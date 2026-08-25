ACIDENTE

Quem é Robert Astro, cantor baiano que sofreu acidente grave em Serrinha

Cantor de arrocha tem 25 anos e precisou passar por procedimento cirúrgico para amputação dos membros inferiores

Kamila Macedo

Publicado em 25 de agosto de 2026 às 20:58

Robert Astro é cantor de arrocha Crédito: Reprodução/Instagram

O cantor Robert Astro, conhecido como “O Moreninho”, sofreu um grave acidente no último domingo (23), em Serrinha, na Bahia. Ele precisou amputar parcialmente as pernas após ser prensado entre dois veículos.

O artista, de 25 anos, tem o arrocha como seu principal gênero musical. Natural de Teofilândia, também na Bahia, ele já soma oito anos de carreira na música, que atualmente representa sua principal fonte de renda.

Em seu perfil nas redes sociais, que acumula mais de 14 mil seguidores, o cantor compartilha vídeos de apresentações em shows, eventos particulares e sessões em estúdio. Seu lançamento mais recente é o álbum “Atualizado 2026”, divulgado em maio deste ano, com sete faixas.

Robert não tem filhos.

Robert Astro sofreu acidente em Serrinha, no nordeste da Bahia 1 de 9

O acidente

O acidente de trânsito ocorreu na noite de domingo (23), na Rua Araci, no bairro Cidade Nova, em Serrinha. Segundo informações da Polícia Militar, a colisão aconteceu após uma caminhonete atingir um carro estacionado, prensando o artista contra outro veículo.

A vítima recebeu os primeiros socorros de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi encaminhada em estado grave para um hospital em Feira de Santana, a cerca de 70 quilômetros do local do acidente.

Ao dar entrada na unidade médica, o cantor passou por um procedimento cirúrgico para a amputação parcial dos dois membros inferiores, conforme nota divulgada por sua equipe nas redes sociais na segunda-feira (24).

Ainda de acordo com o comunicado, Robert segue internado na UTI e já se encontra parcialmente acordado. A equipe reforçou a campanha de doação de sangue e abriu uma arrecadação solidária para custear a recuperação do músico.