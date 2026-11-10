POLÊMICA

Quem é Wesley Oliveira, influenciador investigado por filmar FHC e apartamento em SP

Criador de conteúdo frequentava o imóvel por meio de amigos e virou alvo da polícia após expor político de 95 anos

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 10 de novembro de 2026 às 08:44

Wesley Oliveira gravou vídeo mostrando detalhes da casa do ex-presidente FHC Crédito: Reprodução/TikTok/@wesleydeoliveirag48

O influenciador Wesley Oliveira virou alvo de investigação da Polícia Civil de São Paulo após publicar vídeos gravados dentro do apartamento do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, no bairro de Higienópolis. Nas imagens, o influenciador fez um tour pelo imóvel de luxo e mostrou o ex-presidente, que tem 95 anos e enfrenta um quadro avançado de Alzheimer, acamado e sem perceber que estava sendo gravado.

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Mas afinal, quem é ele? Wesley se apresenta na internet como jornalista e tinha cerca de 2,3 mil seguidores quando o vídeo foi postado. Segundo informações obtidas pelo jornal O Estado de S. Paulo e pelo portal Metrópoles, ele não era parente nem funcionário da casa: o rapaz tinha acesso livre ao local por ser companheiro de um amigo da família.

A visita acabou na delegacia depois que a mulher de FHC, Patrícia Kundrat Brasil, procurou a polícia para registrar um boletim de ocorrência por difamação. No depoimento, ela contou que autorizou a entrada de Wesley no imóvel, mas garantiu que ele se aproveitou de um momento de distração para gravar o imóvel. Segundo Patrícia, as publicações tinham o objetivo claro de "humilhar, desprezar, vexar, desonrar, ridicularizar a imagem de um ex-presidente da República".

No vídeo, Wesley anda pelos cômodos comentando o preço de tudo o que vê pela frente. Ele mostra uma cadeira de grife avaliada em R$ 70 mil, aponta quadros de artistas renomados, como uma pintura de Pierre-Auguste Renoir, e chega a circular pelos ambientes segurando uma lata de cerveja. Como aparece com roupas diferentes em vários momentos, a suspeita é de que as filmagens tenham acontecido em dias separados.

A parte que mais causou revolta na família foi a entrada no quarto de FHC. "Aqui é a cama dele, essa é a cama do cuidador dele. E mais uma curiosidade sobre a vida do ex-presidente, aqui as fotos dele", disparou o influenciador durante o vídeo. Em outro momento, o ex-presidente surge sentado em uma poltrona, visivelmente debilitado.

FHC, mulher e filhos 1 de 5

Após a enxurrada de críticas, Wesley apagou os vídeos e tentou se explicar no Instagram: "Relaxa. Eu fui convidado e autorizado pela esposa dele! E penso que ter Alzheimer não significa que uma pessoa deva ser escondida da sociedade". Ele ainda alegou que quis fazer um "registro histórico" para mostrar que o ex-presidente segue bem cuidado.

A resposta não convenceu os herdeiros. Os três filhos de FHC, Paulo Henrique, Luciana e Beatriz, acionaram o Ministério Público paulista pedindo providências com base no Estatuto da Pessoa Idosa, lei que protege quem tem mais de 60 anos contra humilhações e abandono.