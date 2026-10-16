Quem é Ruivinha de Marte, influenciadora que era magra e chocou após ganhar quase 20 kg e exibir corpão cheio de músculos?

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Fernanda Varela
Publicado em 16 de outubro de 2026 às 20:00
A influenciadora digital Ruivinha de Marte, de 29 anos, voltou a viralizar nas redes sociais após mostrar a transformação física que conquistou com a musculação. Conhecida pelo corpo naturalmente magro e pelos vídeos de dança, ela surpreendeu os seguidores ao aparecer com braços, pernas e ombros mais definidos depois de ganhar quase 20 kg.
Ruivinha de Marte ganhou projeção nacional com vídeos de dança e humor publicados nas redes sociais. Seu jeito espontâneo, as coreografias e a aparência marcante ajudaram a transformá-la em uma personalidade da internet.
Ruivinha de Marte surpreende com mudança de corpo
A popularidade também abriu espaço para sua participação em programas de televisão. Em 2022, ela participou da 14ª edição de A Fazenda, reality show da Record, ficando famosa também fora das redes. Foi aí que aumentaram os comentários maldosos sobre sua aparência, já que ela era "muito magra" magra e "ouvia piadinhas a todo instante por conta disso".
No fim de 2024, Ruivinha decidiu mudar de vida: começou a treinar seis vezes por semana para ganhar músculos e mudou a alimentação. Ela, que pesava cerca de 43kg, chegou perto dos 60 kg, acumulando um ganho de cerca de 17 kg.
A transformação se tornou um dos assuntos mais comentados entre seus seguidores, especialmente pelas diferenças na definição muscular dos braços, ombros e pernas.
Ruivinha afirmou que o resultado também representava uma resposta às pessoas que duvidavam de sua capacidade de mudar o corpo. “Eu calei a boca de muita gente que acha que os magrinhos nunca podem chegar, né, lugar nenhum, que é tipo só zoeira, chacota na internet”, declarou.
Nesta sexta-feira (16), ela voltou a mostrar os resultados da dedicação à academia e incentivou outras mulheres a exercitarem os braços e ombros, e não apenas as pernas. Em tom de brincadeira, contou que estava em busca do chamado “ombro cebola”, expressão usada no universo fitness para descrever ombros volumosos e bem definidos.
A mudança na aparência ficou evidente até para a própria Ruivinha. No início de outubro, ela compartilhou fotografias antigas de seus documentos pessoais e comparou as imagens com o físico atual, demonstrando surpresa com a diferença.