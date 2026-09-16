Quem é Schaola Bárbara Duarte, médica que estava noiva de Alexandre Slaviero e é tricampeã brasileira de patinação

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Giuliana Mancini
Publicado em 16 de setembro de 2026 às 09:29
Schaola Bárbara Duarte ganhou destaque nacional por seu relacionamento com Alexandre Slaviero, ex-galã da Globo, mas a trajetória da médica vai muito além da vida amorosa. Aos 38 anos, ela reúne uma carreira na área da saúde e uma história de destaque na patinação, modalidade em que conquistou três títulos brasileiros.
Nascida em Santa Catarina, Schaola vive atualmente em Curitiba, no Paraná. A cidade também é a terra natal de Alexandre, com quem começou a se relacionar em 2024. O casal chegou a ficar noivo após o ator fazer o pedido de casamento durante uma viagem a Punta Cana, na República Dominicana, em maio de 2025. O noivado, porém, chegou ao fim.
Alexandre Slaviero com a ex-namorada, a médica Schaola Bárbara
Carreira na medicina
Na área profissional, Schaola atua como anestesiologista, e também já foi médica emergencista do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Nas redes sociais, ela costuma mostrar parte da rotina profissional e compartilhar conteúdos relacionados à saúde.
A médica também já usou suas plataformas para falar sobre experiências pessoais. Em 2023, contou aos seguidores que havia sido diagnosticada com câncer de tireoide. Apesar de ter recebido a informação de que se tratava de um quadro com boas perspectivas de tratamento, ela relatou o impacto emocional provocado pela descoberta.
Schaola Bárbara Duarte, médica e campeã de patinação
"Vieram várias coisas na minha cabeça, mesmo sendo médica, sabendo de todos os estudos, que seria algo com uma boa expectativa", contou na ocasião.
Schaola explicou ainda que a doença deixou uma cicatriz no pescoço, que passou a ser percebida em algumas de suas fotos. Segundo ela, algumas perguntas feitas sobre a marca acabavam sendo incômodas.
Tricampeã brasileira de patinação
Antes de também ganhar visibilidade nas redes sociais pela profissão, Schaola construiu uma trajetória de destaque no esporte. Ela é tricampeã brasileira de patinação, modalidade que aparece entre os principais elementos de sua história pessoal.
A médica mantém registros de outras práticas esportivas, principalmente a corrida. Na bio do Instagram, ela conta que é meia maratonista. As redes também trazem alguns momentos de sua rotina e de viagens.
Relacionamento com Alexandre Slaviero
O relacionamento com Alexandre Slaviero foi revelado publicamente em 2024, quando o ator publicou uma foto ao lado de Schaola. Na época, os dois passaram a compartilhar registros da relação nas redes sociais.
O ator Alexandre Slaviero
O namoro evoluiu para um noivado no ano seguinte. Alexandre pediu Schaola em casamento durante uma viagem romântica a Punta Cana, em maio de 2025.
Os dois, no entanto, terminaram o relacionamento. Após o fim do noivado, as fotos em que apareciam juntos foram apagadas das redes sociais de ambos.