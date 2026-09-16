SENSUALIDADE

Quem é Vitor Gadelha, ator e modelo que protagoniza filme erótico com Marisa Orth

Paraense de 38 anos já passou pela televisão e agora divide o protagonismo com a veterana em produção dirigida por Gringo Cardia

Heider Sacramento

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 18:15

Vitor Gadelha é o novo nome ao lado de Marisa Orth em filme erótico dirigido por Gringo Cardia Crédito: Reprodução/Instagram

O nome de Vitor Gadelha ganhou destaque após o anúncio de seu novo trabalho ao lado de Marisa Orth. Aos 38 anos, o paraense, que atua como modelo e ator, protagoniza com a veterana um curta-metragem erótico dirigido por Gringo Cardia e codirigido por Bárbara Paz.

Embora esteja agora diante de um projeto de maior visibilidade, Vitor já acumula experiências no meio artístico. Entre os trabalhos anteriores está uma participação no humorístico ‘A Praça é Nossa’, do SBT.

Quem é Vitor Gadelha?

Natural do Pará, Vitor construiu sua carreira principalmente como modelo e também buscou espaço na televisão. A participação no programa do SBT marcou uma de suas experiências como ator antes do novo projeto.

Vitor Gadelha 1 de 14

Agora, ele divide cenas com Marisa Orth em uma produção de aproximadamente dez minutos, que aposta em uma narrativa sensual e sugestiva. Na história, os personagens dos dois se encontram e passam uma noite juntos, mas parte dos acontecimentos fica apenas subentendida.

O filme será lançado em 30 de setembro, às 20h, pela plataforma Amasso, com acesso pago de R$ 33.

Parceria com Marisa Orth

Vitor contou que recebeu o convite para o projeto com entusiasmo, principalmente pela oportunidade de trabalhar ao lado de Marisa.

“Foi uma oportunidade incrível, ainda mais estando ao lado de Marisa Orth”, afirmou o ator, destacando também que os ensaios e as gravações aconteceram de forma tranquila.

Para ele, a proposta do curta vai além das cenas exibidas. A ideia é deixar o público imaginando o que acontece quando as câmeras deixam de registrar a história, explorando justamente o que fica fora do enquadramento.