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Quem é Ruivinha de Marte, influenciadora que era magra e chocou após ganhar quase 20 kg e exibir corpão cheio de músculos?

Ex-participante de A Fazenda ficou conhecida pelos vídeos de dança e passou por transformação física após sofrer críticas por ser muito magra

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 16 de outubro de 2026 às 20:00

Ruivinha de Marte
Ruivinha de Marte Crédito: Reprodução

A influenciadora digital Ruivinha de Marte, de 29 anos, voltou a viralizar nas redes sociais após mostrar a transformação física que conquistou com a musculação. Conhecida pelo corpo naturalmente magro e pelos vídeos de dança, ela surpreendeu os seguidores ao aparecer com braços, pernas e ombros mais definidos depois de ganhar quase 20 kg.

Ruivinha de Marte ganhou projeção nacional com vídeos de dança e humor publicados nas redes sociais. Seu jeito espontâneo, as coreografias e a aparência marcante ajudaram a transformá-la em uma personalidade da internet.

Ruivinha de Marte surpreende com mudança de corpo

Ruivinha de Marte por Reprodução
Ruivinha de Marte por Reprodução
Ruivinha de Marte por Reprodução
Ruivinha de Marte por Reprodução
Ruivinha de Marte por Reprodução
Ruivinha de Marte por Reprodução
Ruivinha de Marte por Reprodução
Ruivinha de Marte por Reprodução/Instagram
Ruivinha de Marte por Reprodução/Instagram
Ruivinha de Marte por Reprodução/Instagram
Ruivinha de Marte por Reprodução/Instagram
Ruivinha de Marte por Reprodução/Instagram
Ruivinha de Marte por Reprodução/Instagram
Ruivinha de Marte por Reprodução/Instagram
Antes de Ruivinha de Marte por Reprodução/Instagram
Antes e depois de Ruivinha de Marte por Reprodução/Instagram
Ruivinha de Marte por Reprodução/Instagram
Antes e depois de Ruivinha de Marte por Reprodução/Instagram
Antes e depois de Ruivinha de Marte por Reprodução/Instagram
Antes e depois de Ruivinha de Marte por Reprodução/Instagram
Antes e depois de Ruivinha de Marte por Reprodução/Instagram
Antes e depois de Ruivinha de Marte por Reprodução/Instagram
Ruivinha de Marte por Reprodução/Instagram
Ruivinha de Marte por Reprodução/Instagram
Ruivinha de Marte por Reprodução/Instagram
Ruivinha de Marte por Reprodução/Instagram
Ruivinha de Marte por Reprodução/Instagram
Ruivinha de Marte por Reprodução/Instagram
Ruivinha de Marte por Reprodução/Instagram
Ruivinha de Marte por Reprodução/Instagram
Ruivinha de Marte por Reprodução/Instagram
Antes de Ruivinha de Marte por Reprodução/Instagram
Antes e depois de Ruivinha de Marte por Reprodução/Instagram
Ruivinha de Marte por Reprodução/Instagram
Ruivinha de Marte por Reprodução/Instagram
Ruivinha de Marte por Reprodução/Instagram
Ruivinha de Marte por Reprodução/Instagram
Antes e depois de Ruivinha de Marte por Reprodução | Instagram
Ruivinha de Marte por Reprodução/Instagram
Ruivinha de Marte mostra evolução do corpo e harmoniza os glúteos por Reprodução/Instagram
Ruivinha de Marte mostra evolução do corpo e harmoniza os glúteos por Reprodução/Instagram
Ruivinha de Marte mostra evolução do corpo e harmoniza os glúteos por Reprodução/Instagram
Ruivinha de Marte mostra evolução do corpo e harmoniza os glúteos por Reprodução/Instagram
Ruivinha de Marte por Reprodução
Ruivinha de Marte por Reprodução
Ruivinha de Marte por Reprodução
Ruivinha de Marte por Reprodução
Ruivinha de Marte por Reprodução
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Ruivinha de Marte mostra antes e depois após ganhar 15kg: 'Calei a boca de muita gente' por Reprodução/Redes Sociais
Ruivinha de Marte ganha 15kg e mostra antes e depois: 'Eu calei a boca de muita gente' por Reprodução/Redes Sociais
Ruivinha de Marte ganha 15kg e mostra antes e depois: 'Eu calei a boca de muita gente' por Reprodução/Redes Sociais
Ruivinha de Marte ganha 15kg e mostra antes e depois: 'Eu calei a boca de muita gente' por Reprodução/Redes Sociais
Ruivinha de Marte ganha 15kg e mostra antes e depois: 'Eu calei a boca de muita gente' por Reprodução/Redes Sociais
Ruivinha de Marte ganha 15kg e mostra antes e depois: 'Eu calei a boca de muita gente' por Reprodução/Redes Sociais
Ruivinha de Marte ganha 15kg e mostra antes e depois: 'Eu calei a boca de muita gente' por Reprodução/Redes Sociais
Ruivinha de Marte ganha 15kg e mostra antes e depois: 'Eu calei a boca de muita gente' por Reprodução/Redes Sociais
Ruivinha de Marte ganha 15kg e mostra antes e depois: 'Eu calei a boca de muita gente' por Reprodução/Redes Sociais
Ruivinha de Marte ganha 15kg e mostra antes e depois: 'Eu calei a boca de muita gente' por Reprodução/Redes Sociais
Ruivinha de Marte ganha 15kg e mostra antes e depois: 'Eu calei a boca de muita gente' por Reprodução/Redes Sociais
Ruivinha de Marte ganha 15kg e mostra antes e depois: 'Eu calei a boca de muita gente' por Reprodução/Redes Sociais
Ruivinha de Marte ganha 15kg e mostra antes e depois: 'Eu calei a boca de muita gente' por Reprodução/Redes Sociais
Ruivinha de Marte ganha 15kg e mostra antes e depois: 'Eu calei a boca de muita gente' por Reprodução/Redes Sociais
Ruivinha de Marte ganha 15kg e mostra antes e depois: 'Eu calei a boca de muita gente' por Reprodução/Redes Sociais
Ruivinha de Marte ganha 15kg e mostra antes e depois: 'Eu calei a boca de muita gente' por Reprodução/Redes Sociais
Ruivinha de Marte ganha 15kg e mostra antes e depois: 'Eu calei a boca de muita gente' por Reprodução/Redes Sociais
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Ruivinha de Marte ganha 15kg e mostra antes e depois: 'Eu calei a boca de muita gente' por Reprodução/Redes Sociais
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Ruivinha de Marte por Reprodução

A popularidade também abriu espaço para sua participação em programas de televisão. Em 2022, ela participou da 14ª edição de A Fazenda, reality show da Record, ficando famosa também fora das redes. Foi aí que aumentaram os comentários maldosos sobre sua aparência, já que ela era "muito magra" magra e "ouvia piadinhas a todo instante por conta disso".

No fim de 2024, Ruivinha decidiu mudar de vida: começou a treinar seis vezes por semana para ganhar músculos e mudou a alimentação. Ela, que pesava cerca de 43kg, chegou perto dos 60 kg, acumulando um ganho de cerca de 17 kg.

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A transformação se tornou um dos assuntos mais comentados entre seus seguidores, especialmente pelas diferenças na definição muscular dos braços, ombros e pernas.

Ruivinha afirmou que o resultado também representava uma resposta às pessoas que duvidavam de sua capacidade de mudar o corpo. “Eu calei a boca de muita gente que acha que os magrinhos nunca podem chegar, né, lugar nenhum, que é tipo só zoeira, chacota na internet”, declarou.

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Nesta sexta-feira (16), ela voltou a mostrar os resultados da dedicação à academia e incentivou outras mulheres a exercitarem os braços e ombros, e não apenas as pernas. Em tom de brincadeira, contou que estava em busca do chamado “ombro cebola”, expressão usada no universo fitness para descrever ombros volumosos e bem definidos.

A mudança na aparência ficou evidente até para a própria Ruivinha. No início de outubro, ela compartilhou fotografias antigas de seus documentos pessoais e comparou as imagens com o físico atual, demonstrando surpresa com a diferença.

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