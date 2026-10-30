Quem é Toguro? Influenciador teve carro e R$ 100 mil apreendidos pela polícia

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 30 de outubro de 2026 às 13:08
A Polícia Militar apreendeu uma Mercedes de luxo ligada a Tiago Ribeiro de Lima, o Toguro, na noite desta quinta-feira (29), em Guarulhos, na Grande São Paulo. O carro rodava sem nenhuma placa e, na revista interna, os agentes acharam R$ 100 mil em dinheiro vivo guardados em uma caixa de sapato.
O influenciador Toguro teve R$ 100 mil e carro de luxo apreendidos
Dois funcionários do influenciador estavam no veículo no momento. Eles contaram aos policiais que levavam o valor até a cidade vizinha de Arujá para pagar parte da compra de outro carrão, um Cadillac Escalade, negociado com o influenciador Cerol.
Toguro foi até a delegacia na madrugada desta sexta-feira (30) para falar com o delegado. Carregar dinheiro em espécie não é crime, mas a polícia reteve o valor e o automóvel até que ele apresente os comprovantes de compra e os documentos do veículo. Ninguém foi preso.
Com 37 anos, Toguro é professor de educação física e empresário. Ele estourou na internet mostrando sua rotina pesada de treinos com o bordão "Em Busca do Shape Inexplicável" e criou a Mansão Maromba, projeto que reúne criadores de conteúdo do mundo fitness. Nas redes sociais, ele já passa dos 20 milhões de seguidores.
O influenciador Toguro
O influenciador também virou meme em 2022 com vídeos curtos de lição de moral e a famosa frase "em pleno 2022, ano de Copa do Mundo".
A trajetória dele na internet, porém, reúne outros episódios com a polícia. Em março de 2023, Toguro virou réu por homicídio culposo, após se envolver em um acidente de trânsito na Linha Amarela, no Rio de Janeiro, que terminou na morte de um motociclista de 30 anos.