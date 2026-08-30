FAMOSOS

Quem é Sheyla Beta, ex-modelo que foi mulher de Marcello Novaes e estampou a capa da trilha sonora internacional de novela da Globo

Ex-modelo e empresária teve relacionamento de nove anos com o ator e hoje mantém uma vida discreta, longe dos holofotes

Giuliana Mancini

Publicado em 30 de agosto de 2026 às 08:21

Marcello Novaes, Diogo Novaes e Sheyla Beta; ao lado, ela na capa do disco da novela 'Vereda tropical' Crédito: Reprodução/Instagram

Sheyla Beta, mãe de Diogo Novaes, filho mais velho de Marcello Novaes, completou 56 anos neste sábado (30) e recebeu uma homenagem do filho nas redes sociais. Apesar de ter ficado conhecida nacionalmente como modelo nos anos 1980, ela atualmente leva uma vida discreta e mantém os perfis nas redes sociais privados.

"Minha mãe, minha referência, que mulher. Poderosa do carai… Não tem nada que você não consiga com seu jeito cativante. Altas chances de ela te conquistar com seu carisma, me ensinou as melhores coisas da minha vida! Te amo demais", escreveu Diogo.

Sheyla Beta 1 de 8

A publicação também recebeu uma mensagem de Leticia Spiller, mãe de Pedro Novaes, irmão de Diogo. "Lindeza! Viva Sheyla Beta", comentou a atriz.

Quem é Sheyla Beta?

Sheyla ficou conhecida ainda nos anos 1980, quando trabalhava como modelo. Um dos registros mais marcantes de sua carreira foi a capa da trilha sonora internacional da novela Vereda Tropical, exibida pela Globo em 1984.

Além da carreira como modelo, Sheyla também se tornou empresária. Ela teve um relacionamento de nove anos com Marcello Novaes, entre 1985 e 1993. Os dois tiveram Diogo, que ainda era criança quando o casal se separou.

Depois do fim da relação com o ator, Sheyla se casou novamente e teve outras duas filhas, Julia e Gabriela.

Relação com Marcello Novaes e Leticia Spiller

Anos depois, durante as gravações da novela "Quatro por Quatro", Marcello se apaixonou por Leticia Spiller, com quem se casou. A relação entre os dois resultou no nascimento do segundo filho do ator, Pedro Novaes.

Mesmo após a separação, Sheyla e Marcello mantiveram uma relação cordial. A boa convivência também se estendeu a Leticia Spiller.

A proximidade entre as famílias permanece até hoje. O comentário de Leticia na homenagem de Diogo a Sheyla é um exemplo público da relação de carinho entre elas.

Filho de Marcello Novaes segue carreira artística

Aos 30 anos, Diogo também escolheu seguir carreira artística. Ele integra a banda Fuze ao lado do irmão, Pedro Novaes, e também trabalhou como ator. Na novela Dona de Mim, Diogo interpretou a versão jovem de Jaques, personagem vivido por Marcello Novaes.

Diogo Novaes 1 de 16