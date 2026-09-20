ENTREVISTA EXCLUSIVA

Quem é Sofia Pitta, baiana que abriu o show de Melly e acaba de lançar seu primeiro álbum

Aos 22 anos, cantora animou o público no Pelourinho na noite da última sexta-feira (18)

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 20 de setembro de 2026 às 19:26

Sofia Pitta abre o primeiro show da turnê 'Mais Forte Que A Dúvida', da cantora Melly Crédito: Itto Eduardo Agra

O Largo da Tieta, no coração do Pelourinho, ferveu na noite da última sexta-feira (18). Aos 22 anos, a cantora baiana Sofia Pitta foi a responsável por abrir o primeiro show da turnê 'Mais Forte Que A Dúvida', da cantora Melly, animando o público com um repertório que misturou músicas inéditas, como 'Pureza Selvagem', e clássicos da MPB, como 'Samurai', de Djavan.

Sofia Pitta apresenta seu álbum de estreia: 'Pureza Selvagem' 1 de 14

"Eu estou muito feliz, muito honrada por estar a abrir o espetáculo da Melly hoje, ela é uma artista que admiro muito. E esta é uma praça aqui no Pelourinho onde eu nunca tinha tocado, então também fiquei muito feliz", conta a cantora, ainda absorvendo a energia da noite. "Estávamos com uma expectativa altíssima de nos divertirmos, de entregar um espetáculo bonito, e acho que correu tudo bem", celebrou a artista em entrevista exclusiva ao Jornal CORREIO.

O show em Salvador é a cereja do bolo de um mês de setembro marcante para a artista. Dias antes, em 3 de setembro, Sofia colocou no mundo seu primeiro álbum de estúdio, batizado justamente de 'Pureza Selvagem'. A faixa principal, que dá nome ao projeto, abre o projeto misturando MPB com aquele pagodão baiano inconfundível. "Eu já queria começar o álbum para mostrar o que eu faço de diferente, para que a pessoa, quando ouvisse, dissesse: 'O que é isso? Quem é essa?'", explica.

A partir dessa mistura inicial, o álbum passeia por outros ritmos. Tem espaço para o samba na faixa 'Volta', e uma energia mais tranquila nas músicas 'Jasmim' e 'Pescador', essa última, por exemplo, nasceu diante dos pescadores da Ilha de Boipeba, com uma homenagem ao ídolo Dorival Caymmi: "É uma referência musical que eu trago, uma figura emblemática, incrível da música da Bahia. Então eu gosto sempre de falar isso para que fique claro que eu gosto muito do trabalho dele e que ele me inspira", conta. Depois, o ritmo volta a esquentar com 'Bagunçar' e 'Me Devora', até chegar a uma pausa, um momento conceitual e muito especial para Sofia.

Sofia Pitta abre o primeiro show da turnê 'Mais Forte Que A Dúvida', da cantora Melly 1 de 20

É nesse respiro no meio do álbum que entra um interlúdio focado no amor não apenas como romance, mas como escolha política, embalado pela leitura da autora feminista bell hooks. "É como se o álbum falasse sobre o amor, sobre diversas perspetivas de vivências, de histórias. Seja na solidão, na autoestima, na saudade, na paixão, neste amor visceral que nós vivemos", conta.

A sequência prepara o terreno para o final do disco. "Quando a gente traz o interlúdio que é um tapa na cara sobre escolher o amor como um ato político, a gente traz 'Flor de Verão' para finalizar, como se disséssemos que estamos a falar de amor porque estamos falando de autoestima também. É uma música que eu fiz para mim mesma", confidencia a artista, passando a mensagem de que ninguém precisa escolher entre ser uma pessoa delicada ou intensa.

O próprio nome do projeto brinca com essa ideia de não ser uma coisa só. A inspiração surgiu de uma piada interna entre amigas depois que Sofia tatuou a palavra "pureza" em seu braço. "Minhas amigas olhavam e falavam: 'Pureza, Sofia? Você só se for selvagem, né?'", lembra, aos risos. A brincadeira pegou tanto que acabou batizando o disco.

Apesar de cantar em casa desde criança, virar artista profissional não foi um passo simples. Sofia conta que não tinha contatos no meio musical ou parentes artistas, a coragem para cantar veio, curiosamente, no escurinho do cinema. "Foi a partir do filme da Gal Costa, literalmente, que tudo virou dentro de mim, e eu disse 'eu sou cantora, não tem mais um degrau a subir, eu sou cantora, eu tenho que fazer isso'", relembra.

Com a certeza de quem encontrou o próprio lugar, ela agora prepara o show oficial de lançamento do seu álbum, marcado para o dia 10 de outubro, na Casa Colaboraê, no bairro do Rio Vermelho. Logo depois, no dia 18, ela pega a estrada para cantar no festival Suíça Baiana, em Vitória da Conquista. "Vai ser a segunda vez que vou cantar fora de Salvador, da minha terrinha", comemora, animada com o novo show que, segundo ela, vai ser "lindo, emocionante e rebolante ao mesmo tempo".

SERVIÇO

O que: Show de lançamento do álbum 'Pureza Selvagem', de Sofia Pitta

Quando: 10 de outubro

Onde: Casa Colaboraê (Rio Vermelho, Salvador)