SERTANEJO

Quem é Rick, da dupla com Rick & Renner, que está desaparecido após sumiço de helicóptero

Aeronave saiu de Porto Belo, em Santa Catarina, e não chegou ao destino, mas bombeiros e FAB fazem buscas; dupla sertaneja formada em 1980 é conhecida pelo sucesso ‘Ela é Demais’

Felipe Sena

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 19:54

Rick, da dupla Rick & Rener Crédito: Reprodução | Instagram

O cantor Rick, da dupla Rick & Renner, embarcou em helicóptero que desapareceu nesta segunda-feira (21) em Santa Catarina, segundo a assessoria do artista. A procura é feita na região de Urubici, na Serra do estado.

O cantor Rick, da dupla Rick & Renner, embarcou em um helicóptero que desapareceu em Santa Catarina nesta segunda-feira (21). A informação foi divulgada pela assessoria do artista.

Rick Sollo 1 de 4

Nesta segunda, a Força Aérea Brasileira (FAB) se juntou ao Corpo de Bombeiros Militar e a Polícia Militar de Santa Catarina nas buscas pelo helicóptero em que estava o cantor.

Ainda nesta segunda, Rick publicou um vídeo nas redes sociais em frente a uma aeronave. O empresário Bruno Avelar aparece nas imagens.

Geraldo Antonio de Carvalho, o Rick, nasceu em Porto Nacional, cidade do Tocantins, no dia 5 de dezembro de 1966, e se mudou com a família para Brasília aos seis anos e começou a cantar em bares aos nove, ao lado de uma das irmãs.

A dupla Rick e Renner foi formada em 1980, em Brasília, quando os dois se conheceram. Os dois começaram a fazer sucesso em 1990, antes da explosão do sertanejo universitário. Entre os principais sucessos da dupla estão “Ela é demais”, conhecida pelo refrão “uma deusa, uma louca, uma feiticeira”.

Até hoje a música é a mais tocada da dupla nas plataformas de streaming. Além de ter sido conhecida também na voz de outros artistas do sertanejo. Outra canção muito conhecida da dupla é “Nos Bares da Cidade”.

Ivair Reis Gonçalves, o Renner, nasceu em 19 de novembro de 1971, em Brasília. Renner começou a cantar rock aos 14 anos, e aos 16, tornou-se pai e passou a ajudar a sustentar a família com o dinheiro que ganhava com a música.

Rick e Renner começaram a carreira se apresentando em bares e chegaram a gravar um LP independente. Os dois receberam ajuda de Zezé Di Camargo e Luciano, que os apresentaram ao produtor Manoel Nenzinho Pinto.

Assim, a dupla conseguiu a gravação do primeiro disco pela gravadora Continental, com músicas como “Preciso te Encontrar”, “Você Decide”, Olhando nos Teus Olhos”, “Mal de Amor” e “A Gente Sempre se Entende”. Em seguida, os dois se mudaram para São Paulo para dar continuidade à carreira artística.

O apogeu veio em 1998, com o álbum Mil Vezes Cantarei com “Ela é Demais”, principal sucesso da carreira da dupla. A música permaneceu por cinco meses consecutivos nas paradas de sucesso e se tornou um dos maiores símbolos da trajetória dos cantores e da música nacional.

No ano seguinte, veio o álbum Instante Mágico com “Muleca”, “Cara-de-Pau”, “Fim de Semana” e “Na Pontinha do Pé”, com participação do grupo Molejo.

Em 2003, para celebrar uma década de carreira, a dupla lançou um álbum acústico que reuniu alguns de seus principais sucessos, entre eles “Ela é Demais”, “O Amor e Eu” e “Paixão de Leão”. No mesmo ano, lançaram o primeiro DVD da carreira.