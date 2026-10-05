Quem é Robert Kelly-Kelly, ator conhecido como Bo Brady de ‘Days Of Our Lives’ que morreu aos 62 anos

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Felipe Sena
Publicado em 5 de outubro de 2026 às 17:55
O ator Robert Kelker-Kelly, conhecido por interpretar o personagem Bo Brady na série dos Estados Unidos ‘Days Of Our Lives’, morreu aos 62 anos.
De acordo com o portal TMZ, o ator teria morrido no último sábado (3). A causa da morte não foi divulgada.
Robert Kelker-Kelly
Robert ficou conhecido por participar de várias telenovelas americanas, no entanto, sua carreira também se estendeu a outro campo profissional, a aviação. O ator também foi piloto profissional de aeronaves.
Na TV, ficou conhecido por interpretar Bo Brady na telenovela da NBC ‘Days of Our Lives’, de 1992 a 1995. Também ficou conhecido por sua interpretação de Sam Fowler, protagonista, de 1997 a 1990. Além de ‘Another World’, em que interpretou o Dr. Shanes Roberts, de 1996 a 1998. Também viveu Stavros Cassadine em ‘General Hospital’, de 2001 a 2003 e de 2013 a 2014.
O ator deixou dois filhos: Marion, de 13 anos, e James, de 10. Robert se casou em 1988 com Linda Rattner e se divorciaram em 1992. Após namorar a atriz Mirim Parrish durante anos, o casal se casou em 1997.
No período do mesmo ano, ele deixou Los Angeles e sua carreira de ator por um breve período. O ator obteve certificação em mecânica de aeronaves (A&P). De 2002 a 2003, foi professor de atuação na Pioneer Valley Perfoming Arts Charter Public School em South Hadley, em Massachusetts.