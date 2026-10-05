Quem era Ana Beatriz Araújo, a ex-Rainha de Rodeio que morreu aos 22 anos de forma inesperada e assustadora

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 5 de outubro de 2026 às 09:29
Ana Beatriz Araújo, de 22 anos, tinha acabado de começar a cursar fisioterapia e fazia planos para o futuro quando morreu após ser atingida por um raio em Almas, no sudeste do Tocantins. A jovem, que já havia sido eleita Rainha de Rodeio do município, também era mãe e conciliava os estudos com os cuidados com a família.
O acidente aconteceu no sábado (3). Ana Beatriz estava na área externa de casa quando começou a chover e ela foi atingida pela descarga elétrica. A jovem chegou a ser socorrida e levada para um hospital em Porto Nacional, mas não resistiu aos ferimentos.
Ana Beatriz Araújo morreu aos 22 anos
Ana Beatriz havia ingressado recentemente no primeiro período da faculdade de fisioterapia. Segundo a madrinha, Marcella Batista, a jovem sempre se destacou pela dedicação aos estudos e pela personalidade carismática. "Ana Beatriz faz parte da minha vida desde que nasceu. Uma criança ativa, brincalhona. Quando jovem, muito esforçada, carismática, inteligente e ganhou vários prêmios de destaque como boa aluna", relembrou.
'Cheia de sonhos e planos'
Aos 22 anos, Ana Beatriz vivia uma nova fase com a entrada na universidade. Para a madrinha, a alegria era uma das principais características da jovem. "Ela era uma jovem cheia de sonhos e planos. A marca registrada dela era a alegria e as brincadeiras. Será sempre lembrada pela autenticidade, inteligência e força de vontade", afirmou Marcella.
Além da vida acadêmica, Ana Beatriz era muito ligada à família. A madrinha contou que ela costumava passar os finais de semana com a mãe e mantinha uma relação próxima com as irmãs. "Uma filha exemplar, cuidadosa. Ela era extremamente família. Sempre vinha passar os finais de semana com a mãe, cuidava das irmãs, fazia penteados e comidas gostosas", recordou.
Ana Beatriz também ficou conhecida em Almas por ter sido escolhida Rainha de Rodeio do município. Após a morte da jovem, o Sindicato Rural de Almas divulgou uma nota de pesar e prestou solidariedade aos familiares e amigos.
A Secretaria de Segurança Pública do Tocantins informou que as circunstâncias da morte são apuradas pela 100ª Delegacia de Polícia de Almas.
O velório foi realizado no domingo (4), na casa da família. O sepultamento estava marcado para a manhã desta segunda-feira (5), em Almas.