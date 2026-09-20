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Quem é Vanessa Lóes? Ex de Thiago Lacerda mudou de profissão e hoje fatura com negócios milionários

Atriz de 54 anos surpreende ao comandar fazenda, mansão de alto padrão e até criação de cães raros

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 20 de setembro de 2026 às 15:32

Vanessa Lóes e Thiago Lacerda Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O nome de Vanessa Lóes voltou a circular entre os assuntos mais comentados deste domingo (20) após Thiago Lacerda confirmar o fim do casamento de 25 anos. Mas, enquanto o galã continua batendo ponto nos estúdios da Globo, a atriz de 54 anos adotou um estilo de vida bem diferente. Longe da televisão há uma década, ela se reinventou como empresária e hoje fatura com negócios que vão do turismo de alto padrão a criação de animais exóticos.

Vanessa Lóes

Atriz Vanessa Lóes por Reprodução/Instagram
Vanessa Lóes na novela "A vida da gente" por João Miguel Jr./TV Globo
Thiago Lacerda e Vanessa Lóes por Reprodução/Instagram
Virginia Cavendish, Vanessa Lóes, Gisele Itié e Débora Lamm na série "Avassaladoras" por Divulgação/William Andrade
Atriz Vanessa Lóes por Reprodução/Instagram
Atriz Vanessa Lóes por Reprodução/Instagram
Atriz Vanessa Lóes por Reprodução/Instagram
Atriz Vanessa Lóes por Reprodução/Instagram
Atriz Vanessa Lóes por Reprodução/Instagram
Atriz Vanessa Lóes por Reprodução/Instagram
Atriz Vanessa Lóes por Reprodução/Instagram
Atriz Vanessa Lóes por Reprodução/Instagram
Atriz Vanessa Lóes por Reprodução/Instagram
Atriz Vanessa Lóes por Reprodução/Instagram
Atriz Vanessa Lóes por Reprodução/Instagram
Atriz Vanessa Lóes por Reprodução/Instagram
Vanessa Lóes por Reprodução
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Atriz Vanessa Lóes por Reprodução/Instagram

A nova rotina da artista passa longe dos holofotes e foca na administração de diversos empreendimentos. Na serra fluminense, Vanessa assumiu o comando de uma fazenda da família dedicada ao cultivo de lúpulo. A plantação abastece a própria fábrica de cerveja artesanal planejada pela ex-atriz.

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Além das bebidas, a visão de negócios da artista chegou ao litoral baiano. Vanessa é a responsável por administrar o aluguel de uma mansão de temporada de luxo localizada na cobiçada Praia do Espelho, no extremo sul da Bahia. Para completar a lista de fontes de renda, ela ainda mantém um canil especializado na reprodução de cães da raça africana Rhodesian Ridgeback, considerados raros e caros no mercado brasileiro.

Fazenda de Thiago Lacerda

Propriedade é polo do cultivo de lúpulo por Reprodução | Instagram
Propriedade é polo do cultivo de lúpulo por Reprodução | Instagram
Propriedade é polo do cultivo de lúpulo por Reprodução | Instagram
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Propriedade é polo do cultivo de lúpulo por Reprodução | Instagram

Essa mudança na vida profissional foi uma escolha totalmente consciente da atriz. Após brilhar em sucessos como 'Suave Veneno' (1999) e 'A Vida da Gente' (2011), Vanessa decidiu abandonar as TV em 2014, época em que atuou na série 'Questões de Família'. A pausa coincidiu com o nascimento de Pilar, a filha caçula. A atriz declarou que preferia largar a fama para criar de perto os três filhos, Gael, Cora e Pilar, a atribuir a função para outras pessoas.

Agora, a empresária encara uma nova fase na vida pessoal. O término com Thiago Lacerda foi classificado pelo ator como um processo íntimo, longo e doloroso, mas cheio de amadurecimento. Os dois estavam juntos desde 2001, quando se conheceram nos bastidores da Globo.

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Tags:

tv Globo Atores Ator Atriz Thiago Lacerda Vanessa Lóes

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