O apogeu veio em 1998, com o álbum Mil Vezes Cantarei com “Ela é Demais”, principal sucesso da carreira da dupla. A música permaneceu por cinco meses consecutivos nas paradas de sucesso e se tornou um dos maiores símbolos da trajetória dos cantores e da música nacional.

No ano seguinte, veio o álbum Instante Mágico com “Muleca”, “Cara-de-Pau”, “Fim de Semana” e “Na Pontinha do Pé”, com participação do grupo Molejo.

Em 2003, para celebrar uma década de carreira, a dupla lançou um álbum acústico que reuniu alguns de seus principais sucessos, entre eles “Ela é Demais”, “O Amor e Eu” e “Paixão de Leão”. No mesmo ano, lançaram o primeiro DVD da carreira.

Até 2007, haviam vendido mais de 7 milhões de discos e realizavam, em média, 150 shows por ano. Já no fim de 2010, Rick e Renner anunciaram o fim do trabalho da dupla, após uma trajetória de 25 anos. Naquele momento, os dois haviam lançado 16 CDs e dois DVDs. Rick seguiu em carreira solo, Já Renner, na época, seguiu na carreira solo na música gospel, com ajuda de Rick.

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Desaparecido Cantor Sertanejo Cantor Dupla Sertaneja

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