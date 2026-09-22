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Quem era Bruno Avelar, empresário e conselheiro de Augusto Cury que morreu em acidente de helicóptero com o cantor Rick

Fundador do projeto “O Poder do Network”, empresário estava entre os ocupantes do helicóptero que caiu em Santa Catarina

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 13:15

Bruno Avelar e Augusto Cury
Bruno Avelar e Augusto Cury Crédito: Reprodução

Bruno Avelar estava entre os ocupantes do helicóptero que caiu em Santa Catarina com o cantor Rick, da dupla Rick & Renner. O empresário era conhecido principalmente pelo trabalho voltado ao networking e também atuava como conselheiro de Augusto Cury.

Avelar fazia parte do grupo de conselheiros de Cury. Os dois também mantinham uma relação de amizade. Enquanto as buscas pelo helicóptero ainda estavam em andamento, o escritor chegou a se manifestar nas redes sociais e pediu orações pelo empresário.

Bruno Avelar

Bruno Avelar por Reprodução/ Redes sociais
Bruno Avelar por Reprodução/ Redes sociais
Bruno Avelar por Reprodução/ Redes sociais
Bruno Avelar por Reprodução/ Redes sociais
Bruno Avelar por Reprodução/ Redes sociais
Bruno Avelar por Reprodução/ Redes sociais
Bruno Avelar por Reprodução/ Redes sociais
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Bruno Avelar por Reprodução/ Redes sociais

Bruno Avelar era empresário, palestrante e fundador do projeto “O Poder do Network”, iniciativa voltada à criação de conexões profissionais e ao empreendedorismo.

Por meio do projeto, Avelar promovia eventos, palestras e encontros com empresários e outros profissionais. A construção de relacionamentos e conexões no ambiente de negócios era uma das principais áreas de sua atuação.

O empresário também tinha proximidade com personalidades conhecidas. Entre elas estava Neymar e integrantes da família do jogador. Avelar participou de ações relacionadas ao Instituto Projeto Neymar Jr., incluindo leilões beneficentes promovidos pela instituição.

Avelar também já havia participado do programa “Operação Mesquita”, exibido pelo SBT.

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Viagem com Rick

Bruno Avelar viajava com Rick quando o helicóptero desapareceu, na segunda-feira (21), durante um voo em Santa Catarina. Antes do desaparecimento da aeronave, o cantor chegou a compartilhar nas redes sociais registros ao lado do empresário.

As buscas mobilizaram equipes em Santa Catarina até a localização dos destroços nesta terça-feira (22). Bruno Avelar e Rick estavam entre as vítimas do acidente.

Lívia Avelar e Bruno Avelar estavam casados há menos de dois meses

Lívia Avelar e o empresário Bruno Avelar se casaram 49 dias antes do helicóptero com o cantor Rick desaparecer em SC por Reprodução/Instagram
Lívia Avelar e o empresário Bruno Avelar se casaram 49 dias do helicóptero com o cantor Rick desaparecer em SC por Reprodução/Instagram
Lívia Avelar e o empresário Bruno Avelar se casaram 49 dias do helicóptero com o cantor Rick desaparecer em SC por Reprodução/Instagram
Lívia Avelar e o empresário Bruno Avelar se casaram 49 dias do helicóptero com o cantor Rick desaparecer em SC por Reprodução/Instagram
Lívia Avelar e o empresário Bruno Avelar se casaram 49 dias do helicóptero com o cantor Rick desaparecer em SC por Reprodução/Instagram
Lívia Avelar e o empresário Bruno Avelar se casaram 49 dias do helicóptero com o cantor Rick desaparecer em SC por Reprodução/Instagram
Lívia Avelar e o empresário Bruno Avelar se casaram 49 dias do helicóptero com o cantor Rick desaparecer em SC por Reprodução/Instagram
Lívia Avelar e o empresário Bruno Avelar se casaram 49 dias do helicóptero com o cantor Rick desaparecer em SC por Reprodução/Instagram
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