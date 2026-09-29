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Quem é Rick Ralley? Cantor de pagode baiano e ex-Black Style, preso por agressão em Salvador

Vocalista marcou época no pagode baiano e acumula polêmicas ao longo de duas décadas de carreira

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 09:27

Rick Ralley
Rick Ralley Crédito: Divulgação

Conhecido por ter feito parte de grandes grupos do pagode baiano, o cantor Rick Ralley, de 37 anos, voltou ao centro das atenções após ser preso em flagrante nesta segunda-feira (28), em Salvador. Ele foi detido por policiais militares da 48ª CIPM em um condomínio no bairro de Sussuarana Velha, após uma denúncia de violência doméstica.

Segundo a Polícia Civil, houve um desentendimento entre o suspeito e uma mulher de 29 anos dentro de casa. Rick acabou autuado por lesão corporal e injúria na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam/CMB).  

O cantor Rick Ralley

O cantor Rick Ralley por Reprodução/Instagram
O cantor Rick Ralley por Reprodução/Instagram
O cantor Rick Ralley por Reprodução/Instagram
O cantor Rick Ralley por Reprodução/Instagram
O cantor Rick Ralley por Reprodução/Instagram
O cantor Rick Ralley por Reprodução/Instagram
O cantor Rick Ralley por Reprodução/Instagram
O cantor Rick Ralley por Reprodução/Instagram
O cantor Rick Ralley por Reprodução/Instagram
Rick Ralley por Divulgação
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O cantor Rick Ralley por Reprodução/Instagram

Quem é Rick Ralley?

Na música desde os 17 anos, Rick construiu sua trajetória assumindo os vocais de várias bandas de pagode da Bahia, como o Swing do P, onde entrou com a missão de ocupar a vaga deixada por Igor Kannário.

A fama, no entanto, veio anos depois, quando foi convidado para substituir Robyssão na Black Style, aos 23 anos. Ele liderou a banda por mais de uma década, emplacando hits nos paredões e mantendo a identidade do grupo entre os nomes mais tocados do Carnaval de Salvador.

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Entre as músicas mais lembradas de sua passagem pela banda está a controversa 'Machuca Will'. A faixa foi composta em 2014 inspirada em um meme e em um vídeo íntimo vazado de Willtnei Almeida Santana (conhecido como Will), jovem que viralizou na internet na época e acabou assassinado a tiros anos depois, em Salvador.

Após deixar a Black Style para apostar na carreira solo, Rick passou cerca de oito anos trabalhando sua própria marca e lançando faixas autorais. Ele chegou a anunciar retorno aos vocais da banda em 2023, mantendo uma relação de idas e vindas.

Atualmente agenciado pela Maktub Records, o cantor é dono de sucessos como 'Ploct Ploct', 'As de 18' e 'Xaninha'. Ele vinha tentando emplacar novas faixas e recuperar espaço nos paredões baianos, acumulando 37 mil ouvintes mensais no Spotify e quase 240 mil seguidores em seu perfil no Instagram.

Apresentado na unidade especializada, o suspeito teve a prisão mantida pela Polícia Civil e permanece custodiado à disposição do Poder Judiciário, aguardando audiência de custódia da Justiça. A reportagem procurou a assessoria do cantor, mas não recebeu retorno. O espaço segue aberto.

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