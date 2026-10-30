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Quem é Toguro? Influenciador teve carro e R$ 100 mil apreendidos pela polícia

Polícia Militar parou o veículo por falta de placas em Guarulhos

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 30 de outubro de 2026 às 13:08

O influenciador Tiago Toguro Crédito: Reprodução/Redes sociais

A Polícia Militar apreendeu uma Mercedes de luxo ligada a Tiago Ribeiro de Lima, o Toguro, na noite desta quinta-feira (29), em Guarulhos, na Grande São Paulo. O carro rodava sem nenhuma placa e, na revista interna, os agentes acharam R$ 100 mil em dinheiro vivo guardados em uma caixa de sapato.

O influenciador Toguro teve R$ 100 mil e carro de luxo apreendidos 1 de 5

Dois funcionários do influenciador estavam no veículo no momento. Eles contaram aos policiais que levavam o valor até a cidade vizinha de Arujá para pagar parte da compra de outro carrão, um Cadillac Escalade, negociado com o influenciador Cerol.

Toguro foi até a delegacia na madrugada desta sexta-feira (30) para falar com o delegado. Carregar dinheiro em espécie não é crime, mas a polícia reteve o valor e o automóvel até que ele apresente os comprovantes de compra e os documentos do veículo. Ninguém foi preso.

Com 37 anos, Toguro é professor de educação física e empresário. Ele estourou na internet mostrando sua rotina pesada de treinos com o bordão "Em Busca do Shape Inexplicável" e criou a Mansão Maromba, projeto que reúne criadores de conteúdo do mundo fitness. Nas redes sociais, ele já passa dos 20 milhões de seguidores.

O influenciador Toguro 1 de 15

O influenciador também virou meme em 2022 com vídeos curtos de lição de moral e a famosa frase "em pleno 2022, ano de Copa do Mundo".