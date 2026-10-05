CARREIRA

Quem é Robert Kelly-Kelly, ator conhecido como Bo Brady de ‘Days Of Our Lives’ que morreu aos 62 anos

Robert ficou conhecido por participar de várias telenovelas americanas, no entanto, sua carreira também se estendeu a outro campo profissional, a aviação

Felipe Sena

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 17:55

Robert Kelker-Kelly Crédito: Reprodução | Twitter e IMdb

O ator Robert Kelker-Kelly, conhecido por interpretar o personagem Bo Brady na série dos Estados Unidos ‘Days Of Our Lives’, morreu aos 62 anos.

De acordo com o portal TMZ, o ator teria morrido no último sábado (3). A causa da morte não foi divulgada.

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Robert ficou conhecido por participar de várias telenovelas americanas, no entanto, sua carreira também se estendeu a outro campo profissional, a aviação. O ator também foi piloto profissional de aeronaves.

Na TV, ficou conhecido por interpretar Bo Brady na telenovela da NBC ‘Days of Our Lives’, de 1992 a 1995. Também ficou conhecido por sua interpretação de Sam Fowler, protagonista, de 1997 a 1990. Além de ‘Another World’, em que interpretou o Dr. Shanes Roberts, de 1996 a 1998. Também viveu Stavros Cassadine em ‘General Hospital’, de 2001 a 2003 e de 2013 a 2014.

O ator deixou dois filhos: Marion, de 13 anos, e James, de 10. Robert se casou em 1988 com Linda Rattner e se divorciaram em 1992. Após namorar a atriz Mirim Parrish durante anos, o casal se casou em 1997.