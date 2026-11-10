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Quem é Sabino Ferreira? Médico baiano vira personagem de polêmica após série 'A Clínica', do Globoplay

Psiquiatra de 75 anos fundou instituição em Atibaia, no interior de São Paulo, que é tema de produção documental

Heider Sacramento

Publicado em 10 de novembro de 2026 às 20:32

Psiquiatra de 75 anos fundou instituição em Atibaia, no interior de São Paulo Crédito: Reprodução/Globoplay

A série documental 'A Clínica', disponível no Globoplay, colocou novamente em evidência a trajetória do psiquiatra Sabino Ferreira de Farias Neto, fundador da Clínica Maxwell, instituição localizada em Atibaia, no interior de São Paulo. Natural da Bahia, o médico, de 75 anos, está no centro de relatos sobre supostas práticas abusivas e tratamentos questionados por antigos pacientes, familiares e funcionários.

Formado pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP), Sabino fundou a instituição em 1978. A clínica apresenta como referência o modelo de comunidade terapêutica desenvolvido pelo psiquiatra britânico Maxwell Jones, que propõe uma abordagem de tratamento baseada na participação e na convivência entre pacientes.

Além da medicina, o baiano também atua no setor agropecuário. Segundo informações de seu perfil em uma rede social, trabalha com criação de gado Nelore PO (Puro de Origem) desde 1986.

Mansão de Anita Harley 1 de 17

Na produção do Globoplay, ex-pacientes, familiares e antigos funcionários relatam experiências que incluem suposto uso excessivo de medicamentos, tratamentos considerados inadequados e restrições à liberdade de pessoas internadas na instituição.

Entre os depoimentos está o da campeã mundial de jiu-jitsu Kyra Gracie, sobrinha do lutador Ryan Gracie, encontrado morto em uma carceragem de São Paulo em dezembro de 2007, aos 33 anos.

Na época, o laudo do Instituto Médico Legal (IML) apontou uma parada cardiorrespiratória associada à combinação de medicamentos psicotrópicos receitados ao atleta. Sabino declarou à imprensa que havia administrado cinco medicamentos para acalmá-lo e outro para controlar a pressão arterial.

O psiquiatra chegou a ser condenado em primeira instância, mas foi absolvido após recorrer. Segundo o relato apresentado pelo Terra, o Tribunal de Justiça atribuiu a morte do lutador a um problema cardíaco relacionado ao consumo de drogas. A família de Ryan ainda move uma ação cível contra o médico.

Outro personagem que aparece na série é o cantor Rafael Ilha, ex-integrante do grupo Polegar. Ele relembra o período em que foi internado na Clínica Maxwell durante uma tentativa de tratamento contra a dependência química.

No documentário, Rafael e a mãe relatam situações que, segundo eles, contrariavam a proposta de recuperação da instituição. O cantor afirma que o próprio médico o levava para jantar e até para encontros com garotas de programa.

“Uma vez senti vontade de usar droga. Falei: 'vou embora'. Ele pegou a chave do carro e disse: 'então vai e volta'. Aí eu saio, vou e volto. Descubro que posso ficar ali usando droga”, contou.

Sabino Ferreira nega as acusações de abuso. Em nota publicada nas redes sociais, a Clínica Maxwell reafirmou seu compromisso com a ética, a humanização e a qualidade da assistência em saúde mental.