CONHEÇA

Quem é Thalita Ferreira? Modelo internacional de 20 anos conquistou passarelas antes de viver romance com Bella Campos

Paulista foi descoberta enquanto trabalhava em uma pizzaria e já abriu desfiles de grifes como Saint Laurent, Schiaparelli e Loewe

Giuliana Mancini

Publicado em 14 de novembro de 2026 às 08:25

Thalita Ferreira Crédito: Reprodução/Instagram

Thalita Ferreira, de 20 anos, ganhou os holofotes após ter o relacionamento com a atriz Bella Campos, de 28, confirmado nesta sexta-feira (13). Fotografada de mãos dadas com a artista no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, a modelo já vinha construindo uma carreira internacional e conquistando espaço nas passarelas de algumas das grifes mais importantes do mundo.

Natural de São Paulo, Thalita foi descoberta aos 18 anos, quando trabalhava em uma pizzaria. O proprietário do estabelecimento, Guilherme, percebeu seu potencial e sugeriu que ela tentasse ingressar no universo da moda. A princípio, a jovem não se imaginava seguindo essa profissão, mas decidiu aceitar o incentivo alguns meses depois.

Thalita Ferreira 1 de 37

"O dono do lugar me viu e me perguntou: 'Por que você não tenta entrar nesse mundo da moda? Você tem muito perfil para isso'. Naquele momento, eu relutei um pouco, porque nunca tinha me imaginado como modelo. A ideia ficou na minha cabeça por alguns meses, até que um dia eu tomei coragem e falei para ele: 'Gui, vamos tentar?'", contou em entrevista ao site Elas no Tapete Vermelho.

Thalita Ferreira fazendo pizza Crédito: Reprodução/Instagram

A carreira ganhou projeção internacional rapidamente. Em março de 2026, Thalita estreou na Paris Fashion Week e teve a responsabilidade de abrir o desfile da Yves Saint Laurent para a temporada de outono/inverno, sob direção criativa de Anthony Vaccarello.

"Foi o primeiro desfile da minha vida e, além disso, foi a minha primeira abertura. Então existe uma memória e uma emoção ali que são impossíveis de repetir", declarou.

Passarelas internacionais e grandes grifes

Depois da estreia na Saint Laurent, Thalita ampliou sua presença no circuito internacional. A modelo também abriu apresentações da Schiaparelli e da Loewe, além de encerrar o desfile da Jean Paul Gaultier.

Seu currículo inclui ainda participações em desfiles de Stella McCartney, Céline e Balenciaga. Representada pela agência Evol MGMT, ela também teve contato profissional com nomes importantes da indústria da beleza, como a maquiadora Pat McGrath e o hairstylist Guido Palau.

A rotina de trabalho levou a paulista a diferentes países. Ao longo de 2026, ela passou por cidades como Paris, Nova York e Milão, além de visitar a Coreia do Sul para compromissos profissionais.

Nas redes sociais, onde reúne pouco mais de 15 mil seguidores, Thalita compartilha registros de campanhas, bastidores de desfiles e viagens. Ela também mantém uma amizade próxima com a modelo Luiza Perote, que ganhou destaque internacional após participar do Victoria's Secret Fashion Show.

Apesar da agenda movimentada, a jovem destaca a importância da família em sua trajetória. Segundo ela, os pais apoiaram sua decisão de seguir a carreira, embora tenham ficado preocupados quando as viagens internacionais começaram a fazer parte da rotina. Thalita afirma que sempre contou com a confiança deles, que conhecem seu perfil independente e corajoso.

Como começou o romance com Bella Campos?

As especulações sobre o relacionamento ganharam força depois que Bella passou a interagir com as publicações de Thalita nas redes sociais. No Instagram, a atriz costumava curtir as fotos da modelo. Já no TikTok, deixou um comentário em um dos vídeos da jovem na quinta-feira (12), que recebeu uma resposta simples: "oi".

Bella Campos e Thalita Ferreira 1 de 6

No dia seguinte, as duas foram fotografadas de mãos dadas no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. A proximidade também foi registrada por uma seguidora do perfil Daily do Garotinho, que compartilhou imagens de um momento de intimidade entre elas.

A confirmação veio da própria Bella, que falou sobre o novo relacionamento em declaração enviada à imprensa.