NOVO AMOR?

Quem é Thainá Duarte, apontada com companhia de Juliano Floss em passeio na Chapada dos Veadeiros

Juliano Floss publicou registro que chamou atenção dos seguidores

Felipe Sena

Publicado em 28 de agosto de 2026 às 16:05

Rumores de novo romance aumentaram após publicação do dançarino Crédito: Reprodução | Instagram

Juliano Floss, de 22 anos, publicou alguns registros nos stories do Instagram fazendo um passeio relax na Chapada dos Veadeiros, em Goiás (GO), e uma das fotos chamou atenção dos seguidores, quando o dançarino que está prestes a estrear em “Paraíso Perdido”, nova novela do Globoplay, aparece acompanhado de uma morena misteriosa, nesta quarta-feira (26).

A mulher em questão está sendo apontada como a atriz Thainá Duarte, de 31 anos, com quem, inclusive, Juliano esteve nos Estúdios Globo.

Juliano Floss viaja acompanhado após término com Marina Sena 1 de 7

Há uma semana, a atriz recebeu um comentário de Juliano a parabenizando e expressando sua admiração. “Sou seu fã”, escreveu o ex-namorado de Marina Sena numa publicação de Thainá, sobre o próximo longa-metragem que está sendo filmado em Brasília, a 230k da Chapada.

A proximidade entre Juliano e Thainá foi notada por seguidores após os dois serem vistos juntos durante os shows de Ney Matogrosso, Marisa Monte e João Gomes no Projac.

Segundo o jornal Extra, os dois ainda apareceram em um elevador dos Estúdios Globo ao lado do ator Joálisson Cunha, que está no elenco da primeira novela de Juliano.

Thainá Duarte 1 de 10

Em "Paraíso Perdido”, Juliano interpretará Heitor. As gravações estão previstas para começar em setembro.

Thainá é conhecida por sua atuação em “I Love Paraisópolis” (2015), da TV Globo, pelo papel na série “Se Eu Fechar os Olhos Agora”, do Globoplay e, mais recentemente, “Aruanas” e “Cangaço Novo”.