CONHEÇA

Quem é Schaola Bárbara Duarte, médica que estava noiva de Alexandre Slaviero e é tricampeã brasileira de patinação

Catarinense de 38 anos atua como médica emergencista e anestesiologista e construiu trajetória também no esporte

Giuliana Mancini

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 09:29

Alexandre Slaviero com a ex-namorada, a médica Schaola Bárbara Crédito: Reprodução/Instagram

Schaola Bárbara Duarte ganhou destaque nacional por seu relacionamento com Alexandre Slaviero, ex-galã da Globo, mas a trajetória da médica vai muito além da vida amorosa. Aos 38 anos, ela reúne uma carreira na área da saúde e uma história de destaque na patinação, modalidade em que conquistou três títulos brasileiros.

Nascida em Santa Catarina, Schaola vive atualmente em Curitiba, no Paraná. A cidade também é a terra natal de Alexandre, com quem começou a se relacionar em 2024. O casal chegou a ficar noivo após o ator fazer o pedido de casamento durante uma viagem a Punta Cana, na República Dominicana, em maio de 2025. O noivado, porém, chegou ao fim.

Alexandre Slaviero com a ex-namorada, a médica Schaola Bárbara 1 de 9

Carreira na medicina

Na área profissional, Schaola atua como anestesiologista, e também já foi médica emergencista do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Nas redes sociais, ela costuma mostrar parte da rotina profissional e compartilhar conteúdos relacionados à saúde.

A médica também já usou suas plataformas para falar sobre experiências pessoais. Em 2023, contou aos seguidores que havia sido diagnosticada com câncer de tireoide. Apesar de ter recebido a informação de que se tratava de um quadro com boas perspectivas de tratamento, ela relatou o impacto emocional provocado pela descoberta.

Schaola Bárbara Duarte, médica e campeã de patinação 1 de 24

"Vieram várias coisas na minha cabeça, mesmo sendo médica, sabendo de todos os estudos, que seria algo com uma boa expectativa", contou na ocasião.

Schaola explicou ainda que a doença deixou uma cicatriz no pescoço, que passou a ser percebida em algumas de suas fotos. Segundo ela, algumas perguntas feitas sobre a marca acabavam sendo incômodas.

Tricampeã brasileira de patinação

Antes de também ganhar visibilidade nas redes sociais pela profissão, Schaola construiu uma trajetória de destaque no esporte. Ela é tricampeã brasileira de patinação, modalidade que aparece entre os principais elementos de sua história pessoal.

A médica mantém registros de outras práticas esportivas, principalmente a corrida. Na bio do Instagram, ela conta que é meia maratonista. As redes também trazem alguns momentos de sua rotina e de viagens.

Relacionamento com Alexandre Slaviero

O relacionamento com Alexandre Slaviero foi revelado publicamente em 2024, quando o ator publicou uma foto ao lado de Schaola. Na época, os dois passaram a compartilhar registros da relação nas redes sociais.

O ator Alexandre Slaviero 1 de 27

O namoro evoluiu para um noivado no ano seguinte. Alexandre pediu Schaola em casamento durante uma viagem romântica a Punta Cana, em maio de 2025.