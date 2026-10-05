LUTO

Quem era Ana Beatriz Araújo, a ex-Rainha de Rodeio que morreu aos 22 anos de forma inesperada e assustadora

Ana Beatriz Araújo estava no início da faculdade, era mãe e foi lembrada pela família como uma jovem alegre, dedicada e 'cheia de sonhos'

Fernanda Varela

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 09:29

Ana Beatriz Araújo morreu aos 22 anos Crédito: Reprodução

Ana Beatriz Araújo, de 22 anos, tinha acabado de começar a cursar fisioterapia e fazia planos para o futuro quando morreu após ser atingida por um raio em Almas, no sudeste do Tocantins. A jovem, que já havia sido eleita Rainha de Rodeio do município, também era mãe e conciliava os estudos com os cuidados com a família.

O acidente aconteceu no sábado (3). Ana Beatriz estava na área externa de casa quando começou a chover e ela foi atingida pela descarga elétrica. A jovem chegou a ser socorrida e levada para um hospital em Porto Nacional, mas não resistiu aos ferimentos.

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Ana Beatriz havia ingressado recentemente no primeiro período da faculdade de fisioterapia. Segundo a madrinha, Marcella Batista, a jovem sempre se destacou pela dedicação aos estudos e pela personalidade carismática. "Ana Beatriz faz parte da minha vida desde que nasceu. Uma criança ativa, brincalhona. Quando jovem, muito esforçada, carismática, inteligente e ganhou vários prêmios de destaque como boa aluna", relembrou.

'Cheia de sonhos e planos'

Aos 22 anos, Ana Beatriz vivia uma nova fase com a entrada na universidade. Para a madrinha, a alegria era uma das principais características da jovem. "Ela era uma jovem cheia de sonhos e planos. A marca registrada dela era a alegria e as brincadeiras. Será sempre lembrada pela autenticidade, inteligência e força de vontade", afirmou Marcella.

Além da vida acadêmica, Ana Beatriz era muito ligada à família. A madrinha contou que ela costumava passar os finais de semana com a mãe e mantinha uma relação próxima com as irmãs. "Uma filha exemplar, cuidadosa. Ela era extremamente família. Sempre vinha passar os finais de semana com a mãe, cuidava das irmãs, fazia penteados e comidas gostosas", recordou.

Ana Beatriz também ficou conhecida em Almas por ter sido escolhida Rainha de Rodeio do município. Após a morte da jovem, o Sindicato Rural de Almas divulgou uma nota de pesar e prestou solidariedade aos familiares e amigos.

A Secretaria de Segurança Pública do Tocantins informou que as circunstâncias da morte são apuradas pela 100ª Delegacia de Polícia de Almas.