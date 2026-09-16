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Quem é Schaola Bárbara Duarte, médica que estava noiva de Alexandre Slaviero e é tricampeã brasileira de patinação

Catarinense de 38 anos atua como médica emergencista e anestesiologista e construiu trajetória também no esporte

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 09:29

Alexandre Slaviero com a ex-namorada, a médica Schaola Bárbara
Alexandre Slaviero com a ex-namorada, a médica Schaola Bárbara Crédito: Reprodução/Instagram

Schaola Bárbara Duarte ganhou destaque nacional por seu relacionamento com Alexandre Slaviero, ex-galã da Globo, mas a trajetória da médica vai muito além da vida amorosa. Aos 38 anos, ela reúne uma carreira na área da saúde e uma história de destaque na patinação, modalidade em que conquistou três títulos brasileiros.

Nascida em Santa Catarina, Schaola vive atualmente em Curitiba, no Paraná. A cidade também é a terra natal de Alexandre, com quem começou a se relacionar em 2024. O casal chegou a ficar noivo após o ator fazer o pedido de casamento durante uma viagem a Punta Cana, na República Dominicana, em maio de 2025. O noivado, porém, chegou ao fim.

Alexandre Slaviero com a ex-namorada, a médica Schaola Bárbara

Alexandre Slaviero com a ex-namorada, a médica Schaola Bárbara por Reprodução/Instagram
Alexandre Slaviero com a ex-namorada, a médica Schaola Bárbara por Reprodução/Instagram
Alexandre Slaviero com a ex-namorada, a médica Schaola Bárbara por Reprodução/Instagram
Alexandre Slaviero com a ex-namorada, a médica Schaola Bárbara por Reprodução/Instagram
Alexandre Slaviero com a ex-namorada, a médica Schaola Bárbara por Reprodução/Instagram
Alexandre Slaviero com a ex-namorada, a médica Schaola Bárbara por Reprodução/Instagram
Schaola Bárbara Duarte, ex-noiva do ator Alexandre Slaviero por Reprodução/Instagram
Schaola Bárbara Duarte, ex-noiva do ator Alexandre Slaviero por Reprodução/Instagram
Schaola Bárbara Duarte, ex-noiva do ator Alexandre Slaviero por Reprodução/Instagram
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Alexandre Slaviero com a ex-namorada, a médica Schaola Bárbara por Reprodução/Instagram

Carreira na medicina

Na área profissional, Schaola atua como anestesiologista, e também já foi médica emergencista do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Nas redes sociais, ela costuma mostrar parte da rotina profissional e compartilhar conteúdos relacionados à saúde.

A médica também já usou suas plataformas para falar sobre experiências pessoais. Em 2023, contou aos seguidores que havia sido diagnosticada com câncer de tireoide. Apesar de ter recebido a informação de que se tratava de um quadro com boas perspectivas de tratamento, ela relatou o impacto emocional provocado pela descoberta.

Schaola Bárbara Duarte, médica e campeã de patinação

Schaola Bárbara Duarte, ex-noiva do ator Alexandre Slaviero por Reprodução/Instagram
Alexandre Slaviero ficou noivo de Schaola Bárbara Duarte, médica anestesista, em maio de 2025 por Reprodução/Instagram
A médica Schaola Bárbara por Reprodução/Instagram
A médica Schaola Bárbara por Reprodução/Instagram
A médica Schaola Bárbara por Reprodução/Instagram
Schaola Bárbara Duarte, ex-noiva do ator Alexandre Slaviero por Reprodução/Instagram
Schaola Bárbara Duarte, ex-noiva do ator Alexandre Slaviero por Reprodução/Instagram
Schaola Bárbara Duarte, ex-noiva do ator Alexandre Slaviero por Reprodução/Instagram
Schaola Bárbara Duarte, ex-noiva do ator Alexandre Slaviero por Reprodução/Instagram
Schaola Bárbara Duarte, ex-noiva do ator Alexandre Slaviero por Reprodução/Instagram
Schaola Bárbara Duarte, ex-noiva do ator Alexandre Slaviero por Reprodução/Instagram
Schaola Bárbara Duarte, ex-noiva do ator Alexandre Slaviero por Reprodução/Instagram
Schaola Bárbara Duarte, ex-noiva do ator Alexandre Slaviero por Reprodução/Instagram
Schaola Bárbara Duarte, ex-noiva do ator Alexandre Slaviero por Reprodução/Instagram
Schaola Bárbara Duarte, ex-noiva do ator Alexandre Slaviero por Reprodução/Instagram
A médica Schaola Bárbara por Reprodução/Instagram
A médica Schaola Bárbara por Reprodução/Instagram
A médica Schaola Bárbara por Reprodução/Instagram
A médica Schaola Bárbara por Reprodução/Instagram
A médica Schaola Bárbara por Reprodução/Instagram
A médica Schaola Bárbara por Reprodução/Instagram
A médica Schaola Bárbara por Reprodução/Instagram
A médica Schaola Bárbara por Reprodução/Instagram
A médica Schaola Bárbara por Reprodução/Instagram
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Schaola Bárbara Duarte, ex-noiva do ator Alexandre Slaviero por Reprodução/Instagram

"Vieram várias coisas na minha cabeça, mesmo sendo médica, sabendo de todos os estudos, que seria algo com uma boa expectativa", contou na ocasião.

Schaola explicou ainda que a doença deixou uma cicatriz no pescoço, que passou a ser percebida em algumas de suas fotos. Segundo ela, algumas perguntas feitas sobre a marca acabavam sendo incômodas.

Tricampeã brasileira de patinação

Antes de também ganhar visibilidade nas redes sociais pela profissão, Schaola construiu uma trajetória de destaque no esporte. Ela é tricampeã brasileira de patinação, modalidade que aparece entre os principais elementos de sua história pessoal.

A médica mantém registros de outras práticas esportivas, principalmente a corrida. Na bio do Instagram, ela conta que é meia maratonista. As redes também trazem alguns momentos de sua rotina e de viagens.

Relacionamento com Alexandre Slaviero

O relacionamento com Alexandre Slaviero foi revelado publicamente em 2024, quando o ator publicou uma foto ao lado de Schaola. Na época, os dois passaram a compartilhar registros da relação nas redes sociais.

O ator Alexandre Slaviero

Alexandre Slaviero na época de 'Malhação' e atualmente por Divulgação/Reprodução/Instagram
Alexandre Slaviero por Reprodução/Instagram
Alexandre Slaviero por Reprodução/Instagram
Alexandre Slaviero em Malhação por Reprodução/Instagram
O ator Alexandre Slaviero por Reprodução/Instagram
Alexandre Slaviero em Malhação por Reprodução
Alexandre Slaviero ficou noivo de Schaola Bárbara Duarte, médica anestesista, em maio de 2025 por Reprodução/Instagram
Schaola Bárbara Duarte, ex-noiva do ator Alexandre Slaviero por Reprodução/Instagram
O ator Alexandre Slaviero por Reprodução/Instagram
O ator Alexandre Slaviero por Reprodução/Instagram
Schaola Bárbara Duarte, ex-noiva do ator Alexandre Slaviero por Reprodução/Instagram
O ator Alexandre Slaviero por Reprodução/Instagram
O ator Alexandre Slaviero por Reprodução/Instagram
O ator Alexandre Slaviero por Reprodução/Instagram
O ator Alexandre Slaviero por Reprodução/Instagram
O ator Alexandre Slaviero por Reprodução/Instagram
Schaola Bárbara Duarte, ex-noiva do ator Alexandre Slaviero por Reprodução/Instagram
Alexandre Slaviero por Reprodução/Instagram
Alexandre Slaviero por Reprodução/Instagram
Alexandre Slaviero por Reprodução/Instagram
Alexandre Slaviero por Reprodução/Instagram
Alexandre Slaviero por Reprodução/Instagram
Alexandre Slaviero por Reprodução/Instagram
Alexandre Slaviero por Reprodução/Instagram
Alexandre Slaviero por Reprodução/Instagram
Alexandre Slaviero por Reprodução/Instagram
Alexandre Slaviero por Reprodução/Instagram
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Alexandre Slaviero na época de 'Malhação' e atualmente por Divulgação/Reprodução/Instagram

O namoro evoluiu para um noivado no ano seguinte. Alexandre pediu Schaola em casamento durante uma viagem romântica a Punta Cana, em maio de 2025.

Os dois, no entanto, terminaram o relacionamento. Após o fim do noivado, as fotos em que apareciam juntos foram apagadas das redes sociais de ambos.

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Schaola Bárbara Duarte Alexandre Slaviero Schaola Bárbara

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